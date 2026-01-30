Aktualizacja: 30.01.2026 04:47 Publikacja: 30.01.2026 04:47
W ataku, do którego doszło na kierunku północnosłobodziańskim, operatorzy dronów zaatakowali skutecznie haubice M-46 i D-74.
Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy publikuje zdjęcia z operacji, w czasie której poszukiwano szczątków strąconego drona, które miały spaść do jeziora w obwodzie kijowskim. W wyniku operacji z jeziora udało się wydobyć obiekt, zawierający 1,5 kg materiału wybuchowego.
Atak przeprowadzili operatorzy dronów z 67. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej Sił Zbrojnych Ukrainy. Miał miejsce w rejonie Aleksiejewki, na froncie południowym.
„Po analizie rozpowszechnianego materiału Centrum ustaliło, że nagranie zostało wykonane w 2021 roku. Ukraińcy nie mieli nic wspólnego z tym incydentem, co potwierdzają archiwalne materiały z polskich mediów” - informuje ukraińskie Centrum ds. Walki z Dezinformacją. Centrum podkreśla, że takie materiały są rozpowszechniane przez sieci anonimowych kont, które regularnie publikują antyukraińskie materiały skierowane do polskiej opinii publicznej. Celem – jak podkreśla Centrum – jest wywołanie zachowań ksenofobicznych wśród Polaków i pogorszenie nastawienia Polaków do ukraińskich uchodźców, a także osłabienie solidarności między Polską i Ukrainą.
Rzecznik Zgrupowania Wojsk „Zachód” Iwan Bigma poinformował, że rosyjscy żołnierze odparli kontratak przeprowadzony przez grupy uderzeniowe ukraińskiej brygady szturmowej w rejonie miejscowości Błahodatowka. W walkach Ukraińcy mieli stracić pięciu żołnierzy.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1436 dniu wojny
Foto: PAP
