Walkę z ogniem utrudniają warunki pogodowe – silny wiatr i utrzymujące się w Hiszpanii upały. Co najmniej sześć ognisk pożaru nadal jest poza kontrolą – podają hiszpańskie władze.

Reklama Reklama

Pożary w Hiszpanii: 99 tys. hektarów strawionych przez ogień

Premier Hiszpanii Pedro Sánchez ostrzegł, że zagrożenie pożarowe w Hiszpanii nadal utrzymuje się na wysokim poziomie i wezwał mieszkańców kraju do zachowania ostrożności. Do walki z ogniem w Hiszpanii rzucono niemal 1 000 żołnierzy.

Jak dotąd ogień strawił obszar o powierzchni niemal 99 tys. hektarów, a więc powierzchnię niemal dwukrotnie większą niż ta, którą zajmuje Warszawa. Sytuację pogarsza 10-dniowa fala upałów, która przetacza się przez Hiszpanię (potrwa do poniedziałku).