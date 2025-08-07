Rzeczpospolita
Wydarzenia
Nowy sondaż partyjny. Ludowcy z marginalnym poparciem

W najnowszym sondażu Opinii24, w którym badano poparcie dla partii politycznych, minimalnie prowadzi Prawo i Sprawiedliwość. Wszystkie trzy ugrupowania na podium tracą.

Publikacja: 07.08.2025 18:44

Szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz

Szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz

Foto: PAp, Leszek Szymański

Agnieszka Kazimierczuk

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość z minimalną przewagą nad Koalicją Obywatelską. Ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego zdobyłoby głosy 29 proc. osób, a KO – 28,2 proc. 

Tracą trzy główne partie. Kto zyskuje?

W przypadku obu partii oznacza to spadek w porównaniu z poprzednim badaniem Opinii24 z lipca. PiS straciło 0,2 punktu procentowego, a Koalicja Obywatelska – 1,1 punktu procentowego. 

Traci także trzecia na podium Konfederacja. W sondażu oddanie na nią głosu zadeklarowało 14,2 proc. ankietowanych, mniej o 0,7 punktu procentowego niż w poprzednim badaniu. 

Zyskuje za to partia Grzegorza Brauna. Konfederacja Korony Polskiej w kolejnym sondażu uplasowała się na czwartym miejscu z głosami 6 proc. respondentów, co oznacza dla niej wzrost poparcia o 0,4 punktu procentowego.

Największy wzrost notuje Lewica, o 0,9 punktu procentowego, która wylądowała na 5 miejscu z poparciem 5,9 proc. badanych. 

Partia Razem, choć zyskała poparcie 0,2 proc. ankietowanych, z wynikiem 4,1 proc. nie przekroczyłaby progu wyborczego. 

Koalicjanci poza sejmem

I Polska 2050 Szymona Hołowni, i Polskie Stronnictwo Ludowe, któremu przewodzi Władysław Kosiniak Kamysz, notują kolejne spadki i nie dostałyby się do parlamentu.

Polskę 2050 wskazało w sondażu 3,4 proc. respondentów, mniej  o 1,3 punktu procentowego niż w lipcowym sondażu. 

Polskie Stronnictwo Ludowe po kolejnym spadku poparcia o 0,4 punktu procentowego cieszy się poparciem już tylko 1,4 proc. ankietowanych. 

Na „inną partię” oddałoby głos 0,7 proc., niezdecydowanych było 7,1 proc. pytanych.

Ponad połowa respondentów zdecydowana na udział w wyborach

Chęć udziału w wyborach deklaruje 75 proc. osób biorących udział w sondażu, w tym 56 proc. jest na to zdecydowanych, 19 proc. „raczej” odda głos. 

Co piąty Polak, 20 proc. respondentów, nie chce głosować. W tej grupie do urn zdecydowanie nie pójdzie 11 proc. pytanych. Niezdecydowanych jest 5 proc. 

Badanie zrealizowano w dniach 4-6 sierpnia na reprezentatywnej próbie 1003 mieszkańców Polski w wieku 18 lat i więcej techniką mixed-mode: wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) oraz wywiadów internetowych (CAWI).

Źródło: rp.pl, TVN24

Polityka Sondaże i badania

