04:49 Rosyjskie drony zaatakowały Wilnianśk w obwodzie zaporoskim

W wyniku ataku doszło do pożaru, ucierpiały budynki mieszkalne. Gubernator obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow podał, że zginęły trzy osoby, a jedna została ranna.

04:45 Trwa ewakuacja z Mykołajiwki, miasteczka w obwodzie donieckim

W mieście nadal przebywać ma ponad 200 dzieci – podaje ukraińska policja. Sytuacja w mieście jest coraz trudniejsza, Rosjanie – jak podaje ukraińska policja – atakują z użyciem dronów i lotnictwa budynki mieszkalne, a wszystkie drogi dojazdowe do miasta są w zasięgu rosyjskiej broni. Ewakuacja możliwa jest tylko przy użyciu pojazdów opancerzonych, przy zapewnieniu ochrony antydronowej. W ostatnim czasie z miasta udało się ewakuować osiem osób, w tym trzy dziewczynki w wieku 10,12 i 17 lat.

04:42 Władimir Putin spotka się dziś z prezydentem ZEA

Rozmowa przywódcy Rosji z Muhammadem ibn Zajidem Al Nahajjanem będzie dotyczyć sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz relacji dwustronnych, a także „innych spraw międzynarodowych”.

04:39 W Brukseli spotkają się dziś ministrowie spraw zagranicznych państw UE

W spotkaniu – za pośrednictwem wideołącza – weźmie udział szef MSZ Ukrainy, Andrij Sybiha. Rozmowy będą dotyczyć m.in. sytuacji na Ukrainie, wsparcia energetycznego dla tego kraju, rozmów pokojowych toczących się między USA, Rosją a Ukrainą oraz dalszej presji na Rosję.

04:37 Niszczyciel rakietowy rosyjskiej Floty Oceanu Spokojnego brał udział w ćwiczeniach na wodach Zatoki Piotra Wielkiego

Biuro prasowe Floty informuje, że okręt Admirał Tribuc brał udział w ćwiczeniach, w czasie których jego załoga ćwiczyła wykrywanie i niszczenie celu symulującego wrogi okręt podwodny.

04:34 Rosjanie informują o odparciu ukraińskiego kontrataku w rejonie Kupiańska

Iwan Bigma, rzecznik Zgrupowania Wojsk „Zachód” podał, że do odparcia kontrataku doszło w rejonie wsi Błahodatowka. Jednostki rosyjskiej 6. Armii miały tam odeprzeć kontratak żołnierzy ukraińskiej brygady szturmowej. W starciu – według komunikatu Bigmy – Ukraińcy stracili sześciu żołnierzy.

04:31 W nocy ukraińskie drony atakowały obwód rostowski

Gubernator obwodu rostowskiego Jurij Sliusar poinformował o strąceniu dronów nad miastem Kamieńsk Szachtyński i nad rejonem kamieńskim.

04:29 Ilu środków napadu powietrznego używali Rosjanie do ataków na Ukrainę w ciągu minionego roku? (WYKRES)

Rosyjskie ataki powietrzne na Ukrainę (1 stycznia 2025 - 27 stycznia 2026) Foto: PAP

04:28 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1435 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1435 dniu wojny Foto: PAP

