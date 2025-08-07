Nowy sondaż partyjny. Ludowcy z marginalnym poparciem

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość z minimalną przewagą nad Koalicją Obywatelską. Ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego zdobyłoby głosy 29 proc. osób, a KO – 28,2 proc.

Tracą trzy główne partie. Kto zyskuje?

W przypadku obu partii oznacza to spadek w porównaniu z poprzednim badaniem Opinii24 z lipca. PiS straciło 0,2 punktu procentowego, a Koalicja Obywatelska – 1,1 punktu procentowego.

Traci także trzecia na podium Konfederacja. W sondażu oddanie na nią głosu zadeklarowało 14,2 proc. ankietowanych, mniej o 0,7 punktu procentowego niż w poprzednim badaniu.

Zyskuje za to partia Grzegorza Brauna. Konfederacja Korony Polskiej w kolejnym sondażu uplasowała się na czwartym miejscu z głosami 6 proc. respondentów, co oznacza dla niej wzrost poparcia o 0,4 punktu procentowego.