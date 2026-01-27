Rzeczpospolita
Ekonomia
Wielka umowa Embraera w Indiach. Cios w rosyjskie plany

Od wielu miesięcy Embraer stara się umiędzynarodowić firmę, żeby uniezależnić się od nieprzewidywalnego rynku amerykańskiego. Prezesi brazylijskiej spółki latali po świecie i znaleźli. To będą Indie. Dla Rosjan jest to fatalna wiadomość.

Publikacja: 27.01.2026 14:07

Embraer 195-E2 podczas 55. edycji Międzynarodowych Targów Lotniczych w Paryżu na lotnisku Paryż-Le Bourget na północ od Paryża

Embraer 195-E2 podczas 55. edycji Międzynarodowych Targów Lotniczych w Paryżu na lotnisku Paryż-Le Bourget na północ od Paryża

Foto: MUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFP

Danuta Walewska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie strategiczne decyzje podejmuje Embraer, aby poszerzyć swój rynek?
  • Dlaczego współpraca z Adani Defence & Aerospace jest kluczowa dla Indii i Embraera?
  • Jakie wyzwania stoją przed Rosją w kontekście indyjskiego rynku lotniczego?
  • Jakie są możliwości i ograniczenia lokalnej produkcji samolotów w Indiach?
  • Jakie korzyści i trudności mogą wyniknąć z nowej umowy dla indyjskiego rynku lotniczego?
  • Jakie historyczne i bieżące wydarzenia mogły wpłynąć na lotniczy krajobraz w Indiach?

We wtorek 27 stycznia Embraer SA i indyjski miliarder Gautam Adani, właściciel Adani Defence & Aerospace podpisali umowę wstępną w sprawie budowy fabryki produkującej samoloty. Będzie to pierwsza, poza Brazylią, lokalizacja, w której powstaną maszyny tego trzeciego na świecie producenta maszyn pasażerskich. I jednocześnie szerokie otwarcie dostępu do indyjskiego rynku, najszybciej rosnącego na świecie. Dotąd był on praktycznie całkowicie opanowany przez Boeinga i Airbusa. 

Dla Indii umowa z Embraerem jest przełomowa

Będzie to pierwszy projekt, którego efektem ma być produkcja samolotów cywilnych, zorganizowanie kompletnego łańcucha dostaw, sieć usług posprzedażowych oraz szkolenie pilotów. W dużej mierze będzie to szansa na rozwiązanie największych dzisiaj bolączek hamujących rozwój przewozów lotniczych w Indiach.

Embraer znów walczy o polski rynek. Geopolityka bardzo mu pomaga
Embraer znów walczy o polski rynek. Geopolityka bardzo mu pomaga

Na razie nie wiadomo jeszcze jakie typy maszyn Embraera powstaną w Indiach. Prawdziwą rewolucją byłoby, gdyby Brazylijczycy zdecydowali się na „wypuszczenie” z Brazylii swojego nowoczesnego E2-195. To coraz bardziej popularny model do wykonywania połączeń regionalnych. Brazylijczycy oferowali go m.in. LOT-owi, który ostatecznie wybrał Airbusy A-220.

„Indie są dzisiaj podstawowym rynkiem dla Embraera, a to partnerstwo to idealny związek naszego doświadczenia w lotnictwie i silnej bazy przemysłowej Adaniego” – powiedział Arjan Meijer, prezes cywilnej części Grupy Embraera, cytowany w oświadczeniu opublikowanym po podpisaniu umowy.

Embraer uciekł spod celnego topora Trumpa
Embraer uciekł spod celnego topora Trumpa. I ma nowych przyjaciół w Europie

Dla Indii jest to także sukces. Rząd Narendry Modiego usilnie dąży do stworzenia w tym kraju potężnej bazy przemysłowej, ale często brakuje im najnowocześniejszych technologii, które Brazylijczycy posiadają. Narendra Modi wcześniej wielokrotnie podkreślał, że zależy mu przede wszystkim na inwestycjach w branży lotniczej i produkcji smartfonów. To także pierwsza pozytywna wiadomość dotycząca branży lotniczej po katastrofie Dreamlinera 12 czerwca 2025 r. w Ahmedabadzie i operacyjnej zapaści największego przewoźnika w tym kraju – Indigo, który z powodu zmian w regulacjach, w grudniu 2025 r. i styczniu 2026 r. był zmuszony odwołać ponad 5 tys. lotów. Z kolei dla Adaniego to możliwość rozszerzenia działalności o przemysł lotniczy. Obecność Adani Aerospace&Defence ograniczała się dotychczas do zarządzania lotniskami w Indiach.

