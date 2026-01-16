Szef MSW Korei Południowej Yun Ho-jung nakazał władzom zmobilizowanie wszystkich dostępnych środków i sprzętu, by jak najszybciej uporać się z pożarem. Na terenie obszaru metropolitalnego Seulu mieszka ok. połowy wszystkich mieszkańców Korei Południowej (nawet 27 mln osób). W samym Seulu gęstość zaludnienia w samym Seulu to ok. 16,5 tys. os/km2.

Pożar w slumsach Seulu: 180 osób straciło dach nad głową

– Proszę sprawdźcie opuszczone domy, czy nie ma tam ofiar i zadbajcie o to, aby żaden strażak nie został ranny w czasie szybkiej i dokładnej ewakuacji (mieszkańców) i walki z ogniem – mówił minister.

Pożar wybuchł na osiedlu Guryong, najbiedniejszej części Seulu, położonej w dzielnicy Gangnam. Ogień pojawił się ok. 5 rano czasu lokalnego (21.00 w czwartek czasu polskiego), udało się go opanować ok. 11.34. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych.

Jak informuje agencja Yonhap, w związku z pożarem ewakuować trzeba było łącznie ponad 450 osób. 180 mieszkańców dzielnicy miało stracić dach nad głową w wyniku pożaru.