11 min. 25 sek.

POLSTR zamiast WIBOR, cyfrowa wojna Francji i drogi gaz

Nowy wskaźnik POLSTR ma zastąpić WIBOR, Francja rozpoczyna cyfrową ofensywę wobec USA, Londyn resetuje relacje z Pekinem, a mroźna zima wyraźnie podbija ceny gazu w Europie.

Publikacja: 30.01.2026 07:30

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

POLSTR coraz bliżej. Co zmieni następca WIBOR?

Reforma wskaźników referencyjnych w Polsce wchodzi w kluczową fazę. WIBOR ma zostać zastąpiony przez nowy indeks POLSTR, oparty na faktycznych transakcjach, a nie deklaracjach banków. Nowy wskaźnik będzie podstawą oprocentowania m.in. kredytów hipotecznych. Jak podkreśla Jarosław Sadowski, dyrektor biura analiz Rankomat.pl, sam POLSTR nie sprawi automatycznie, że kredyty będą tańsze. Oprocentowanie to suma wskaźnika referencyjnego i marży banku, która zależy od polityki instytucji finansowych. 

Francja rzuca wyzwanie USA w cyfrowej wojnie

Francja ogłosiła porzucenie amerykańskich platform komunikacyjnych w administracji publicznej. Microsoft Teams i Zoom mają zostać zastąpione rodzimą platformą Visio, która do 2027 r. trafi do wszystkich departamentów rządowych. Jak pisze Michał Duszczyk, zmiana nie dotyczy wyłącznie komunikatorów – docelowo Visio ma zastąpić także usługi pokroju Gmaila czy Slacka. To element szerszej strategii cyfrowej suwerenności Europy, wynikającej z obaw o bezpieczeństwo danych i zależność od amerykańskich dostawców. 

Reset w relacjach Londynu i Pekinu

Brytyjski premier Keir Starmer rozpoczął wizytę w Chinach wraz z delegacją przedstawicieli 60 firm i instytucji. W Pekinie spotkał się z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. Jak podkreślają obie strony, rozmowy dotyczyły zacieśnienia współpracy w obszarze handlu, inwestycji i technologii. Symbolicznym elementem resetu relacji jest zapowiedź inwestycji brytyjskiego koncernu AstraZeneca, który planuje ulokować w Chinach 15 mld dol.. To sygnał, że Londyn chce odbudować relacje gospodarcze z Pekinem po latach napięć.

Mrozy windują ceny gazu w Europie

Od kilku tygodni ceny gazu ziemnego na europejskich giełdach wyraźnie rosną. Na rynku TTF kontrakty chwilami przekraczały 40 euro za MWh, wobec niespełna 28 euro na początku stycznia. Eksperci wskazują, że głównym czynnikiem wzrostu cen jest pogoda. Niskie temperatury zwiększają zapotrzebowanie na gaz zarówno do ogrzewania, jak i produkcji energii elektrycznej. 

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.

