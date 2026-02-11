Aktualizacja: 11.02.2026 14:10 Publikacja: 11.02.2026 13:44
Wulkan El Chichón w Meksyku
Foto: Adobe Stock
Naukowcy z Narodowego Uniwersytetu Autonomicznego Meksyku udokumentowali szereg zmian wewnątrz wulkanu El Chichón w czasie monitoringu prowadzonego w drugiej połowie ubiegłego roku. O szczegółach informuje amerykański „Newsweek”.
Meksykański wulkan El Chichón pokazał swoją niszczycielską siłę w 1982 roku. Doszło wtedy do erupcji, która stała się jedną z najkrwawszych katastrof wulkanicznych na świecie. W jej wyniku zginęło co najmniej 1900 osób. Od tamtej pory okoliczna ludność spogląda na krater z niepokojem, a naukowcy badają każdą, nawet najmniejszą zmianę, która może świadczyć o aktywności wulkanu.
Między czerwcem a grudniem 2025 r. zanotowano kilka kluczowych oznak, które skłaniają sejsmologów do zachowania wzmożonej czujności. Obejmują one m.in. zmiany w obrębie jeziora kraterowego, wzrost temperatury i emisję gazów.
Czytaj więcej
We wtorek doszło do kolejnej erupcji wulkanu Kilauea na Hawajach. Wulkan wyrzucał toksyczne gazy...
Jak podają naukowcy z Narodowego Uniwersytetu Autonomicznego Meksyku, o aktywności wulkanu El Chichón mogą świadczyć zaobserwowane w ostatnim czasie zmiany, takie jak:
Chichonal - to inna nazwa wulkanu El Chichón
Foto: AFP
Według ekspertów wulkany mogą pozostawać aktywne przez dziesięciolecia po dużych erupcjach, dlatego ciągły monitoring jest kluczowy do oceny zagrożenia. Meksykańscy naukowcy na bieżąco wykorzystują drony, satelitarną teledetekcję i narzędzia stacjonarne do monitorowania procesów termicznych, emisji gazów i zmian na powierzchni wulkanu, by natychmiast wykrywać wszelkie anomalie.
Do potężnej erupcji wulkanu El Chichón doszło w nocy 28 marca 1982 roku. Nie odnotowano wcześniej oznak zbliżającej się katastrofy. Początkowo wstrząsy sejsmiczne zabiły 10 osób i spowodowały duże zniszczenia na terenie południowego Meksyku.
Silne wybuchy popiołu zmusił ludność do masowej ewakuacji. Gdy władze pozwoliły mieszkańcom wrócić do domów 3 i 4 kwietnia nastąpiły dwie kolejne, potężne erupcje. Pędzące z ogromną prędkością potoki wulkanicznych gazów, popiołu i odłamków skalnych unicestwiły wioski w promieniu 8 km i zabiły co najmniej 1900 osób.
Zdaniem naukowców obecne obserwacje odpowiadają procesom hydrotermalnym zachodzącym w obrębie wulkanu, a nie wznoszącej się magmie. „Zaobserwowane zachowanie jest spójne z procesami hydrotermalnymi lub niewielkimi eksplozjami pary wodnej” – wskazuje wulkanolog Patricia Jácome Paz z Narodowego Uniwersytetu Autonomicznego Meksyku.
W ocenie Globalnego Programu Wulkanizmu (GVP) Instytutu Smithsona w Waszyngtonie, przyszła aktywność wulkanu może obejmować procesy wewnątrzkraterowe związane ze zmianami w składzie chemicznym jeziora, odgazowaniem lub eksplozjami freatycznymi (parowymi). Wcześniejsze oceny nie wskazywały na taki rozwój zdarzeń, co podkreśla znaczenie stałego nadzoru.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Teksas i Oklahoma przygotowują się na obfite opady śniegu i oblodzenia dróg. Prognozy pogody przewidują, że będz...
1 258 strażaków i 106 jednostek sprzętu gaśniczego walczyło z pożarem, który wybuchł w piątek rano w slumsach Se...
Japońska Agencja Meteorologiczna poinformowała, że północno-wschodnie wybrzeże może zostać dotknięte tsunami o...
Policja poinformowała, że najnowsza potwierdzona liczba ofiar śmiertelnych pożaru w kompleksie mieszkalnym Wang...
Straż pożarna w Hongkongu poinformowała, że zakończyła akcję poszukiwawczo-ratowniczą w kompleksie mieszkalnym W...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas