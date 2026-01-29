Aktualizacja: 29.01.2026 15:53 Publikacja: 29.01.2026 14:11
Wadim Badecha, dyrektor generalny rosyjskiej Zjednoczonej Korporacji Lotniczej (United Aircraft Corporation) i dr. D.K. Sunil, przewodniczący i dyrektor zarządzający Hindustan Aeronautics Limited, po podpisaniu porozumienia podczas wydarzenia lotniczego Wings India 2026 na lotnisku Begumpet w Hajdarabadzie w Indiach
Foto: REUTERS/Priyanshu Singh
To kolejna ważna dla Indii umowa, podpisana w ciągu kilku ostatnich dni. We wtorek 27 stycznia brazylijski Embraer podpisał z indyjskim miliarderem Gautamem Adanim umowę o zbudowaniu fabryki i produkcji samolotów regionalnych.
Ani Brazylijczycy, ani Rosjanie nie podali wartości swoich umów. Embraer poinformował jedynie, że odpowiednia kwota zostanie ujawniona „w ciągu najbliższych miesięcy”. W tym samym czasie strona indyjska ma poinformować, gdzie ostatecznie powstanie fabryka. Na razie wiadomo jedynie, że „rozważanych jest kilka lokalizacji”.
United Aircraft Corporation (UAC), który należy do państwowego konglomeratu lotniczego Rostec, od dłuższego czasu zabiegał o sprzedaż Indiom samolotów SJ-100, tzw. Suchojów Nie miał specjalnych sukcesów, nie sprzedał ani jednej maszyny. Dlatego umowa z Hindustan Aeronautics Limited (HAL) jest postrzegana jako etap na drodze do celu.
W ceremonii podpisania dokumentów wzięli udział nie tylko szefowie obu firm, ale i duża delegacja rosyjska z wiceministrem przemysłu i handlu Gienadijem Abramienkowem i Andriejem Sobolewem, szefem działu certyfikacji w Rosawiacji. Umowa przewiduje praktycznie oddanie indyjskiej firmie prawa nie tylko do produkcji maszyn i komponentów, ale także ich serwisowania, remontów i certyfikacji oraz sprzedaży na krajowym rynku. Rosjanie mają jedynie uczestniczyć w przygotowaniu linii produkcyjnej, konsultacji inżynieryjnych i technicznych.
To o wiele skromniejsza umowa od tej, jaką w ostatni wtorek 27 stycznia podpisał brazylijski Embraer z Adani Defence & Aerospace. Przewiduje ona stworzenie w Indiach całego lotniczego ekosystemu, wybudowanie fabryki i postawienie kompletnych linii produkcyjnych dla E2-195, najnowszej maszyny regionalnej brazylijskiego producenta. To porozumienie zakłada stworzenie w Indiach kompletnego łańcucha dostaw, serwisowania i naprawy oraz szkolenia pilotów Planowany jest również systematyczny wzrost udziału indyjskich komponentów w produkowanych maszynach, natomiast pierwszy samolot wyprodukowany całkowicie z lokalnych części miałby być gotowy do lotu w ciągu pięciu lat.
O taki projekt rząd w Delhi zabiegał od dawna. Został on uznany za rządowy. Dlatego w ceremonii podpisania dokumentów między Embraerem a Adani Defence & Aerospace w Delhi wziął udział indyjski minister lotnictwa cywilnego Ram Mohan Naidu.
Przygotowania do tej umowy rozpoczęły się już wcześniej. W grudniu 2025 r. Adani podpisał inną umowę z Embraerem. Przewidywała ona uruchomienie finalnego etapu montowania samolotów regionalnych.
Prezes HAL D. K. Sunil powiedział po podpisaniu dokumentów, że z finalnym montażem firma będzie gotowa za trzy lata, ale nie zamierza czekać tak długo i już teraz chce sprowadzać z Rosji elementy i gotowe maszyny. Widzi też możliwość szybkiej sprzedaży przynajmniej 200 Suchojów, i to w bardzo krótkim czasie. – W przyszłym roku, najdalej w połowie 2027 r. będziemy w stanie zmontować 10 takich samolotów – zapewnił.
Indie są dzisiaj wymarzonym rynkiem dla producentów samolotów regionalnych. Według prognoz w ciągu najbliższych 10 lat pojawi się tam popyt na 1800 maszyn niezbędnych do wykonywania subsydiowanych przez rząd operacji pomiędzy portami regionalnymi. Otwierane są one w tempie niespotykanym na świecie, średnio po 50 rocznie.
Aby funkcjonowały normalnie, potrzebne są samoloty. Chodzi przede wszystkim o maszyny przewożące po 80-150 pasażerów, czyli dokładnie takie, jak Suchoj i E2-195. SJ-100 jest w stanie przewieźć 87-108 osób, E2-195 w najmniejszej wersji 90-150.
Rosjanie jednak są przekonani, że odniosą sukces. – Indie to dzisiaj dla nas najważniejszy rynek zagraniczny, strategiczny partner, miejsce, gdzie możemy ulokować centrum produkcyjne. Rosja przez lata zdobyła ogromne doświadczenie w dostawach tych samolotów i lokalizacji ich produkcji. To dlatego właśnie Indie są dla nas bardzo interesującym partnerem – mówił w Hajdarabadzie Gienadij Abramienkow.
Indyjskie media bez entuzjazmu przyjęły informację o podpisaniu umowy między UAC a HAL. Wskazują, że ta maszyna nie uzyskała uznania na międzynarodowych rynkach oraz że Suchoje latają głównie w Rosji, a z zachodnich rynków (Meksyk, Belgia) zostały wycofane. W ciągu 14 lat, odkąd SJ-100 są w eksploatacji, doszło do mniej lub bardziej poważnych incydentów z udziałem tych maszyn. Obecnie w eksploatacji jest 100 Suchojów, a od 2008 r. wyprodukowano łącznie 200 takich maszyn.
