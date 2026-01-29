Aktualizacja: 29.01.2026 21:14 Publikacja: 29.01.2026 20:54
Lotnisko Domodiedowo
Foto: spółka
Podczas drugiego przetargu, który odbył się 29 stycznia, lotnisko Domodiedowo zostało sprzedane spółce Perspektiva LLC, w całości należącej do Międzynarodowego Portu Lotniczego Szeremietiewo. Pierwszy przetarg został unieważniony, bowiem jedyny oferent – nieznany przedsiębiorca Jewgienij Bogatyj z Czeczenii – nie spełnił wymogów przetargowych.
Jak ustaliła gazeta RBK, Szeremietiewo jest 30 proc. własnością państwa, a w 66 proc. cypryjskiego trustu TPS Avia Holding, który został po agresji Władimira Putina na Ukrainę przerejestrowany do rosyjskiego raju podatkowego na Wyspie Rosyjskiej pod Władywostokiem. Rotenberg posiada 34 proc. udziałów w tym truście, a pozostała część należy do rodzin dwóch zaprzyjaźnionych w nim miliarderów – Aleksandra Ponomarenko i Aleksandra Skorobogatko.
Ostateczna cena transakcji wyniosła 66,132 mld rubli, czyli dokładnie połowę ceny wywoławczej aukcji (132 mld rubli). Drugim oferentem, oprócz firmy powiązanej z Rotenbergiem, była spółka zależna lotniska Wnukowo, należąca do biznesmena Witalija Wantsewa.
74-letni Rotenberg zna się z Putinem od czasów, kiedy jako nastolatkowie trenowali judo. Wraz z bratem Borysem judocy awansowali do rangi miliarderów z listy Forbesa w latach 2000 dzięki koneksjom na Kremlu. Stali się m.in. głównymi dostawcami rur dla Gazpromu, otrzymywali tłuste kontrakty państwowe na inwestycje olimpijskie w Soczi. Rotenbergowie są objęci sankcjami Zachodu od zajęcia przez Rosję ukraińskiego Krymu w 2014 r. Obecnie są też głównym beneficjentem tzw. nacjonalizacji, czyli grabieży prywatnego biznesu w Rosji, które Kreml nasilił w 2025 r., by zebrać więcej pieniędzy na swoją wojnę. Od 2022 r. do dziś „nacjonalizacja” objęła aktywa o wartości 4,5 bln rubli (210 mld zł).
Oprócz Domodiedowa, powiązany z Rotenbergiem holding Roschim przejął wywłaszczone przedsiębiorstwa chemiczne Wołżski Orgzintez, Metafrax Chemicals i Dalnegorski Zakład Górniczo-Przetwórczy, a także kontrolę nad Saławatnieftiemaszem. Łączna wartość firm, które z łaski Kremla dostały się Rotenbergowi do końca 2025 roku wyniosła 168 mld rubli (7,8 mld zł).
Rosyjskie ministerstwo transportu oczekuje, że nowy właściciel Domodiedowa rozwiąże „nagromadzone trudności”, poinformowało biuro prasowe ministerstwa w rozmowie z agencją Interfax. Lotnisko ma dług 34 mld rubli i 450 mln dol. Audytorzy szacują, że spłata kredytów pochłonie jedną czwartą dochodów lotniska w tym roku – 8 mld rubli z 30 mld. Według gazety „Wiedomosti”, straty Domodiedowa w ubiegłym roku szacowane są na 10 mld rubli. Lotnisko obsłużyło 13,86 mln pasażerów.
Domodiedowo stało się własnością państwa na wniosek prokuratury generalnej w czerwcu 2025 roku Organ nadzoru oskarżył głównego właściciela, miliardera Dmitrija Kamienszczyka, o posiadanie obcego obywatelstwa – choć większość rosyjskich bogaczy posiada po dwa, trzy paszporty. A także o „wyrządzanie szkód rosyjskiej gospodarce”– jakich? Tego nikt opinii publicznej nie wytłumaczył. Rosyjski sąd, który zawsze potulnie wykonuje polecenia Kremla, odebrał lotnisko właścicielom. Trzy miesiące wcześniej, w kwietniu 2025 r., sąd zakazał Kamienszczykowi opuszczania Rosji.
Sam Kamienszczik wciąż walczy o Domodiedowo, które z zapuszczonego, prowincjonaljonalnego portu przekształcił, dzięki ogromnym inwestycjom i zmianie podejścia do obsługi pasażerów, w najnowocześniejsze lotnisko Rosji. 23 stycznia 2026 r. Dmitrij Kamienszczik złożył skargę do Sądu Najwyższego Rosji na decyzję sądu niższej instancji o odmowie uchylenia decyzji o przekazaniu lotniska państwu.
Czy ma szansę na jej uwzględnienie? Kamienszczik (58 lat) nieraz już pokazał, że potrafi osiągać stawiane przed sobą cele. Od 2016 r. jest prześladowany przez rosyjskie władze. W sfabrykowanej sprawie 5 miesięcy spędził w areszcie domowym, zanim prokuratura przyznała, że zarzuty nie miały podstaw. Po tej lekcji Kamienszczik nie opuścił Rosji i nie sprzedał Domodiedowa, aby spokojnie i bogato żyć gdzieś w dalekim świecie. A o to prawdopodobnie rosyjskiemu reżimowi już wtedy chodziło, bo lotnisko pozostawiało daleko w tyle pozostałe moskiewskie lotniska na czele z Szeremietiewem ulubionego oligarchy Putina.
Na tle rosyjskich oligarchów Kamienszczika wyróżnia nie tylko odwaga cywilna i to, że potrafi pilotować samoloty odrzutowe, ale też że jest skuteczny w tym, co robi.
Czy w starciu z Kremlem ma jakieś szanse? Nikt tego w Rosji głośno nie przyzna.
