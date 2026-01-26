Rosjanie zapłacą najdroższy „bilet parkingowy” w historii

Aktualizacja: 26.01.2026 13:50 Publikacja: 26.01.2026 13:39
Międzynarodowe lotnisko Toronto Pearson w Mississauga, Ontario, Kanada
Foto: Laura Proctor/Bloomberg
Maszyna wyczarterowana przez rząd w Ottawie przyleciała do Kanady z Chin 24 lutego 2022 z testami na Covid-19. I tam została, ponieważ po rosyjskiej inwazji na Ukrainę Kanadyjczycy natychmiast zamknęli swoją przestrzeń powietrzną dla wszystkich samolotów zarejestrowanych w tym kraju. Wyprodukowany na Ukrainie i sprzedany rosyjskiemu przewoźnikowi An-124 został odholowany na oddaloną od terminali pozycję i tam został. A Kanadyjczycy nie zrezygnowali z naliczania opłat parkingowych na lotnisku. Ich skumulowana wysokość po prawie czterech latach sięgnęła właśnie 1,5 mln dolarów kanadyjskich, czyli 1,1 mln dol. amerykańskich.
Antonow An-124, jedna z największych maszyn cargo na świecie, ma cenę katalogową od 50 do 100 mln dol., zależnie od tego, kiedy została wyprodukowana. Za nowsze egzemplarze trzeba zapłacić nawet 200 mln dol. Ukraińcy zdołali wyprowadzić z kraju tuż przed inwazją takie maszyny, które zostały poddane modernizacji w Niemczech i nadal są w siatce operacyjnej. Teraz za wynajęcie An-124, który jest w stanie przewieźć 150 ton cargo, trzeba zapłacić od 70 tys. dol. do 100 tys. dol. za godzinę lotu.
Czytaj więcej
Antonow An-124 Volga-Dnepr Airlines został skonfiskowany przez rząd Kanady 27 lutego 2022 r. Rosj...
Kanadyjczycy doskonale sobie zdają sprawę z tego, że ta maszyna ma nadal ogromną wartość jako zamrożone rosyjskie aktywa, które mogłyby zostać wykorzystane jako zabezpieczenie pożyczki na pomoc Ukrainie. Byłby to również sygnał dla Unii Europejskiej, że taki manewr z rosyjskimi aktywami jest możliwy.
Tym bardziej, że jest precedens. Dwa lata temu, po zaciekłej bitwie prawników na aukcji w San Diego został sprzedany wart 300 mln dol. superjacht Amadea. Należał do rosyjskiego oligarchy, obłożonego sankcjami Sulejmana Kerimowa. Obsługa tego jachtu kosztowała 740 tys. dol. miesięcznie, a pieniądze ze sprzedaży zostały przekazane na pomoc Ukrainie w ramach pakietu z 2024 r. Warto przypomnieć, że przy europejskich nabrzeżach nadal cumują rosyjskie superjachty. I za to cumowanie również są naliczane opłaty.
Czytaj więcej
Samolot transportowy An-124 Rusłan rosyjskich linii Wołga-Dniepr od 13 miesięcy stoi na lotnisku...
Wszystko wskazuje na to, że Kanadyjczycy będą odważniejsi od Europejczyków. Kontrolę nad maszyną należącą do Volga-Dnepr rząd w Ottawie przejął już 8 czerwca 2023 r. Potem jednak okazało się, że jego sprzedaż nie może być ani szybka, ani łatwa, ponieważ prawa własności do An-124 są niejasne i skomplikowane i wymagają zgody sądów w Irlandii i Holandii. Jak na razie Kanadyjczycy zidentyfikowali już 5 z 6 właścicieli.
Rząd Marka Carneya jednak nie ma jakichkolwiek wątpliwości co do praw własności maszyny. – Przejęliśmy zgodnie z prawem własność samolotu od momentu inwazji na Ukrainę. Tylko w ten sposób możemy zagwarantować, że nie zostanie ona wykorzystana przeciwko Ukrainie – tłumaczyła Anita Anand, minister spraw zagranicznych Kanady. Jej zdaniem Rosjanie takich maszyn mają więcej, ale po inwazji zostały one przerejestrowane, tak aby zatrzeć ślady rosyjskiej własności.
Czytaj więcej
Ponad pięć miesięcy po tym, jak Unia Europejska nałożyła sankcje na rosyjski sektor lotniczy i za...
Kanadyjczycy nie ukrywają teraz, że rozpatrują najróżniejsze opcje, tak aby ostatecznie środki z pozbycia się rosyjskiego samolotu zasiliły konto, na którym gromadzone są środki pomocowe dla Ukrainy. – Oczywiście wszystko musi się odbyć zgodnie z prawem – zastrzega Anita Anand.
Rosjanom oczywiście nie podoba się taki rozwój wydarzeń. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nazwało przejęcie Antonowa „cynicznym i bezwstydnym rabunkiem”. Volga-Dnepr ze swojej strony zapowiada, że wystąpi na drogę prawną przeciwko rządowi kanadyjskiemu.
Czytaj więcej
Airbus A330, którym operował Aerofłot miał wylecieć z Kolombo w ostatni czwartek, 2 czerwca. Nie...
Równolegle z drogą prawną Rosjanie starają się wykorzystać ustalenia z dwustronnej umowy o ochronie inwestycji podpisanej przez Moskwę i Ottawę w 1989 r. i na jej podstawie chcą domagać się zwrotu Antonowa bądź wypłacenia im stosownego odszkodowania za poniesione straty wynikające z uziemienia maszyny.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Rząd przygotowuje się do wprowadzenia zmian w zakresie nadzoru nad lotnictwem cywilnym. Zamiast Urzędu Lotnictwa...
W 2025 r. liczba pasażerów Wizz Air w Polsce zwiększyła się o 20 proc. W 2026 r. powinno to być nawet 30 proc. T...
Przetarg na największe prywatne lotnisko Rosji zagrabione przez Kreml w 2025 r. nie doszedł do skutku. Jedyną of...
Dwucyfrowy wzrost i przekroczenie 65 mln odprawionych pasażerów w 2025 roku. Polski rynek lotniczy należy do naj...
Kanada będzie żałować decyzji o porozumieniu z Chinami – grzmią amerykańscy politycy, zaznaczając, że azjatyckie...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas