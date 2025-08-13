Rzeczpospolita
Hiszpania nadal płonie. W walce z pożarem zginął strażak

Strażak ochotnik zginął w wyniku doznania poważnych oparzeń, a kilka osób zostało hospitalizowanych w związku z walką z licznymi ogniskami pożarów, które szaleją w Hiszpanii.

Publikacja: 13.08.2025 12:41

Hiszpania walczy z pożarami

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Walkę z ogniem utrudniają warunki pogodowe – silny wiatr i utrzymujące się w Hiszpanii upały. Co najmniej sześć ognisk pożaru nadal jest poza kontrolą – podają hiszpańskie władze. 

Pożary w Hiszpanii: 99 tys. hektarów strawionych przez ogień

Premier Hiszpanii Pedro Sánchez ostrzegł, że zagrożenie pożarowe w Hiszpanii nadal utrzymuje się na wysokim poziomie i wezwał mieszkańców kraju do zachowania ostrożności. Do walki z ogniem w Hiszpanii rzucono niemal 1 000 żołnierzy.

Jak dotąd ogień strawił obszar o powierzchni niemal 99 tys. hektarów, a więc powierzchnię niemal dwukrotnie większą niż ta, którą zajmuje Warszawa. Sytuację pogarsza 10-dniowa fala upałów, która przetacza się przez Hiszpanię (potrwa do poniedziałku). 

Hiszpańska agencja meteorologiczna AEMET ostrzegła w środę przed „skrajnym” zagrożeniem pożarami. „Jesteśmy w momencie największego wyzwania” – pisze AEMET. 

W środę poinformowano o śmierci 35-letniego strażaka ochotnika, który walczył z ogniem w pobliżu miasteczka Nogarejas, na terenie wspólnoty autonomicznej Kastylia i León. 

W związku z pożarami na terenie tej części Hiszpanii ewakuowano jak dotąd ponad 5 tysięcy osób. Działania strażaków skupiają się obecnie na tym, by ochronić mniejsze miasteczka przed dotarciem do nich ognia. 

Część pożarów w Hiszpanii zostały wywołane celowo?

Minister środowiska Sara Aagesen powiedziała stacji radiowej SER, że wiele pożarów mogło zostać wywołanych celowo, w wyniku działań podpalaczy. Dodała jednak, że na razie jest za wcześnie, by ocenić, za jak dużą liczbą pożarów stoją ludzie. 

W poniedziałek ogień dotarł na przedmieścia Madrytu – żywioł zabił mężczyznę pracującego w stadninie (doznał poparzeń 98 proc. powierzchni ciała), a płomienie ogarnęły zabudowania mieszkalne i gospodarstwa rolne. 

Alfonso Rueda, szef rządu autonomicznej wspólnoty Galicji, nazwał sytuację w tej części Hiszpanii mianem „skomplikowanej”. Przyznał, że warunki pogodowe utrudniają walkę z ogniem. W prowincji Ourense, wchodzącej w skład Galicji, ogień obejmuje łącznie 10 tys. hektarów. 

Naukowcy alarmują, że zmiany klimatyczne przyczyniają się nie tylko do wzrostu średniej temperatury, ale też wzrostu częstotliwości występowania fal upałów. Z pożarami walczy całe południe Europy – od Hiszpanii po Turcję. 

W Portugalii ponad 700 strażaków walczy z ogniem w rejonie Trancoso, ok. 350 km na północny-wschód od Lizbony. 

Pożary szaleją też na greckiej wyspie Zakynthos, popularnej wśród turystów. Burmistrz Zakynthos Giorgos Stasinopoulos zaapelował do władz w Atenach o wysłanie większej liczby samolotów gaśniczych w rejon wyspy. 

Źródło: rp.pl

Klęski Żywiołowe Pożary Miejsca Regiony Europa Hiszpania

