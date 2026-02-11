Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Budzi się wulkan El Chichón w Meksyku? Odnotowano oznaki aktywności

Naukowcy odnotowali nowe oznaki aktywności meksykańskiego wulkanu El Chichón. Po ostatniej erupcji w latach 80., która zabiła co najmniej 1900 osób, prowadzony jest stały monitoring wulkanu. W ostatnim czasie zaobserwowano szereg zmian zachodzących w jego wnętrzu.

Publikacja: 11.02.2026 13:44

Wulkan El Chichón w Meksyku

Wulkan El Chichón w Meksyku

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie oznaki aktywności wulkanu El Chichón zaobserwowali naukowcy?
  • Jakie są możliwe scenariusze przyszłej aktywności wulkanu El Chichón według ekspertów?
  • Jakie były skutki erupcji wulkanu El Chichón w 1982 roku?

Naukowcy z Narodowego Uniwersytetu Autonomicznego Meksyku udokumentowali szereg zmian wewnątrz wulkanu El Chichón w czasie monitoringu prowadzonego w drugiej połowie ubiegłego roku. O szczegółach informuje amerykański „Newsweek”.

El Chichón pod lupą naukowców. Wulkan, który budzi grozę

Meksykański wulkan El Chichón pokazał swoją niszczycielską siłę w 1982 roku. Doszło wtedy do erupcji, która stała się jedną z najkrwawszych katastrof wulkanicznych na świecie. W jej wyniku zginęło co najmniej 1900 osób. Od tamtej pory okoliczna ludność spogląda na krater z niepokojem, a naukowcy badają każdą, nawet najmniejszą zmianę, która może świadczyć o aktywności wulkanu.

Między czerwcem a grudniem 2025 r. zanotowano kilka kluczowych oznak, które skłaniają sejsmologów do zachowania wzmożonej czujności. Obejmują one m.in. zmiany w obrębie jeziora kraterowego, wzrost temperatury i emisję gazów.

Reklama
Reklama

Nowe oznaki aktywności wulkanu El Chichón

Czytaj więcej

Hawaje: Wulkan Kilauea znów wybucha
Wydarzenia
Hawaje: Wulkan Kilauea znów wybucha

Jak podają naukowcy z Narodowego Uniwersytetu Autonomicznego Meksyku, o aktywności wulkanu El Chichón mogą świadczyć zaobserwowane w ostatnim czasie zmiany, takie jak:

  • Zmiana barwy jeziora kraterowego - do tej pory jezioro znajdujące się w kraterze wulkanu było zielone i pełne glonów, teraz stało się szarawe. Zdaniem naukowców świadczy to o wyższej zawartości siarczanu i krzemionki wynikające ze zmieniającej się podziemnej cyrkulacji płynów
  • Wzrost temperatury – zaobserwowano podwyższoną temperaturę dna jeziora i krateru, przekraczającą normalny poziom
  • Emisje gazów – w pobliżu krateru wykryto gromadzenie się siarkowodoru i dwutlenku węgla. Chociaż gazy te są powszechne w systemach hydrotermalnych i same w sobie nie sygnalizują erupcji, mogą być niebezpieczne w wysokich stężeniach
  • Nietypowe formacje siarkowe - zaobserwowano nietypowe puste kule siarki tworzące się w ciekłych basenach siarkowych wewnątrz krateru. Potwierdza to aktywne procesy osadzania siarki
  • Niska aktywność sejsmiczna – monitoring wykazał minimalną aktywność sejsmiczną wulkanu. Świadczy to o tym, że magma nie płynie w kierunku powierzchni
Chichonal - to inna nazwa wulkanu El Chichón

Chichonal - to inna nazwa wulkanu El Chichón

Foto: AFP

Oznaki aktywności wulkanu El Chichón. Jak naukowcy interpretują zmiany?

Według ekspertów wulkany mogą pozostawać aktywne przez dziesięciolecia po dużych erupcjach, dlatego ciągły monitoring jest kluczowy do oceny zagrożenia. Meksykańscy naukowcy na bieżąco wykorzystują drony, satelitarną teledetekcję i narzędzia stacjonarne do monitorowania procesów termicznych, emisji gazów i zmian na powierzchni wulkanu, by natychmiast wykrywać wszelkie anomalie.

Erupcja wulkanu El Chichón. Co się wydarzyło w 1982 roku?

Do potężnej erupcji wulkanu El Chichón doszło w nocy 28 marca 1982 roku. Nie odnotowano wcześniej oznak zbliżającej się katastrofy. Początkowo wstrząsy sejsmiczne zabiły 10 osób i spowodowały duże zniszczenia na terenie południowego Meksyku. 

Silne wybuchy popiołu zmusił ludność do masowej ewakuacji. Gdy władze pozwoliły mieszkańcom wrócić do domów 3 i 4 kwietnia nastąpiły dwie kolejne, potężne erupcje. Pędzące z ogromną prędkością potoki wulkanicznych gazów, popiołu i odłamków skalnych unicestwiły wioski w promieniu 8 km i zabiły co najmniej 1900 osób.

Reklama
Reklama

Zdaniem naukowców obecne obserwacje odpowiadają procesom hydrotermalnym zachodzącym w obrębie wulkanu, a nie wznoszącej się magmie. „Zaobserwowane zachowanie jest spójne z procesami hydrotermalnymi lub niewielkimi eksplozjami pary wodnej” – wskazuje wulkanolog Patricia Jácome Paz z Narodowego Uniwersytetu Autonomicznego Meksyku.

W ocenie Globalnego Programu Wulkanizmu (GVP) Instytutu Smithsona w Waszyngtonie, przyszła aktywność wulkanu może obejmować procesy wewnątrzkraterowe związane ze zmianami w składzie chemicznym jeziora, odgazowaniem lub eksplozjami freatycznymi (parowymi). Wcześniejsze oceny nie wskazywały na taki rozwój zdarzeń, co podkreśla znaczenie stałego nadzoru.


© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Meksyk nauka wulkan
Oblodzona droga w Norwood w stanie New Jersey
Klęski żywiołowe
Oklahoma i Teksas szykują się na ekstremalne śnieżyce i mróz
Ponad tysiąc strażaków walczyło z pożarem w slumsach Seulu
Klęski żywiołowe
Seul: Wielki pożar w slumsach. Z ogniem walczyło ponad tysiąc strażaków
Sejsmograf
Klęski żywiołowe
Trzęsienie ziemi u wybrzeży Japonii. Było ostrzeżenie przed tsunami
Kolejka osób, chcących złożyć kwiaty dla upamiętnienia ofiar pożaru na osiedlu Wang Fuk Court w dzie
Klęski żywiołowe
Hongkong. Policja podała nowy bilans ofiar pożaru, tysiące ludzi wyległy na ulice
Zgliszcza budynków Wang Fuk Court w Hongkongu
Klęski żywiołowe
Hongkong. Już 128 ofiar śmiertelnych pożaru w kompleksie Wang Fuk Court, ważny komunikat straży
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama