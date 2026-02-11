Z tego artykułu się dowiesz: Jakie oznaki aktywności wulkanu El Chichón zaobserwowali naukowcy?

Jakie są możliwe scenariusze przyszłej aktywności wulkanu El Chichón według ekspertów?

Jakie były skutki erupcji wulkanu El Chichón w 1982 roku?

Naukowcy z Narodowego Uniwersytetu Autonomicznego Meksyku udokumentowali szereg zmian wewnątrz wulkanu El Chichón w czasie monitoringu prowadzonego w drugiej połowie ubiegłego roku. O szczegółach informuje amerykański „Newsweek”.

El Chichón pod lupą naukowców. Wulkan, który budzi grozę

Meksykański wulkan El Chichón pokazał swoją niszczycielską siłę w 1982 roku. Doszło wtedy do erupcji, która stała się jedną z najkrwawszych katastrof wulkanicznych na świecie. W jej wyniku zginęło co najmniej 1900 osób. Od tamtej pory okoliczna ludność spogląda na krater z niepokojem, a naukowcy badają każdą, nawet najmniejszą zmianę, która może świadczyć o aktywności wulkanu.

Między czerwcem a grudniem 2025 r. zanotowano kilka kluczowych oznak, które skłaniają sejsmologów do zachowania wzmożonej czujności. Obejmują one m.in. zmiany w obrębie jeziora kraterowego, wzrost temperatury i emisję gazów.