„Indie są dzisiaj podstawowym rynkiem dla Embraera, a to partnerstwo to idealny związek naszego doświadczenia w lotnictwie i silnej bazy przemysłowej Adaniego” – powiedział Arjan Meijer, prezes cywilnej części Grupy Embraera, cytowany w oświadczeniu opublikowanym po podpisaniu umowy.

Dla Indii jest to także sukces. Rząd Narendry Modiego usilnie dąży do stworzenia w tym kraju potężnej bazy przemysłowej, ale często brakuje im najnowocześniejszych technologii, które Brazylijczycy posiadają. Narendra Modi wcześniej wielokrotnie podkreślał, że zależy mu przede wszystkim na inwestycjach w branży lotniczej i produkcji smartfonów. To także pierwsza pozytywna wiadomość dotycząca branży lotniczej po katastrofie Dreamlinera 12 czerwca 2025 r. w Ahmedabadzie i operacyjnej zapaści największego przewoźnika w tym kraju – Indigo, który z powodu zmian w regulacjach, w grudniu 2025 r. i styczniu 2026 r. był zmuszony odwołać ponad 5 tys. lotów. Z kolei dla Adaniego to możliwość rozszerzenia działalności o przemysł lotniczy. Obecność Adani Aerospace&Defence ograniczała się dotychczas do zarządzania lotniskami w Indiach.

Szczegóły umowy wstępnej mają zostać dopracowane

Arjan Meijer powiedział mediom, że jak na razie trudno jest dokładnie opisać planowane inwestycje. Z kolei Jeet Adani, młodszy z synów Gautama Adaniego ujawnił, że na postawienie fabryki rozważanych jest kilka lokalizacji i że wszystko zostanie ustalone w ciągu kilku miesięcy. Ta umowa była przygotowywana przez kilka miesięcy, a przedstawiciele Adaniego nie ukrywali, że poszukują partnera do współpracy w sektorze aeronautycznym. Brazylijczycy też intensywnie szukali możliwości rozwoju poza swoim krajem. Zwłaszcza interesujący jest dla nich rynek indyjski, gdzie stare maszyny są wymieniane na nowe. Jak na razie korzystali na tym Boeing i Airbus.

Obecność Embraera na indyjskim rynku jest jak na razie skromna. Lata tam 50 samolotów brazylijskiej produkcji 11 różnych typów – pasażerskich, biznesowych i wojskowych. Największym pojedynczym klientem jest niskokosztowa Star Air, która w swojej flocie ma 13 sztuk E175 i ERJ145. Jest jednak nadzieja, że w tej sytuacji Star zdecyduje się powiększyć flotę o kolejnych 20 maszyn, których kupno z Embraerem negocjuje.

Podpisana w Delhi umowa z Brazylijczykami to cios w plany Rosjan

Na zakończonej właśnie wystawie i konferencji „Wings of India” w Hajdarabadzie pokazywali swoje śmigłowe Ił-114-300, które mogą wykonywać loty z bardzo krótkich pasów startowych i odrzutowe Suchoje SJ-100 z nadzieją, że znajdą tutaj dla nich rynek. Rosjanie są przy tym przekonani, że rząd w Delhi spojrzy przychylnym okiem na ich plany.