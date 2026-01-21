Rzeczpospolita
Ekonomia
Jeden chętny na największe prywatne lotnisko Rosji. Kto za nim stoi?

Przetarg na największe prywatne lotnisko Rosji zagrabione przez Kreml w 2025 r. nie doszedł do skutku. Jedyną ofertę złożył nieznany przedsiębiorca o nazwisku – nomen omen – Bogatyj, właściciel dwóch niewielkich firm. Kto faktycznie stoi za ofertą? Tropy prowadzą do Czeczenii.

Publikacja: 21.01.2026 17:49

Lotnisko Domodiedowo jest na sprzedaż

Foto: Alexander NEMENOV / AFP

Iwona Trusewicz

20 stycznia odbył się przetarg na 100 proc. kapitału zakładowego DME Holding LLC i ponad 20 innych spółek z Grupy Domodiedowo. To lotnisko, dysponujące najdłuższym pasem startowym w Rosji, przez lata było niedoścignionym dla innych państwowych lotnisk wzorem nowoczesności i sprawności działania. Właścicielami byli Dmitrij Kamieńszczik i Walerij Kogan, ale to ten pierwszy był motorem większości pozytywnych zmian w firmie. Od dawna jego biznesowa niezależność była solą w oku rosyjskiego reżimu.

Bo mają obce obywatelstwo 

W czerwcu 2025 r. na wniosek Prokuratury Generalnej Rosji władze zagrabiły cały biznes Domodiedowa. Pretekstem był fakt, że właściciele, tak jak większość dworzan Putina, posiadają obywatelstwo obce. Zostali oskarżeni o pomaganie Zachodowi w „zadaniu strategicznej klęski Rosji poprzez szkodzenie jej gospodarce” w drodze transferu zysków za granicę. To nic, że od lat wszystkie rosyjskie tłuste koty wyprowadzały zyski poza Rosję.

Sprzedaż zorganizował Bank PSB, który obsługuje rosyjską zbrojeniówkę i jest objęty sankcjami Zachodu. Według opozycyjnego portalu „The Bell”, akcjonariusze i oligarchowie bliscy Kremlowi - lotniska Wnukowo (Władimir Skocz i Witalij Wantsew) i Szeremietiewo (Aleksander Ponomarenko, Aleksander Skorobogatko i Arkadij Rotenberg), a także holding „Airports of Regions” oligarchy Wiktora Wekselberga, Novaport Romana Trocenko oraz Aerodinamika oligarchy Olega Deripaski – byli zainteresowani przetargiem.

Za wysoka cena wywoławcza na Domodiedowo

Tak było dopóki nie zobaczyli ustanowionej przez władze ceny wywoławczej: 132,3 mld rubli, czyli 6,15 mld zł. Źródło gazety nazwało cenę wyznaczoną przez szukający pieniędzy na wojnę Kreml - bezpodstawnie zawyżoną biorąc pod uwagę, że nabywca musi też spłacić długi Domodiedowa, szacowane latem na 70 mld rubli.

Ale jedna oferta jednak wpłynęła. Złożył ją niejaki Jewgienij Bogatyj. Co o nim wiadomo? Jak ustaliła agencja Interfax, jest on zarejestrowany jako przedsiębiorca indywidualny w Czeczenii i jest nieznany na rynku transportowym. Według SPARK (rosyjski odpowiednik polskiego KRS), jest właścicielem dwóch małych firm niezwiązanych z działalnością lotniskową. Aktywnie uczestniczy w przetargach publicznych.

Przetarg został unieważniony, bo jak poinformował organizator - jedyna oferta została odrzucona z powodu „braku wszystkich wymaganych dokumentów”. O jakie dokumenty chodzi? Nie wiadomo. Aby wziąć udział w przetargu, wymagane było wpłacenie depozytu w wysokości 26,45 mld rubli (1,23 mln zł).

Media niezależne przypominają, że z Czeczenii wywodzą się nowi właściciele majątku, który Kreml zagrabił koncernowi Danone w Rosji. Majątek dostał od Putina specjalnym dekretem klan czeczeńskiego watażki. W przypadku lotniska Domodiedowo tropy też wiodą do Groznego.

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Rosja Moskwa Zamówienia Publiczne lotnisko Przetargi
