Oklahoma i Teksas szykują się na ekstremalne śnieżyce i mróz

W rejonie Houston firma, zajmująca się utrzymaniem dróg zmobilizowała 3300 pracowników gotowych do pracy w czasie burzy śnieżnej. Departament Transportu Oklahomy wstępnie potraktował autostrady i drogi międzystanowe solanką. Marznący deszcz i śnieg z deszczem spodziewane są również w Nowym Meksyku.

Oczekuje się, że potężny front przyniesie ze sobą niszczycielską burzę lodową znad Teksasu do części Południa i z Oklahomy do Waszyngtonu, Nowego Jorku i Bostonu, gdzie spodziewane są nawet 30-centymetrowe zaspy śnieżne. Fala przenikliwie zimnego powietrza może też obniżyć odczuwalną temperaturę do minus 46 stopni Celsjusza w niektórych częściach Minnesoty i Dakoty Północnej.

Ostrzeżeniami objętych ok. 160 mln osób

Synoptycy ostrzegają, że szkody – zwłaszcza na obszarach dotkniętych oblodzeniami – mogą dorównywać szkodom wyrządzanym przez huragany. Około 160 milionów ludzi zostało objętych ostrzeżeniami przed burzami śnieżnymi lub ostrzeżeniami przed mrozem – a w wielu miejscach przed jednym i drugim.

Zimne powietrze znad Kanady spowodowało odwołanie zajęć w szkołach publicznych w Chicago i Des Moines w stanie Iowa. Przewidywana jest odczuwalna temperatura sięgająca minus 37 stopni Celsjusza.