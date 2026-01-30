Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Polska skazana na Donalda Trumpa. A jeśli Ameryka nas zawiedzie?

Nasi prawicowcy coraz bardziej otwarcie kibicują polityce siły, z werwą żaby podstawiającej swoją nogę kowalowi kującemu konie.

Publikacja: 30.01.2026 10:15

Polska skazana na Donalda Trumpa. A jeśli Ameryka nas zawiedzie?

Foto: Scott Morgan/Bloomberg

Piotr Zaremba

Zgadnijcie, czyje to słowa. „Niekiedy powstaje wrażenie, iż w magiczny sposób przenieśliśmy się do Krainy Czarów Lewisa Carrolla i wturlaliśmy się właśnie do króliczej nory. Lecimy w dół, wszystko wokół się zmienia, nie wiemy, jaki będzie finał tej przygody. W »Matriksie« Laurence Fishburne, jako Morfeusz, składa ofertę Keanu Reevesowi (jako Neo): »Jeśli weźmiesz niebieską pigułkę, cała historia się tutaj zakończy. Obudzisz się we własnym łóżku i uwierzysz w to, w co sam zechcesz wierzyć. Jeśli połkniesz pigułkę czerwoną, zostaniesz w Krainie Czarów, a ja pokażę Ci, jak głęboko sięga królicza nora«”.

Pozostało jeszcze 96% artykułu

4 zł tygodniowo przez rok !

Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.

Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.

Kliknij i poznaj szczegóły oferty

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Elita i motłoch, czyli po co nam kultura
Plus Minus
Elita i motłoch, czyli po co nam kultura
Skarpetkowa dyplomacja ma się świetnie. W 2023 r. na spotkanie z premierem Japonii Fumio Kishidą jeg
Plus Minus
Poważna kwestia skarpetek. Jak niepozorny element ubioru zyskał wielkie znaczenie
Papież Leon XIV
Plus Minus
Tomasz P. Terlikowski: Leon XIV w sprawie kościelnych „rozwodów” działa w swoim stylu
Erich von Däniken w Muzeum Historii Naturalnej w Wiedniu, dokąd przyjechał z wykładem „Czy wszystko
Plus Minus
Dlaczego miliony uwierzyły w teorię von Dänikena, piewcy kosmicznej interwencji?
Polityka społeczna zaczyna być traktowana jako instrument osiągania celu wyborczego. Realizuje się t
Plus Minus
Jolanta Banach: Świadczenia społeczne aż się proszą o przegląd
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama