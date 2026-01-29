W ceremonii podpisania dokumentów wzięli udział nie tylko szefowie obu firm, ale i duża delegacja rosyjska z wiceministrem przemysłu i handlu Gienadijem Abramienkowem i Andriejem Sobolewem, szefem działu certyfikacji w Rosawiacji. Umowa przewiduje praktycznie oddanie indyjskiej firmie prawa nie tylko do produkcji maszyn i komponentów, ale także ich serwisowania, remontów i certyfikacji oraz sprzedaży na krajowym rynku. Rosjanie mają jedynie uczestniczyć w przygotowaniu linii produkcyjnej, konsultacji inżynieryjnych i technicznych.

Brazylijski Embraer osiągnął o wiele więcej

To o wiele skromniejsza umowa od tej, jaką w ostatni wtorek 27 stycznia podpisał brazylijski Embraer z Adani Defence & Aerospace. Przewiduje ona stworzenie w Indiach całego lotniczego ekosystemu, wybudowanie fabryki i postawienie kompletnych linii produkcyjnych dla E2-195, najnowszej maszyny regionalnej brazylijskiego producenta. To porozumienie zakłada stworzenie w Indiach kompletnego łańcucha dostaw, serwisowania i naprawy oraz szkolenia pilotów Planowany jest również systematyczny wzrost udziału indyjskich komponentów w produkowanych maszynach, natomiast pierwszy samolot wyprodukowany całkowicie z lokalnych części miałby być gotowy do lotu w ciągu pięciu lat.

O taki projekt rząd w Delhi zabiegał od dawna. Został on uznany za rządowy. Dlatego w ceremonii podpisania dokumentów między Embraerem a Adani Defence & Aerospace w Delhi wziął udział indyjski minister lotnictwa cywilnego Ram Mohan Naidu.

Przygotowania do tej umowy rozpoczęły się już wcześniej. W grudniu 2025 r. Adani podpisał inną umowę z Embraerem. Przewidywała ona uruchomienie finalnego etapu montowania samolotów regionalnych.

Rosjanie spieszą się bardziej

Prezes HAL D. K. Sunil powiedział po podpisaniu dokumentów, że z finalnym montażem firma będzie gotowa za trzy lata, ale nie zamierza czekać tak długo i już teraz chce sprowadzać z Rosji elementy i gotowe maszyny. Widzi też możliwość szybkiej sprzedaży przynajmniej 200 Suchojów, i to w bardzo krótkim czasie. – W przyszłym roku, najdalej w połowie 2027 r. będziemy w stanie zmontować 10 takich samolotów – zapewnił.