11 min. 25 sek.

POLSTR zamiast WIBOR, cyfrowa wojna Francji i drogi gaz

Nowy wskaźnik POLSTR ma zastąpić WIBOR, Francja rozpoczyna cyfrową ofensywę wobec USA, Londyn resetuje relacje z Pekinem, a mroźna zima wyraźnie podbija ceny gazu w Europie.

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

POLSTR coraz bliżej. Co zmieni następca WIBOR?

Reforma wskaźników referencyjnych w Polsce wchodzi w kluczową fazę. WIBOR ma zostać zastąpiony przez nowy indeks POLSTR, oparty na faktycznych transakcjach, a nie deklaracjach banków. Nowy wskaźnik będzie podstawą oprocentowania m.in. kredytów hipotecznych. Jak podkreśla Jarosław Sadowski, dyrektor biura analiz Rankomat.pl, sam POLSTR nie sprawi automatycznie, że kredyty będą tańsze. Oprocentowanie to suma wskaźnika referencyjnego i marży banku, która zależy od polityki instytucji finansowych.

Francja rzuca wyzwanie USA w cyfrowej wojnie

Francja ogłosiła porzucenie amerykańskich platform komunikacyjnych w administracji publicznej. Microsoft Teams i Zoom mają zostać zastąpione rodzimą platformą Visio, która do 2027 r. trafi do wszystkich departamentów rządowych. Jak pisze Michał Duszczyk, zmiana nie dotyczy wyłącznie komunikatorów – docelowo Visio ma zastąpić także usługi pokroju Gmaila czy Slacka. To element szerszej strategii cyfrowej suwerenności Europy, wynikającej z obaw o bezpieczeństwo danych i zależność od amerykańskich dostawców.