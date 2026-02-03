Za obecną sytuację odpowiada wyż Daniel znad Skandynawii, który sprowadza nad nasz kraj bardzo zimne powietrze arktyczne. Efektem są ekstremalnie niskie temperatury obserwowane w wielu województwach.

Reklama Reklama

Wtorkowy poranek wyjątkowo mroźny. Gdzie zanotowano najniższe temperatury?

Jak donosi TVN Meteo, największy mróz wystąpił dziś w północno-wschodniej Polsce. O godzinie 5 rano w Gołdapi i Szymanach w woj. warmińsko-mazurskim termometry wskazały –26 stopni Celsjusza. Podobnie było w Lidzbarku Warmińskim, Terespolu, Kozienicach i Siedlcach, gdzie zanotowano około –25 stopni. Godzinę później temperatury utrzymywały się na podobnym poziomie.

Okazuje się jednak, że w niektórych miejscowościach było jeszcze zimniej. W Budrach w woj. warmińsko-mazurskim odnotowano –28 stopni Celsjusza, a w Białej Podlaskiej w woj. lubelskim –27 stopni. Dane ze stacji synoptycznych IMGW wskazują, że w nocy z poniedziałku na wtorek najmroźniej było w Kwidzynie. Termometry pokazały tam –25,4 stopnia. Podobnie było w Terespolu i Siedlcach, gdzie temperatura wyniosła –25,3 stopnia. Najcieplejszym miastem okazało się z kolei Zakopane, gdzie odnotowano –6,5 stopnia Celsjusza.

Choć zarejestrowane wartości robią wrażenie, w rzeczywistości temperatury odczuwalne były jeszcze niższe. Z informacji, które podaje TVN Meteo, wynika, że o godzinie 6 temperatura odczuwalna w Kwidzynie wynosiła –30 stopni. Podobnie było w innych miejscowościach w woj. warmińsko-mazurskim, mazowieckim i lubelskim.