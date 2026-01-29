Rzeczpospolita
Ekonomia
Rosjanie pozazdrościli Embraerowi. Też mają umowę z Indiami

Podczas trwającej w Hajdarabadzie wystawy lotniczej „Wings of India” rosyjski United Aircraft Corporation podpisał umowę z indyjskim Hindustan Aeronautics Limited. Sprzedał licencję na produkcję samolotów Suchoj.

Publikacja: 29.01.2026 14:11

Wadim Badecha, dyrektor generalny rosyjskiej Zjednoczonej Korporacji Lotniczej (United Aircraft Corp

Wadim Badecha, dyrektor generalny rosyjskiej Zjednoczonej Korporacji Lotniczej (United Aircraft Corporation) i dr. D.K. Sunil, przewodniczący i dyrektor zarządzający Hindustan Aeronautics Limited, po podpisaniu porozumienia podczas wydarzenia lotniczego Wings India 2026 na lotnisku Begumpet w Hajdarabadzie w Indiach

Foto: REUTERS/Priyanshu Singh

Danuta Walewska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie umowy dotyczące produkcji samolotów zostały podpisane przez Rosjan i Brazylijczyków z Indiami?
  • Dlaczego umowa Rosjan z Hindustan Aeronautics Limited jest istotna dla United Aircraft Corporation?
  • W jaki sposób brazylijski Embraer planuje rozwijać produkcję samolotów regionalnych w Indiach?
  • Czym różnią się podejścia Rosji i Brazylii do produkcji samolotów w Indiach?
  • Jakie korzyści i wyzwania wiążą się z inwestycjami zagranicznych firm lotniczych na indyjskim rynku?
  • Dlaczego indyjskie media są sceptyczne wobec umowy między UAC a HAL?

To kolejna ważna dla Indii umowa, podpisana w ciągu kilku ostatnich dni. We wtorek 27 stycznia brazylijski Embraer podpisał z indyjskim miliarderem Gautamem Adanim umowę o zbudowaniu fabryki i produkcji samolotów regionalnych.

Ani Brazylijczycy, ani Rosjanie nie podali wartości swoich umów. Embraer poinformował jedynie, że odpowiednia kwota zostanie ujawniona „w ciągu najbliższych miesięcy”. W tym samym czasie strona indyjska ma poinformować, gdzie ostatecznie powstanie fabryka. Na razie wiadomo jedynie,  że „rozważanych jest kilka lokalizacji”.

Rosjanie chcieli sprzedawać w Indiach Suchoje. Bez sukcesów

United Aircraft Corporation (UAC), który należy do państwowego konglomeratu lotniczego Rostec, od dłuższego czasu zabiegał o sprzedaż Indiom samolotów SJ-100, tzw. Suchojów Nie miał specjalnych sukcesów, nie sprzedał ani jednej maszyny. Dlatego umowa z Hindustan Aeronautics Limited (HAL) jest postrzegana jako etap na drodze do celu.

Uczestnicy oglądają pokazy akrobacyjne zespołu Al Fursan przy Boeingu 777-300ER, obsługiwanym przez
Transport
Lotniczy festiwal w Dubaju. Pokaz arabskiej potęgi i rosyjskich nadziei
W ceremonii podpisania dokumentów wzięli udział nie tylko szefowie obu firm, ale i duża delegacja rosyjska z wiceministrem przemysłu i handlu Gienadijem Abramienkowem i Andriejem Sobolewem, szefem działu certyfikacji w Rosawiacji. Umowa przewiduje praktycznie oddanie indyjskiej firmie prawa nie tylko do produkcji maszyn i komponentów, ale także ich serwisowania, remontów i certyfikacji oraz sprzedaży na krajowym rynku. Rosjanie mają jedynie uczestniczyć w przygotowaniu linii produkcyjnej, konsultacji inżynieryjnych i technicznych.

