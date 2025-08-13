Aktualizacja: 13.08.2025 12:58 Publikacja: 13.08.2025 12:41
Hiszpania walczy z pożarami
Foto: REUTERS
Walkę z ogniem utrudniają warunki pogodowe – silny wiatr i utrzymujące się w Hiszpanii upały. Co najmniej sześć ognisk pożaru nadal jest poza kontrolą – podają hiszpańskie władze.
Premier Hiszpanii Pedro Sánchez ostrzegł, że zagrożenie pożarowe w Hiszpanii nadal utrzymuje się na wysokim poziomie i wezwał mieszkańców kraju do zachowania ostrożności. Do walki z ogniem w Hiszpanii rzucono niemal 1 000 żołnierzy.
Jak dotąd ogień strawił obszar o powierzchni niemal 99 tys. hektarów, a więc powierzchnię niemal dwukrotnie większą niż ta, którą zajmuje Warszawa. Sytuację pogarsza 10-dniowa fala upałów, która przetacza się przez Hiszpanię (potrwa do poniedziałku).
Hiszpańska agencja meteorologiczna AEMET ostrzegła w środę przed „skrajnym” zagrożeniem pożarami. „Jesteśmy w momencie największego wyzwania” – pisze AEMET.
W środę poinformowano o śmierci 35-letniego strażaka ochotnika, który walczył z ogniem w pobliżu miasteczka Nogarejas, na terenie wspólnoty autonomicznej Kastylia i León.
Czytaj więcej
Nadal rozszerza się największy tego lata pożar w południowej Francji, w pobliżu granicy z Hiszpan...
W związku z pożarami na terenie tej części Hiszpanii ewakuowano jak dotąd ponad 5 tysięcy osób. Działania strażaków skupiają się obecnie na tym, by ochronić mniejsze miasteczka przed dotarciem do nich ognia.
Minister środowiska Sara Aagesen powiedziała stacji radiowej SER, że wiele pożarów mogło zostać wywołanych celowo, w wyniku działań podpalaczy. Dodała jednak, że na razie jest za wcześnie, by ocenić, za jak dużą liczbą pożarów stoją ludzie.
W poniedziałek ogień dotarł na przedmieścia Madrytu – żywioł zabił mężczyznę pracującego w stadninie (doznał poparzeń 98 proc. powierzchni ciała), a płomienie ogarnęły zabudowania mieszkalne i gospodarstwa rolne.
Alfonso Rueda, szef rządu autonomicznej wspólnoty Galicji, nazwał sytuację w tej części Hiszpanii mianem „skomplikowanej”. Przyznał, że warunki pogodowe utrudniają walkę z ogniem. W prowincji Ourense, wchodzącej w skład Galicji, ogień obejmuje łącznie 10 tys. hektarów.
Naukowcy alarmują, że zmiany klimatyczne przyczyniają się nie tylko do wzrostu średniej temperatury, ale też wzrostu częstotliwości występowania fal upałów. Z pożarami walczy całe południe Europy – od Hiszpanii po Turcję.
W Portugalii ponad 700 strażaków walczy z ogniem w rejonie Trancoso, ok. 350 km na północny-wschód od Lizbony.
Pożary szaleją też na greckiej wyspie Zakynthos, popularnej wśród turystów. Burmistrz Zakynthos Giorgos Stasinopoulos zaapelował do władz w Atenach o wysłanie większej liczby samolotów gaśniczych w rejon wyspy.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Walkę z ogniem utrudniają warunki pogodowe – silny wiatr i utrzymujące się w Hiszpanii upały. Co najmniej sześć ognisk pożaru nadal jest poza kontrolą – podają hiszpańskie władze.
Prawie 6000 osób ewakuowano z domów w północnej, środkowej i południowej Hiszpanii z powodu pożarów, które nadal...
Nadal rozszerza się największy tego lata pożar w południowej Francji, w pobliżu granicy z Hiszpanią. François Ba...
Początkowo w sześciu z 16 dzielnic Pekinu, a ostatecznie w całej chińskiej stolicy ogłoszono najwyższy poziom za...
W archipelagu Wysp Kurylskich, stanowiącym część obwodu sachalińskiego w Rosji, zarejestrowano trzęsienie ziemi...
Do trzęsienia ziemi o magnitudzie 8,8 doszło u wybrzeży rosyjskiej Kamczatki w nocy z wtorku na środę czasu pols...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas