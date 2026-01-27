Aktualizacja: 27.01.2026 14:49 Publikacja: 27.01.2026 13:50
Gospodarka coraz szybciej przenosi się do sieci, a prawo podatkowe przestało nadążać za rzeczywistością – Ministerstwo Cyfryzacji chce to zmienić. Resort złożył wniosek o wpisanie do wykazu prac rządu projektu ustawy, która wprowadzi podatek rekompensujący od niektórych usług cyfrowych. Cel? Wyrównanie szans między polskimi firmami a globalnymi graczami, którzy świadczą usługi na naszym terytorium, często unikając adekwatnego opodatkowania.
– Dziś konkurencja na rynku cyfrowym w Polsce jest zachwiana – podkreśla wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, zwracając uwagę, że firmy odprowadzające podatki w Polsce są w gorszej sytuacji niż zagraniczne podmioty operujące z dystansu. – To ogranicza naszą suwerenność cyfrową i uszczupla przychody budżetu, które mogłyby wspierać krajowy potencjał technologiczny – tłumaczy szef resortu.
Statystyki są bezlitosne: średnia efektywna stawka podatkowa dla przedsiębiorstw cyfrowych w Unii Europejskiej jest obecnie dwukrotnie niższa niż w przypadku tradycyjnych branż. Globalna debata nad reformą systemu fiskalnego trwa, a teraz nasz kraj chce uporządkować kwestie fiskalne.
Co konkretnie zostanie opodatkowane? Projekt precyzyjnie wskazuje trzy kluczowe obszary aktywności cyfrowej: po pierwsze, podatek obejmie przychody z wyświetlania reklam ukierunkowanych, czyli takich, które są dopasowane do profilu konkretnego użytkownika, po drugie, danina dotknie operatorów tzw. wielostronnych interfejsów cyfrowych (platformy ułatwiające interakcje między użytkownikami lub pośredniczące w handlu towarami i usługami), a po trzecie, podatek skupi się na odpłatnym przekazywaniu danych o użytkownikach (sprzedaż lub licencjonowanie pakietów informacji wygenerowanych przez aktywność internautów w Polsce).
Przewidziano jednak szereg wyłączeń, aby nie uderzyć w sektory wymagające specyficznego traktowania. Nowe przepisy nie obejmą zatem platform oferujących własne treści cyfrowe (np. serwisy streamingowe z własną biblioteką), a także sklepów internetowych sprzedających własne towary bez udziału pośredników. Z podatku wyłączone będą również uregulowane usługi finansowe, crowdfunding oraz systemy obrotu instrumentami finansowymi. Co istotne dla wolności słowa, opodatkowaniu nie będą podlegać też podmioty, których głównym zajęciem jest publikowanie własnych materiałów redakcyjnych.
W resorcie zapewniają, że nowa regulacja nie będzie wymierzona w polskie start-upy ani średniej wielkości e-commerce. To mechanizm stworzony z myślą o największych graczach. Aby podmiot został objęty tzw. podatkiem rekompensującym, musi spełnić dwa warunki finansowe jednocześnie. Jego globalne przychody muszą przekraczać 1 mld euro rocznie, a przychody uzyskane na terenie Polski z usług objętych ustawą muszą być wyższe niż 25 mln zł. Zgodnie z propozycją, stawka podatku ma nie przekraczać 3 proc. przychodu. Co ważne, nowa danina będzie mogła być pomniejszona o kwotę zapłaconego w Polsce podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), ma to zapobiec podwójnemu opodatkowaniu tych firm, które już teraz rzetelnie rozliczają się z polskim fiskusem.
Pierwszym sprawdzianem dla projektu będą konsultacje społeczne. Już 2 lutego przedstawiciele organizacji zrzeszających firmy technologiczne spotkają się, by omówić założenia nowej ustawy.
