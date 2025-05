Silne trzęsienie ziemi u wybrzeży Chile i Argentyny. Ostrzeżenie przed tsunami

W związku z możliwością wystąpienia tsunami w przybrzeżnych społecznościach regionu Magallanes i chilijskiego Terytorium Antarktycznego, Chilijska Narodowa Służba Zapobiegania Katastrofom i Reagowania na nie (SERNAPRED) ogłosiła czerwony alert.

Chile: Ewakuacja po trzęsieniu ziemi

Prezydent Chile zaapelował do mieszkańców okolicznych terenów w mediach społecznościowych. „Wzywamy do ewakuacji wybrzeża w całym regionie Magallanes” - napisał Gabriel Boric w serwisie X. Do ewakuacji wezwano także mieszkańców pobliskich regionów Antarktyki.

W mediach społecznościowych publikowane są materiały wideo i zdjęcia z regionów, które najbardziej odczuły wstrząsy. Przedstawiają one między innymi Puerto Williams w Chile, gdzie zawyły syreny alarmowe.