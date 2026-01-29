Aktualizacja: 29.01.2026 05:08 Publikacja: 29.01.2026 04:53
W wyniku ataku doszło do pożaru, ucierpiały budynki mieszkalne. Gubernator obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow podał, że zginęły trzy osoby, a jedna została ranna.
W mieście nadal przebywać ma ponad 200 dzieci – podaje ukraińska policja. Sytuacja w mieście jest coraz trudniejsza, Rosjanie – jak podaje ukraińska policja – atakują z użyciem dronów i lotnictwa budynki mieszkalne, a wszystkie drogi dojazdowe do miasta są w zasięgu rosyjskiej broni. Ewakuacja możliwa jest tylko przy użyciu pojazdów opancerzonych, przy zapewnieniu ochrony antydronowej. W ostatnim czasie z miasta udało się ewakuować osiem osób, w tym trzy dziewczynki w wieku 10,12 i 17 lat.
Rozmowa przywódcy Rosji z Muhammadem ibn Zajidem Al Nahajjanem będzie dotyczyć sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz relacji dwustronnych, a także „innych spraw międzynarodowych”.
W spotkaniu – za pośrednictwem wideołącza – weźmie udział szef MSZ Ukrainy, Andrij Sybiha. Rozmowy będą dotyczyć m.in. sytuacji na Ukrainie, wsparcia energetycznego dla tego kraju, rozmów pokojowych toczących się między USA, Rosją a Ukrainą oraz dalszej presji na Rosję.
Biuro prasowe Floty informuje, że okręt Admirał Tribuc brał udział w ćwiczeniach, w czasie których jego załoga ćwiczyła wykrywanie i niszczenie celu symulującego wrogi okręt podwodny.
Iwan Bigma, rzecznik Zgrupowania Wojsk „Zachód” podał, że do odparcia kontrataku doszło w rejonie wsi Błahodatowka. Jednostki rosyjskiej 6. Armii miały tam odeprzeć kontratak żołnierzy ukraińskiej brygady szturmowej. W starciu – według komunikatu Bigmy – Ukraińcy stracili sześciu żołnierzy.
Gubernator obwodu rostowskiego Jurij Sliusar poinformował o strąceniu dronów nad miastem Kamieńsk Szachtyński i nad rejonem kamieńskim.
Rosyjskie ataki powietrzne na Ukrainę (1 stycznia 2025 - 27 stycznia 2026)
Foto: PAP
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1435 dniu wojny
Foto: PAP
Czytaj więcej
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 27 na 28 styczni...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 27 na 28 stycznia rosyjskie dro...
Naukowcy przesunęli wskazówki Zegara Zagłady na 85 sekund do północy – najbliżej symbolicznej katastrofy od mome...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 26 na 27 stycznia rosyjskie dro...
Czy Stany Zjednoczone zdecydują się na uderzenie w Iran? I jakie byłyby konsekwencje takiego scenariusza – dla r...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas