Seul: Wielki pożar w slumsach. Z ogniem walczyło ponad tysiąc strażaków

1 258 strażaków i 106 jednostek sprzętu gaśniczego walczyło z pożarem, który wybuchł w piątek rano w slumsach Seulu. Ogień udało się opanować.

Publikacja: 16.01.2026 06:55

Ponad tysiąc strażaków walczyło z pożarem w slumsach Seulu

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Szef MSW Korei Południowej Yun Ho-jung nakazał władzom zmobilizowanie wszystkich dostępnych środków i sprzętu, by jak najszybciej uporać się z pożarem. Na terenie obszaru metropolitalnego Seulu mieszka ok. połowy wszystkich mieszkańców Korei Południowej (nawet 27 mln osób). W samym Seulu gęstość zaludnienia w samym Seulu to ok. 16,5 tys. os/km2.

Pożar w slumsach Seulu: 180 osób straciło dach nad głową

– Proszę sprawdźcie opuszczone domy, czy nie ma tam ofiar i zadbajcie o to, aby żaden strażak nie został ranny w czasie szybkiej i dokładnej ewakuacji (mieszkańców) i walki z ogniem – mówił minister. 

Opady deszczu w Seulu były najintensywniejsze od 80 lat
Klęski żywiołowe
Seul: Największa ulewa od 80 lat. Są ofiary

Pożar wybuchł na osiedlu Guryong, najbiedniejszej części Seulu, położonej w dzielnicy Gangnam. Ogień pojawił się ok. 5 rano czasu lokalnego (21.00 w czwartek czasu polskiego), udało się go opanować ok. 11.34. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. 

Jak informuje agencja Yonhap, w związku z pożarem ewakuować trzeba było łącznie ponad 450 osób. 180 mieszkańców dzielnicy miało stracić dach nad głową w wyniku pożaru. 

Ogień miał pojawić się w jednym z niezamieszkanych domów na terenie osiedla. Okoliczności wybuchu pożaru ma wyjaśnić śledztwo. Ogień szerzył się szybko, ponieważ budynki mieszkalne na osiedlu Guryong budowane są z tanich, łatwopalnych materiałów, takich jak sklejka ocieplana wełną izolacyjną.

Osiedle Guryong: slumsy w sąsiedztwie luksusowej dzielnicy Gangnam

Osiedle Guryong znajduje się na obrzeżach dzielnicy Gangnam, jednej z najdroższych dzielnic Seulu (za metr kwadratowy mieszkania trzeba tu czasem zapłacić nawet równowartość 100 tysięcy złotych). Osiedle powstało w latach 80-tych XX wieku, gdy mniej zamożni mieszkańcy tej części Seulu zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów w związku z planami rozbudowy miasta. 

Wiele domów na osiedlu Guryong wzniesionych zostało nielegalnie, co oznacza, że nie spełniają one norm bezpieczeństwa. Pożary wybuchają tu często, np. w wyniku spięcia w instalacji elektrycznej.

Osiedle Guryong to ostatnie slumsy w dzielnicy Gangnam. 

Źródło: rp.pl

