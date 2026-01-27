Rzeczpospolita
Big techy zapłacą więcej? Rząd szykuje „podatek rekompensujący”

Ministerstwo Cyfryzacji wypowiada wojnę nierównościom na rynku technologicznym. Do wykazu prac legislacyjnych trafi projekt ustawy o tzw. podatku cyfrowym. Nowa danina ma objąć globalne platformy. Stawka? Suwerenność cyfrowa kraju.

Publikacja: 27.01.2026 13:50

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski (3L) na posiedzeniu rządu w siedzibie KPRM w Wa

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski (3L) na posiedzeniu rządu w siedzibie KPRM w Warszawie

Foto: PAP/Rafał Guz

Michał Duszczyk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie globalne platformy i rodzaje działalności cyfrowej będą objęte nowym podatkiem rekompensującym?
  • Jakie kryteria finansowe muszą spełniać podmioty, aby zostać objęte nową daniną?
  • Kiedy ruszą konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia nowej ustawy o podatku cyfrowym?

Gospodarka coraz szybciej przenosi się do sieci, a prawo podatkowe przestało nadążać za rzeczywistością – Ministerstwo Cyfryzacji chce to zmienić. Resort złożył wniosek o wpisanie do wykazu prac rządu projektu ustawy, która wprowadzi podatek rekompensujący od niektórych usług cyfrowych. Cel? Wyrównanie szans między polskimi firmami a globalnymi graczami, którzy świadczą usługi na naszym terytorium, często unikając adekwatnego opodatkowania.

Czytaj więcej

Czy Donald Trump może jednym naciśnięciem palca wyłączyć Europejczykom kluczowe uslugi?
Globalne Interesy
USA mogą wyłączyć Europę? Cyfrowy „guzik" Donalda Trumpa rozpala wyobraźnię

– Dziś konkurencja na rynku cyfrowym w Polsce jest zachwiana – podkreśla wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, zwracając uwagę, że firmy odprowadzające podatki w Polsce są w gorszej sytuacji niż zagraniczne podmioty operujące z dystansu. – To ogranicza naszą suwerenność cyfrową i uszczupla przychody budżetu, które mogłyby wspierać krajowy potencjał technologiczny – tłumaczy szef resortu.

Trzy filary nowej daniny

Statystyki są bezlitosne: średnia efektywna stawka podatkowa dla przedsiębiorstw cyfrowych w Unii Europejskiej jest obecnie dwukrotnie niższa niż w przypadku tradycyjnych branż. Globalna debata nad reformą systemu fiskalnego trwa, a teraz nasz kraj chce uporządkować kwestie fiskalne.

Co konkretnie zostanie opodatkowane? Projekt precyzyjnie wskazuje trzy kluczowe obszary aktywności cyfrowej: po pierwsze, podatek obejmie przychody z wyświetlania reklam ukierunkowanych, czyli takich, które są dopasowane do profilu konkretnego użytkownika, po drugie, danina dotknie operatorów tzw. wielostronnych interfejsów cyfrowych (platformy ułatwiające interakcje między użytkownikami lub pośredniczące w handlu towarami i usługami), a po trzecie, podatek skupi się na odpłatnym przekazywaniu danych o użytkownikach (sprzedaż lub licencjonowanie pakietów informacji wygenerowanych przez aktywność internautów w Polsce).

Przewidziano jednak szereg wyłączeń, aby nie uderzyć w sektory wymagające specyficznego traktowania. Nowe przepisy nie obejmą zatem platform oferujących własne treści cyfrowe (np. serwisy streamingowe z własną biblioteką), a także sklepów internetowych sprzedających własne towary bez udziału pośredników. Z podatku wyłączone będą również uregulowane usługi finansowe, crowdfunding oraz systemy obrotu instrumentami finansowymi. Co istotne dla wolności słowa, opodatkowaniu nie będą podlegać też podmioty, których głównym zajęciem jest publikowanie własnych materiałów redakcyjnych.

Podatek od 1 miliarda euro

W resorcie zapewniają, że nowa regulacja nie będzie wymierzona w polskie start-upy ani średniej wielkości e-commerce. To mechanizm stworzony z myślą o największych graczach. Aby podmiot został objęty tzw. podatkiem rekompensującym, musi spełnić dwa warunki finansowe jednocześnie. Jego globalne przychody muszą przekraczać 1 mld euro rocznie, a przychody uzyskane na terenie Polski z usług objętych ustawą muszą być wyższe niż 25 mln zł. Zgodnie z propozycją, stawka podatku ma nie przekraczać 3 proc. przychodu. Co ważne, nowa danina będzie mogła być pomniejszona o kwotę zapłaconego w Polsce podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), ma to zapobiec podwójnemu opodatkowaniu tych firm, które już teraz rzetelnie rozliczają się z polskim fiskusem.

Pierwszym sprawdzianem dla projektu będą konsultacje społeczne. Już 2 lutego przedstawiciele organizacji zrzeszających firmy technologiczne spotkają się, by omówić założenia nowej ustawy. 