Szczegóły umowy wstępnej mają zostać dopracowane

Arjan Meijer powiedział mediom, że jak na razie trudno jest dokładnie opisać planowane inwestycje. Z kolei Jeet Adani, młodszy z synów Gautama Adaniego ujawnił, że na postawienie fabryki rozważanych jest kilka lokalizacji i że wszystko zostanie ustalone w ciągu kilku miesięcy. Ta umowa była przygotowywana przez kilka miesięcy, a przedstawiciele Adaniego nie ukrywali, że poszukują partnera do współpracy w sektorze aeronautycznym. Brazylijczycy też intensywnie szukali możliwości rozwoju poza swoim krajem. Zwłaszcza interesujący jest dla nich rynek indyjski, gdzie stare maszyny są wymieniane na nowe. Jak na razie korzystali na tym Boeing i Airbus.

Obecność Embraera na indyjskim rynku jest jak na razie skromna. Lata tam 50 samolotów brazylijskiej produkcji 11 różnych typów – pasażerskich, biznesowych i wojskowych. Największym pojedynczym klientem jest niskokosztowa Star Air, która w swojej flocie ma 13 sztuk E175 i ERJ145. Jest jednak nadzieja, że w tej sytuacji Star zdecyduje się powiększyć flotę o kolejnych 20 maszyn, których kupno z Embraerem negocjuje.

Podpisana w Delhi umowa z Brazylijczykami to cios w plany Rosjan

Na zakończonej właśnie wystawie i konferencji „Wings of India” w Hajdarabadzie pokazywali swoje śmigłowe Ił-114-300, które mogą wykonywać loty z bardzo krótkich pasów startowych i odrzutowe Suchoje SJ-100 z nadzieją, że znajdą tutaj dla nich rynek. Rosjanie są przy tym przekonani, że rząd w Delhi spojrzy przychylnym okiem na ich plany.

Iły to tanie maszyny śmigłowe, które kosztują według cen katalogowych od 20 mln dol. do 35 mln dol.

Indyjski HAL podpisał porozumienie z rosyjską firmą lotniczą objętą zachodnimi sankcjami
Indie kontra Boeing i Airbus. HAL stawia na współpracę z Rosją

SJ-100, które na pokład mogą wziąć 87 do 98 pasażerów, są droższe i konkurują bezpośrednio z Embraerem E-2. Kosztują po 30-40 mln dol. za sztukę. To powoduje, że ich ceny nie są specjalnie konkurencyjne w porównaniu z maszynami zachodniej produkcji.

Podobnie jak Embraer tak samo United Aircraft Corporation, producent Suchojów, ma w planach lokalną produkcję swoich maszyn. Bardzo mu na tym zależało, ponieważ Indie nie są obłożone sankcjami, więc miałby dostęp do zachodnich komponentów.

Teraz te plany są mocno zagrożone. Rosjanie nie mają w Indiach partnera tak silnego, jak Adani. Chociaż SJ-100 także latają już w tym kraju. Maszyny są jednak mocno krytykowane z powodu trudnodostępnych części zamiennych. A eksperci, w tym także indyjscy, już teraz podważają rosyjskie projekty z powodu niejasności związanych z potencjalną produkcją. Najwięcej wątpliwości jest związanych z planami lokalizacji produkcji rosyjskich maszyn. Embraer i Adani nie mają z tym problemu.

Rośnie rynek lotniczy w Indiach. Airbus i Lufthansa też nim zainteresowane
Tymczasem Rosjanie sami mają kłopoty z produkcją Suchojów u siebie w kraju. W latach 2008-2021 zbudowali 200 takich maszyn, co nie jest rekordowym wynikiem. W 2022 r. pojawiły się potężne trudności, ponieważ ze wsparcia wycofali się zachodni partnerzy, skończył się też legalny dostęp do importowanych komponentów. Trzeba więc było od nowa zaprojektować i wyprodukować 40 systemów. To z kolei spowodowało, że europejski regulator EASA wycofał swój certyfikat dla rosyjskiej maszyny. Nie ma ona prawa operowania w europejskiej przestrzeni powietrznej. To może mieć wpływ na indyjskie decyzje o udzieleniu zgody na produkcję takiego samolotu w ich kraju.

