Oklahoma i Teksas szykują się na ekstremalne śnieżyce i mróz

Oblodzona droga w Norwood w stanie New Jersey
W rejonie Houston firma, zajmująca się utrzymaniem dróg zmobilizowała 3300 pracowników gotowych do pracy w czasie burzy śnieżnej. Departament Transportu Oklahomy wstępnie potraktował autostrady i drogi międzystanowe solanką. Marznący deszcz i śnieg z deszczem spodziewane są również w Nowym Meksyku.
Oczekuje się, że potężny front przyniesie ze sobą niszczycielską burzę lodową znad Teksasu do części Południa i z Oklahomy do Waszyngtonu, Nowego Jorku i Bostonu, gdzie spodziewane są nawet 30-centymetrowe zaspy śnieżne. Fala przenikliwie zimnego powietrza może też obniżyć odczuwalną temperaturę do minus 46 stopni Celsjusza w niektórych częściach Minnesoty i Dakoty Północnej.
Synoptycy ostrzegają, że szkody – zwłaszcza na obszarach dotkniętych oblodzeniami – mogą dorównywać szkodom wyrządzanym przez huragany. Około 160 milionów ludzi zostało objętych ostrzeżeniami przed burzami śnieżnymi lub ostrzeżeniami przed mrozem – a w wielu miejscach przed jednym i drugim.
Zimne powietrze znad Kanady spowodowało odwołanie zajęć w szkołach publicznych w Chicago i Des Moines w stanie Iowa. Przewidywana jest odczuwalna temperatura sięgająca minus 37 stopni Celsjusza.
Nadchodzący silny mróz oznacza, że lód i śnieg obciążą gałęzie drzew i linie energetyczne, w związku z czym spodziewane są także przerwy w dostawie prądu nawet na kilka dni. Drogi i chodniki – wynika z ostrzeżeń synoptyków – mogą pozostać oblodzone aż do przyszłego tygodnia.
Agencja Associated Press przypomina, że gwałtowne mrozy, które nawiedziły Teksas pięć lat temu, sparaliżowały znaczną część sieci energetycznej, pozostawiając miliony ludzi bez prądu na kilka dni i powodując setki zgonów.
Gubernator Teksasu Greg Abbott powiedział w czwartek, że sytuacja sprzed pięciu lat się nie powtórzy, dodając, że system energetyczny „nigdy nie był silniejszy”. Z kolei gubernatorzy Georgii i Missisipi ogłosili stan wyjątkowy. Gubernator Wirginii Abigail Spanberger zaapelowała do mieszkańców, aby przygotowali się na dni bez prądu i bez możliwości opuszczenia swoich okolic.
Do czwartku linie lotnicze odwołały setki lotów zaplanowanych na piątek i sobotę, w tym na lotniskach w Dallas, Atlancie, Oklahoma City i Tulsie w Oklahomie.