Brazylijski Embraer osiągnął o wiele więcej

To o wiele skromniejsza umowa od tej, jaką w ostatni wtorek 27 stycznia podpisał brazylijski Embraer z Adani Defence & Aerospace. Przewiduje ona stworzenie w Indiach całego lotniczego ekosystemu, wybudowanie fabryki i postawienie kompletnych linii produkcyjnych dla E2-195, najnowszej maszyny regionalnej brazylijskiego producenta. To porozumienie zakłada stworzenie w Indiach kompletnego łańcucha dostaw, serwisowania i naprawy oraz szkolenia pilotów Planowany jest również systematyczny wzrost udziału indyjskich komponentów w produkowanych maszynach, natomiast pierwszy samolot wyprodukowany całkowicie z lokalnych części miałby być gotowy do lotu w ciągu pięciu lat.

Indyjski HAL podpisał porozumienie z rosyjską firmą lotniczą objętą zachodnimi sankcjami
Transport
Indie kontra Boeing i Airbus. HAL stawia na współpracę z Rosją

O taki projekt rząd w Delhi zabiegał od dawna. Został on uznany za rządowy. Dlatego w ceremonii podpisania dokumentów między Embraerem a Adani Defence & Aerospace w Delhi wziął udział indyjski minister lotnictwa cywilnego Ram Mohan Naidu.

Przygotowania do tej umowy rozpoczęły się już wcześniej. W grudniu 2025 r. Adani podpisał inną umowę z Embraerem. Przewidywała ona uruchomienie finalnego etapu montowania samolotów regionalnych.

Rosjanie spieszą się bardziej

Prezes HAL D. K. Sunil powiedział po podpisaniu dokumentów, że z finalnym montażem firma będzie gotowa za trzy lata, ale nie zamierza czekać tak długo i już teraz chce sprowadzać z Rosji elementy i gotowe maszyny. Widzi też możliwość szybkiej sprzedaży przynajmniej 200 Suchojów, i to w bardzo krótkim czasie. – W przyszłym roku, najdalej w połowie 2027 r. będziemy w stanie zmontować 10 takich samolotów – zapewnił.

Indie
Transport
Rośnie rynek lotniczy w Indiach. Airbus i Lufthansa też nim zainteresowane

Indie są dzisiaj wymarzonym rynkiem dla producentów samolotów regionalnych. Według prognoz w ciągu najbliższych 10 lat pojawi się tam popyt na 1800 maszyn niezbędnych do wykonywania subsydiowanych przez rząd operacji pomiędzy portami regionalnymi. Otwierane są one w tempie niespotykanym na świecie, średnio po 50 rocznie.

Aby funkcjonowały normalnie, potrzebne są samoloty. Chodzi przede wszystkim o maszyny przewożące po 80-150 pasażerów, czyli dokładnie takie, jak Suchoj i E2-195. SJ-100 jest w stanie przewieźć 87-108 osób, E2-195 w najmniejszej wersji 90-150.

Rosjanie jednak są przekonani, że odniosą sukces. – Indie to dzisiaj dla nas najważniejszy rynek zagraniczny, strategiczny partner, miejsce, gdzie możemy ulokować centrum produkcyjne. Rosja przez lata zdobyła ogromne doświadczenie w dostawach tych samolotów i lokalizacji ich produkcji. To dlatego właśnie Indie są dla nas bardzo interesującym partnerem – mówił w Hajdarabadzie Gienadij Abramienkow.

Eric Trappier, prezes i dyrektor generalny Dassault Aviation, podczas ceremonii podpisania umowy po
Transport
Dassault Aviation ma co robić. Rafale Marine dla Indii

Indyjskie media bez entuzjazmu przyjęły informację o podpisaniu umowy między UAC a HAL. Wskazują, że ta maszyna nie uzyskała uznania na międzynarodowych rynkach oraz że Suchoje latają głównie w Rosji, a z zachodnich rynków (Meksyk, Belgia) zostały wycofane. W ciągu 14 lat, odkąd SJ-100 są w eksploatacji, doszło do mniej lub bardziej poważnych incydentów z udziałem tych maszyn. Obecnie w eksploatacji jest 100 Suchojów, a od 2008 r. wyprodukowano łącznie 200 takich maszyn.

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Rosja Azja Indie Transport Gospodarka Embraer Lotnictwo Gautam Adani
