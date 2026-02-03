Rzeczpospolita
Na lotnisku Chopina doszło do incydentu. „Wybuch ładunku nieznanego pochodzenia”

Na Lotnisku Chopina w Warszawie doszło we wtorek do wybuchu ładunku nieznanego pochodzenia, który znajdował się w śmieciarce – podaje Onet.

Publikacja: 03.02.2026 11:57

Na lotnisku Chopina doszło do incydentu. „Wybuch ładunku nieznanego pochodzenia”

Foto: Adobe Stock

Ada Michalak

Do zdarzenia doszło we wtorek około godziny 9.00 rano na warszawskim Lotnisku Chopina. Jak informuje portal Onet, ładunek nieznanego pochodzenia wybuchł w śmieciarce, która znajdowała się na rampie w okolicy 1. Bazy Lotnictwa Transportowego, graniczącej z portem lotniczym. 

Służby lotniskowe wezwane do incydentu na Okęciu. Eksplozja w śmieciarce 

W związku z incydentem, na miejsce wezwano służby lotniskowe. „Według źródeł Onetu co najmniej przez godzinę nie pozwolono im interweniować. Śmieciarka przez ten czas po prostu miała stać na ulicy. Nasi informatorzy zwracają uwagę na paraliż decyzyjny na lotnisku. Donoszą, że mimo ewidentnego zagrożenia dyrekcja lotniska nie podjęła decyzji o ewakuacji” – czytamy. 

Rozmówcy Onetu nie kryją oburzenia, podkreślając, że Polskie Porty Lotnicze robią wszystko, by nie dopuścić do ewakuacji lotniska. Dlaczego? Chodzić ma o przepływ pasażerów, który wiąże się bezpośrednio z dochodami lotniska.

„Nie było potrzeby ewakuacji” 

Do sprawy w rozmowie z Onetem odniósł się kierownik działu komunikacji lotniska Piotr Rudzki. – Faktycznie, podczas wywozu doszło do incydentu, ale teraz wszystkie służby działają tutaj. Służby państwowe prowadzą sprawę – powiedział, zaprzeczając jednak, że przez dłuższy czas nie podejmowano interwencji.

Zdaniem Rudzkiego nie było potrzeby ewakuacji lotniska. – Ta sytuacja nie wpłynęła w żaden sposób na sytuację operacyjną lotniska – stwierdził kierownik działu komunikacji lotniska. 

Źródło: rp.pl

e-Wydanie
