Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

W tych miastach temperatura nad ranem spadła poniżej -25 stopni. IMGW wydał ostrzeżenia

Wtorek rozpoczął się w wielu regionach Polski wyjątkowo niskimi temperaturami, nawet poniżej -25 stopni Celsjusza. W ciągu dnia również będzie mroźno, a odczucie zimna może potęgować wiatr.

Publikacja: 03.02.2026 09:50

Temperatura odczuwalna w niektórych regionach Polski spadła aż do -30 stopni Celsjusza

Temperatura odczuwalna w niektórych regionach Polski spadła aż do -30 stopni Celsjusza

Foto: Adobe Stock

Małgorzata Krzystała

Za obecną sytuację odpowiada wyż Daniel znad Skandynawii, który sprowadza nad nasz kraj bardzo zimne powietrze arktyczne. Efektem są ekstremalnie niskie temperatury obserwowane w wielu województwach.

Wtorkowy poranek wyjątkowo mroźny. Gdzie zanotowano najniższe temperatury?

Jak donosi TVN Meteo, największy mróz wystąpił dziś w północno-wschodniej Polsce. O godzinie 5 rano w Gołdapi i Szymanach w woj. warmińsko-mazurskim termometry wskazały –26 stopni Celsjusza. Podobnie było w Lidzbarku Warmińskim, Terespolu, Kozienicach i Siedlcach, gdzie zanotowano około –25 stopni. Godzinę później temperatury utrzymywały się na podobnym poziomie.

Czytaj więcej

Ile czasu można spędzić na zewnątrz w bardzo niskich temperaturach? Lekarka odpowiada
Zdrowie
Szkoły odwołują przez mrozy lekcje pływania. Internistka jednoznacznie ocenia tę decyzję

Okazuje się jednak, że w niektórych miejscowościach było jeszcze zimniej. W Budrach w woj. warmińsko-mazurskim odnotowano –28 stopni Celsjusza, a w Białej Podlaskiej w woj. lubelskim –27 stopni. Dane ze stacji synoptycznych IMGW wskazują, że w nocy z poniedziałku na wtorek najmroźniej było w Kwidzynie. Termometry pokazały tam –25,4 stopnia. Podobnie było w Terespolu i Siedlcach, gdzie temperatura wyniosła –25,3 stopnia. Najcieplejszym miastem okazało się z kolei Zakopane, gdzie odnotowano –6,5 stopnia Celsjusza.

Choć zarejestrowane wartości robią wrażenie, w rzeczywistości temperatury odczuwalne były jeszcze niższe. Z informacji, które podaje TVN Meteo, wynika, że o godzinie 6 temperatura odczuwalna w Kwidzynie wynosiła –30 stopni. Podobnie było w innych miejscowościach w woj. warmińsko-mazurskim, mazowieckim i lubelskim.

Reklama
Reklama

IMGW wydał ostrzeżenia przed mrozami. W tych województwach będzie najgorzej

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym mrozem. Obejmują one ponad połowę kraju. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w woj. podlaskim i części warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, mazowieckiego i lubelskiego. W większości przypadków są ważne do jutra, do godziny 10, zaś w południowej i środkowej części woj. mazowieckiego oraz we wschodniej i środkowej części woj. lubelskiego do dziś, do godziny 10. W ramach tego ostrzeżenia IMGW prognozuje, że temperatura w ciągu dnia w tych regionach może wynieść od –15 do –10 stopni, przy wietrze o średniej prędkości 5-20 km/h. W nocy prognozowana jest temperatura od –17 do –13 stopni.

Czytaj więcej

Część Gdańska pozbawiona jest ogrzewania
Wypadki
Awaria elektrociepłowni. Sopot i część Gdańska bez ogrzewania

Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla wielu pozostałych regionów kraju, w tym dla:

  • części woj. pomorskiego i warmińsko-mazurskiego,
  • części woj. zachodniopomorskiego,
  • kujawsko-pomorskiego,
  • części woj. wielkopolskiego,
  • części woj. lubuskiego,
  • łódzkiego,
  • części woj. mazowieckiego,
  • części woj. lubelskiego,
  • świętokrzyskiego,
  • części woj. śląskiego,
  • małopolskiego,
  • podkarpackiego. 

Z prognoz IMGW wynika, że w tych regionach temperatura w ciągu dnia będzie wynosić od –15 do –11 stopni, przy wietrze od 5 do 15 km/h. Część ostrzeżeń obowiązuje do godziny 10. Alerty wydane dla środkowej i wschodniej części woj. pomorskiego, woj. warmińsko-mazurskiego oraz północnej części woj. kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego obowiązują do jutra, do godziny 9 lub 10.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Prognoza pogody pogoda Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW)
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Wykolejenie pociągu towarowego pod Warszawą. Trwa akcja służb
Społeczeństwo
Wykolejenie pociągu towarowego pod Warszawą. Trwa akcja służb
Mieszkańcy Gdańska spacerują po zmrożonej Motławie
Społeczeństwo
Najzimniejsza noc roku za nami i przed nami. IMGW ostrzega
Rząd ostrzega przed falą mrozów
Społeczeństwo
MSWiA: W nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura odczuwalna nawet minus 35 stopni
Według prognoz GUS w 2026 r. urodzi się w Polsce jedynie 210 tys. dzieci. Jeszcze dziesięć lat temu,
Społeczeństwo
Mimo fatalnej demografii rząd nawet nie sprawdza, czy nowe ustawy mają na nią wpływ
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama