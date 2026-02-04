04:44 Straż graniczna Ukrainy publikuje nagranie ilustrujące ataki dronów na pozycje Rosjan

Ataki, przedstawione na nagraniu, miały miejsce na południowym odcinku frontu.

04:43 Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na Charków

Ihor Terechow, mer Charkowa poinformował, że w ataku na jedną z dzielnic miasta ucierpiały budynki mieszkalne.

04:39 Dwie osoby ranne w ataku powietrznym Rosji na Odessę

O skutkach ataku informuje mer Odessy, Serhij Łysak. Jak czytamy w jego wpisie na kanale w serwisie Telegram w wyniku ataku uszkodzona została infrastruktura cywilna i przemysłowa w dwóch dzielnicach miasta. Skutki ataku odczuły m.in. budynki szkoły i przedszkola. Na terenie jednego z zakładów przemysłowych wybuchł pożar.

04:36 Ukraińska Gwardia Narodowa publikuje nagranie ilustrujące ataki dronów na Rosjan w rejonie Pokrowska

Nagranie pojawiło się na profilu 3. Brygady Gwardii Narodowej na Facebooku. Brygada podała, że przedstawione na nim ataki dronów na nacierających Rosjan miały miejsce w rejonie miejscowości Udaczne, w rejonie pokrowskim.

04:35 W nocy, przez około godzinę, Most Krymski był zamknięty dla ruchu pojazdów

Przyczyn tymczasowego zamknięcia Mostu Krymskiego nie podano.

04:32 Ukraińskie drony atakowały w nocy obwód biełgorodzki

Gubernator obwodu Wiaczesław Gładkow poinformował, że w ataku ranny został mieszkaniec wsi w rejonie szebekińskim. Ranny został hospitalizowany. Doszło też do uszkodzenia linii wysokiego napięcia na terenie obwodu.

04:31 W nocy w obwodzie penzeńskim ograniczono dostępność mobilnego internetu

Gubernator obwodu Oleg Mielniczenko poinformował o ograniczeniu dostępności mobilnego internetu na terenie obwodu w związku z groźbą ukraińskiego ataku z użyciem dronów.

04:29 Na Kamczatce aresztowano informatyka z Petersburga, który wzywał do wpłat na rzecz Ukrainy

O zatrzymaniu informuje rosyjska FSB. Zatrzymany miał wzywać do wpłat na rzecz Ukrainy, a także zamieścił w sieci link do strony, na której zbierane są środki na zakup broni przez ukraińską armię - wynika z komunikatu.

04:26 Rosjanie informują o odparciu ukraińskiego kontrataku w rejonie Kupiańska

Iwan Bigma, rzecznik Zgrupowania Wojsk „Zachód” podał, że jednostki rosyjskiej 6. Armii odparły kontratak przeprowadzony przez żołnierzy ukraińskiej brygady zmechanizowanej w rejonie wsi Błahodatowka, w pobliżu Kupiańska. W czasie starcia Ukraińcy mieli stracić pięciu żołnierzy.

04:25 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1441 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1441 dniu wojny Foto: PAP

04:24 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: