74-letni Rotenberg zna się z Putinem od czasów, kiedy jako nastolatkowie trenowali judo. Wraz z bratem Borysem judocy awansowali do rangi miliarderów z listy Forbesa w latach 2000 dzięki koneksjom na Kremlu. Stali się m.in. głównymi dostawcami rur dla Gazpromu, otrzymywali tłuste kontrakty państwowe na inwestycje olimpijskie w Soczi. Rotenbergowie są objęci sankcjami Zachodu od zajęcia przez Rosję ukraińskiego Krymu w 2014 r. Obecnie są też głównym beneficjentem tzw. nacjonalizacji, czyli grabieży prywatnego biznesu w Rosji, które Kreml nasilił w 2025 r., by zebrać więcej pieniędzy na swoją wojnę. Od 2022 r. do dziś „nacjonalizacja” objęła aktywa o wartości 4,5 bln rubli (210 mld zł).

Oprócz Domodiedowa, powiązany z Rotenbergiem holding Roschim przejął wywłaszczone przedsiębiorstwa chemiczne Wołżski Orgzintez, Metafrax Chemicals i Dalnegorski Zakład Górniczo-Przetwórczy, a także kontrolę nad Saławatnieftiemaszem. Łączna wartość firm, które z łaski Kremla dostały się Rotenbergowi do końca 2025 roku wyniosła 168 mld rubli (7,8 mld zł).

Rosyjskie ministerstwo transportu oczekuje, że nowy właściciel Domodiedowa rozwiąże „nagromadzone trudności”, poinformowało biuro prasowe ministerstwa w rozmowie z agencją Interfax. Lotnisko ma dług 34 mld rubli i 450 mln dol. Audytorzy szacują, że spłata kredytów pochłonie jedną czwartą dochodów lotniska w tym roku – 8 mld rubli z 30 mld. Według gazety „Wiedomosti”, straty Domodiedowa w ubiegłym roku szacowane są na 10 mld rubli. Lotnisko obsłużyło 13,86 mln pasażerów.

Domodiedowo stało się własnością państwa na wniosek prokuratury generalnej w czerwcu 2025 roku Organ nadzoru oskarżył głównego właściciela, miliardera Dmitrija Kamienszczyka, o posiadanie obcego obywatelstwa – choć większość rosyjskich bogaczy posiada po dwa, trzy paszporty. A także o „wyrządzanie szkód rosyjskiej gospodarce”– jakich? Tego nikt opinii publicznej nie wytłumaczył. Rosyjski sąd, który zawsze potulnie wykonuje polecenia Kremla, odebrał lotnisko właścicielom. Trzy miesiące wcześniej, w kwietniu 2025 r., sąd zakazał Kamienszczykowi opuszczania Rosji.

Sam Kamienszczik wciąż walczy o Domodiedowo, które z zapuszczonego, prowincjonaljonalnego portu przekształcił, dzięki ogromnym inwestycjom i zmianie podejścia do obsługi pasażerów, w najnowocześniejsze lotnisko Rosji. 23 stycznia 2026 r. Dmitrij Kamienszczik złożył skargę do Sądu Najwyższego Rosji na decyzję sądu niższej instancji o odmowie uchylenia decyzji o przekazaniu lotniska państwu.