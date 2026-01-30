Francja porzuca Zoom i Teams. Rachunek za wolność cyfrową może być astronomiczny

Zwrot to pokłosie narastających obaw o skutki przerw w dostawie usług przez amerykańskich dostawców oraz ryzyko zagranicznego nadzoru w dobie napięć geopolitycznych. Problem ten wybrzmiał szeroko podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego w Davos: udział lokalnych dostawców w europejskim rynku chmurowym spadł z 29 proc. w 2017 r. do ledwie 15 proc. w 2024 r. Obecnie trzy amerykańskie korporacje kontrolują około 70 proc. tego popytu w Europie. Podobny schemat widać w obszarze sztucznej inteligencji, gdzie kapitał koncentruje się w rękach kilku gigantów z USA i Chin, ale też na rynku oprogramowania czy chipów.

Europa zaczyna dostrzegać problem suwerenności technologicznej, czego efektem jest niedawna rezolucja Parlamentu Europejskiego, wzywająca do priorytetowego traktowania opcji spoza USA w zamówieniach publicznych. PE wspiera też tworzenie tzw. Eurostacku (inicjatywa mająca na celu budowę niezależnej infrastruktury cyfrowej, obejmującej m.in. chmurę, AI, półprzewodniki, sieci i platformy społecznościowe) w celu zmniejszenia zależności od big techów. Nie będzie to jednak proste – niemiecki think tank Bertelsmann Stiftung szacuje, że osiągnięcie celu Eurostack zajmie około dekady i pochłonie 300 mld euro. Jeszcze dalej w wyliczeniach idzie amerykańska organizacja Chamber of Progress – jej zdaniem ów proces pochłonie ponad 5 bln euro.

Giganci zza oceanu widząc zmianę podejścia na Starym Kontynencie (raport Microsoftu wskazuje, że suwerenność cyfrowa to już priorytet dla 67 proc. „najbardziej zaawansowanych” firm i instytucji) sami zaczęli akcentować kwestie suwerenności cyfrowej. I to właśnie oni mieliby ją zapewniać. Choćby IBM ogłosił właśnie wprowadzenie IBM Sovereign Core, pierwszego oprogramowania mającego umożliwić rządom i firmom budowę środowisk AI pod pełną, suwerenną kontrolą. Choć analitycy Gartnera przewidują, że do 2030 r. ponad 75 proc. przedsiębiorstw będzie posiadać strategię suwerenności cyfrowej, część analityków ostrzega: kluczowe jest nie tylko miejsce przechowywania danych, ale to, kto faktycznie kontroluje system. Pytanie o to, czy amerykański dostawca może realnie zagwarantować europejską suwerenność..

Pułapka cyfrowego importu

Problem suwerenności technologicznej w Polsce jest szczególnie istotny. Z raportu Sieci Badawczej Łukasiewicz, którego autorem jest dr Jan Oleszczuk-Zygmuntowski, wynika, że nasz kraj jest silnie uzależniony od importu produktów cyfrowych. W 2016 r. wartość tego importu sięgała 9 mld zł, dziś to już blisko 50 mld zł.

– Przy eksporcie na poziomie około 3 mld zł deficyt Polski w handlu produktami cyfrowymi to blisko 45 mld zł – podkreśla dr Marcin Wroński, główny ekonomista w Łukasiewiczu.