04:41 Straż graniczna Ukrainy publikuje nagranie ilustrujące ataki dronów m.in. na rosyjskie haubice

W ataku, do którego doszło na kierunku północnosłobodziańskim, operatorzy dronów zaatakowali skutecznie haubice M-46 i D-74.

04:39 W obwodzie kijowskim saperzy wydobyli 1,5 kg materiału wybuchowego z jeziora

Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy publikuje zdjęcia z operacji, w czasie której poszukiwano szczątków strąconego drona, które miały spaść do jeziora w obwodzie kijowskim. W wyniku operacji z jeziora udało się wydobyć obiekt, zawierający 1,5 kg materiału wybuchowego.

04:32 Ukraińcy publikują nagranie z ataku dronów na rosyjskich żołnierzy poruszających się na koniach

Atak przeprowadzili operatorzy dronów z 67. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej Sił Zbrojnych Ukrainy. Miał miejsce w rejonie Aleksiejewki, na froncie południowym.

04:26 Ukraińcy przestrzegają przed dezinformacją dotyczącą rzekomego podpalenia przez obywateli Ukrainy bloku mieszkalnego w Raciborzu

„Po analizie rozpowszechnianego materiału Centrum ustaliło, że nagranie zostało wykonane w 2021 roku. Ukraińcy nie mieli nic wspólnego z tym incydentem, co potwierdzają archiwalne materiały z polskich mediów” - informuje ukraińskie Centrum ds. Walki z Dezinformacją. Centrum podkreśla, że takie materiały są rozpowszechniane przez sieci anonimowych kont, które regularnie publikują antyukraińskie materiały skierowane do polskiej opinii publicznej. Celem – jak podkreśla Centrum – jest wywołanie zachowań ksenofobicznych wśród Polaków i pogorszenie nastawienia Polaków do ukraińskich uchodźców, a także osłabienie solidarności między Polską i Ukrainą.

04:24 Rosjanie informują o odparciu ukraińskiego kontrataku w rejonie Kupiańska

Rzecznik Zgrupowania Wojsk „Zachód” Iwan Bigma poinformował, że rosyjscy żołnierze odparli kontratak przeprowadzony przez grupy uderzeniowe ukraińskiej brygady szturmowej w rejonie miejscowości Błahodatowka. W walkach Ukraińcy mieli stracić pięciu żołnierzy.

04:22 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1436 dniu wojny

