Rosjanie zapłacą najdroższy „bilet parkingowy” w historii

Z tego artykułu się dowiesz: Jak doszło do uziemienia samolotu An-124 Rusłan na lotnisku w Toronto?

Dlaczego Kanadyjczycy naliczają opłaty parkingowe za rosyjski samolot i jaka jest ich wysokość?

Jaką wartość rynkową posiada samolot An-124 i jakie są jego możliwości przewozowe?

Jakie działania podejmuje Rosja w odpowiedzi na przejęcie Antonowa przez Kanadę?

Maszyna wyczarterowana przez rząd w Ottawie przyleciała do Kanady z Chin 24 lutego 2022 z testami na Covid-19. I tam została, ponieważ po rosyjskiej inwazji na Ukrainę Kanadyjczycy natychmiast zamknęli swoją przestrzeń powietrzną dla wszystkich samolotów zarejestrowanych w tym kraju. Wyprodukowany na Ukrainie i sprzedany rosyjskiemu przewoźnikowi An-124 został odholowany na oddaloną od terminali pozycję i tam został. A Kanadyjczycy nie zrezygnowali z naliczania opłat parkingowych na lotnisku. Ich skumulowana wysokość po prawie czterech latach sięgnęła właśnie 1,5 mln dolarów kanadyjskich, czyli 1,1 mln dol. amerykańskich.

Rosyjski samolot to uziemione miliony dolarów

Antonow An-124, jedna z największych maszyn cargo na świecie, ma cenę katalogową od 50 do 100 mln dol., zależnie od tego, kiedy została wyprodukowana. Za nowsze egzemplarze trzeba zapłacić nawet 200 mln dol. Ukraińcy zdołali wyprowadzić z kraju tuż przed inwazją takie maszyny, które zostały poddane modernizacji w Niemczech i nadal są w siatce operacyjnej. Teraz za wynajęcie An-124, który jest w stanie przewieźć 150 ton cargo, trzeba zapłacić od 70 tys. dol. do 100 tys. dol. za godzinę lotu.

Kanadyjczycy doskonale sobie zdają sprawę z tego, że ta maszyna ma nadal ogromną wartość jako zamrożone rosyjskie aktywa, które mogłyby zostać wykorzystane jako zabezpieczenie pożyczki na pomoc Ukrainie. Byłby to również sygnał dla Unii Europejskiej, że taki manewr z rosyjskimi aktywami jest możliwy.