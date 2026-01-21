20 stycznia odbył się przetarg na 100 proc. kapitału zakładowego DME Holding LLC i ponad 20 innych spółek z Grupy Domodiedowo. To lotnisko, dysponujące najdłuższym pasem startowym w Rosji, przez lata było niedoścignionym dla innych państwowych lotnisk wzorem nowoczesności i sprawności działania. Właścicielami byli Dmitrij Kamieńszczik i Walerij Kogan, ale to ten pierwszy był motorem większości pozytywnych zmian w firmie. Od dawna jego biznesowa niezależność była solą w oku rosyjskiego reżimu.

Bo mają obce obywatelstwo

W czerwcu 2025 r. na wniosek Prokuratury Generalnej Rosji władze zagrabiły cały biznes Domodiedowa. Pretekstem był fakt, że właściciele, tak jak większość dworzan Putina, posiadają obywatelstwo obce. Zostali oskarżeni o pomaganie Zachodowi w „zadaniu strategicznej klęski Rosji poprzez szkodzenie jej gospodarce” w drodze transferu zysków za granicę. To nic, że od lat wszystkie rosyjskie tłuste koty wyprowadzały zyski poza Rosję.

Sprzedaż zorganizował Bank PSB, który obsługuje rosyjską zbrojeniówkę i jest objęty sankcjami Zachodu. Według opozycyjnego portalu „The Bell”, akcjonariusze i oligarchowie bliscy Kremlowi - lotniska Wnukowo (Władimir Skocz i Witalij Wantsew) i Szeremietiewo (Aleksander Ponomarenko, Aleksander Skorobogatko i Arkadij Rotenberg), a także holding „Airports of Regions” oligarchy Wiktora Wekselberga, Novaport Romana Trocenko oraz Aerodinamika oligarchy Olega Deripaski – byli zainteresowani przetargiem.

Za wysoka cena wywoławcza na Domodiedowo

Tak było dopóki nie zobaczyli ustanowionej przez władze ceny wywoławczej: 132,3 mld rubli, czyli 6,15 mld zł. Źródło gazety nazwało cenę wyznaczoną przez szukający pieniędzy na wojnę Kreml - bezpodstawnie zawyżoną biorąc pod uwagę, że nabywca musi też spłacić długi Domodiedowa, szacowane latem na 70 mld rubli.