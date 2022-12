Burza śnieżna w USA: Zginęło co najmniej 37 osób. Ciała znalezione w zaspach i samochodach

Przedłużająca się burza śnieżna, która przyniosła obfite opady śniegu, silne wiatry i duży spadek temperatury do większości amerykańskich stanów, doprowadziła do śmierci co najmniej 37 osób. Setki tysięcy osób spędziło święta bez prądu.