Temperatura odczuwalna w niektórych regionach Polski spadła aż do -30 stopni Celsjusza
Za obecną sytuację odpowiada wyż Daniel znad Skandynawii, który sprowadza nad nasz kraj bardzo zimne powietrze arktyczne. Efektem są ekstremalnie niskie temperatury obserwowane w wielu województwach.
Jak donosi TVN Meteo, największy mróz wystąpił dziś w północno-wschodniej Polsce. O godzinie 5 rano w Gołdapi i Szymanach w woj. warmińsko-mazurskim termometry wskazały –26 stopni Celsjusza. Podobnie było w Lidzbarku Warmińskim, Terespolu, Kozienicach i Siedlcach, gdzie zanotowano około –25 stopni. Godzinę później temperatury utrzymywały się na podobnym poziomie.
Okazuje się jednak, że w niektórych miejscowościach było jeszcze zimniej. W Budrach w woj. warmińsko-mazurskim odnotowano –28 stopni Celsjusza, a w Białej Podlaskiej w woj. lubelskim –27 stopni. Dane ze stacji synoptycznych IMGW wskazują, że w nocy z poniedziałku na wtorek najmroźniej było w Kwidzynie. Termometry pokazały tam –25,4 stopnia. Podobnie było w Terespolu i Siedlcach, gdzie temperatura wyniosła –25,3 stopnia. Najcieplejszym miastem okazało się z kolei Zakopane, gdzie odnotowano –6,5 stopnia Celsjusza.
Choć zarejestrowane wartości robią wrażenie, w rzeczywistości temperatury odczuwalne były jeszcze niższe. Z informacji, które podaje TVN Meteo, wynika, że o godzinie 6 temperatura odczuwalna w Kwidzynie wynosiła –30 stopni. Podobnie było w innych miejscowościach w woj. warmińsko-mazurskim, mazowieckim i lubelskim.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym mrozem. Obejmują one ponad połowę kraju. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w woj. podlaskim i części warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, mazowieckiego i lubelskiego. W większości przypadków są ważne do jutra, do godziny 10, zaś w południowej i środkowej części woj. mazowieckiego oraz we wschodniej i środkowej części woj. lubelskiego do dziś, do godziny 10. W ramach tego ostrzeżenia IMGW prognozuje, że temperatura w ciągu dnia w tych regionach może wynieść od –15 do –10 stopni, przy wietrze o średniej prędkości 5-20 km/h. W nocy prognozowana jest temperatura od –17 do –13 stopni.
Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla wielu pozostałych regionów kraju, w tym dla:
Z prognoz IMGW wynika, że w tych regionach temperatura w ciągu dnia będzie wynosić od –15 do –11 stopni, przy wietrze od 5 do 15 km/h. Część ostrzeżeń obowiązuje do godziny 10. Alerty wydane dla środkowej i wschodniej części woj. pomorskiego, woj. warmińsko-mazurskiego oraz północnej części woj. kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego obowiązują do jutra, do godziny 9 lub 10.
