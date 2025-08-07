Nowy sondaż partyjny. Ludowcy z marginalnym poparciem

Aktualizacja: 07.08.2025 19:49 Publikacja: 07.08.2025 18:44
Szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz
Foto: PAp, Leszek Szymański
Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość z minimalną przewagą nad Koalicją Obywatelską. Ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego zdobyłoby głosy 29 proc. osób, a KO – 28,2 proc.
W przypadku obu partii oznacza to spadek w porównaniu z poprzednim badaniem Opinii24 z lipca. PiS straciło 0,2 punktu procentowego, a Koalicja Obywatelska – 1,1 punktu procentowego.
Traci także trzecia na podium Konfederacja. W sondażu oddanie na nią głosu zadeklarowało 14,2 proc. ankietowanych, mniej o 0,7 punktu procentowego niż w poprzednim badaniu.
Zyskuje za to partia Grzegorza Brauna. Konfederacja Korony Polskiej w kolejnym sondażu uplasowała się na czwartym miejscu z głosami 6 proc. respondentów, co oznacza dla niej wzrost poparcia o 0,4 punktu procentowego.
Największy wzrost notuje Lewica, o 0,9 punktu procentowego, która wylądowała na 5 miejscu z poparciem 5,9 proc. badanych.
Partia Razem, choć zyskała poparcie 0,2 proc. ankietowanych, z wynikiem 4,1 proc. nie przekroczyłaby progu wyborczego.
I Polska 2050 Szymona Hołowni, i Polskie Stronnictwo Ludowe, któremu przewodzi Władysław Kosiniak Kamysz, notują kolejne spadki i nie dostałyby się do parlamentu.
Polskę 2050 wskazało w sondażu 3,4 proc. respondentów, mniej o 1,3 punktu procentowego niż w lipcowym sondażu.
Polskie Stronnictwo Ludowe po kolejnym spadku poparcia o 0,4 punktu procentowego cieszy się poparciem już tylko 1,4 proc. ankietowanych.
Na „inną partię” oddałoby głos 0,7 proc., niezdecydowanych było 7,1 proc. pytanych.
Chęć udziału w wyborach deklaruje 75 proc. osób biorących udział w sondażu, w tym 56 proc. jest na to zdecydowanych, 19 proc. „raczej” odda głos.
Co piąty Polak, 20 proc. respondentów, nie chce głosować. W tej grupie do urn zdecydowanie nie pójdzie 11 proc. pytanych. Niezdecydowanych jest 5 proc.
Badanie zrealizowano w dniach 4-6 sierpnia na reprezentatywnej próbie 1003 mieszkańców Polski w wieku 18 lat i więcej techniką mixed-mode: wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) oraz wywiadów internetowych (CAWI).
