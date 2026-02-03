Rzeczpospolita
Nieruchomości
Nowe życie budynku przy Moniuszki

W miejscu legendarnej Adrii powstaną apartamenty na wynajem instytucjonalny i lokale komercyjne. Nowe życie historycznemu budynkowi przy Moniuszki 8 w Warszawie da LivUp.

Publikacja: 03.02.2026 09:57

Budynek przy Moniuszki w Warszawie zostanie przebudowany i rozbudowany, a jego funkcja zmieni się z

Budynek przy Moniuszki w Warszawie zostanie przebudowany i rozbudowany, a jego funkcja zmieni się z biurowo – usługowej na mieszkalną

LivUp – firma działająca na polskim rynku PRS (najem instytucjonalny) – rozpoczęła rewitalizację kamienicy przy ul. Moniuszki 8 w Warszawie. Prace mają się zakończyć w drugiej połowie 2027 roku. Generalnym wykonawcą jest firma TECHBAU Budownictwo.

Mieszkanie na wynajem i lokale usługowe

Budynek przy Moniuszki zostanie przebudowany i rozbudowany, a jego funkcja zmieni się z biurowo-usługowej na mieszkalną. W odrestaurowanym obiekcie liczącym sześć pięter mieszkaniowych, na powierzchni 2,6 tys. mkw., powstanie 65 lokali od 25 do 64 mkw. Każde mieszkanie będzie klimatyzowane.

Mieszkańcy będą mogli korzystać m.in. z lobby z recepcją, przestrzeni wspólnej do pracy i odpoczynku, siłowni, stref rekreacyjnych, ogrodu.

Na dachu LivUp planuje zielony taras z widokiem na panoramę miasta. Na parterze i dwóch podziemnych kondygnacjach powstaną lokale usługowe i gastronomiczne. Na funkcję komercyjną przeznaczono w sumie 1,2 tys. mkw.

– To miejsce o wyjątkowej historii i znaczeniu dla tożsamości miasta – mówią przedstawiciele firmy. – To tu mieściła się słynna Café Adria, jeden z najbardziej eleganckich lokali II Rzeczypospolitej, znany z obrotowego parkietu, występów gwiazd i atmosfery tętniącego życiem miasta. Dzięki modernizacji budynek powróci na mapę stolicy w nowej odsłonie – jako elegancka nieruchomość dla mieszkańców korzystających z długoterminowego najmu instytucjonalnego.

– Moniuszki 8 to absolutnie wyjątkowy projekt. Połączy historię warszawskiego modernizmu z nowoczesnym standardem życia w centrum miasta. To pierwsza rewitalizacja w naszym portfolio, naszym celem jest przywrócenie budynkowi świetności z poszanowaniem jego niezwykłego dziedzictwa i udostępnienie go w formie wygodnych, funkcjonalnych, pięknie zaprojektowanych mieszkań na wynajem – powiedział Shay Baruch, dyrektor generalny LivUp. – Ważnym elementem inwestycji jest także część komercyjna. Widzimy duży potencjał tej przestrzeni jako atrakcyjnego miejsca dla operatorów handlowych i gastronomicznych, które nie tylko zwiększy wartość projektu, ale również pozytywnie wpłynie na otoczenie.

Pod okiem konserwatora 

Za projekt modernizacji budynku odpowiada pracownia APMD Architects. – Prace są prowadzone na podstawie planu prac konserwatorskich uzgodnionego z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytów – mówią przedstawiciele firmy. – Obejmą m.in. odnowienie fasady, przywrócenie pełnej estetyki monumentalnych jońskich kolumn i belkowania, rekonstrukcję detali sztukatorskich oraz restaurację charakterystycznych lwów, które od lat zdobią wejście od strony ulicy Moniuszki. Stolarka okienna zostanie wymieniona na drewnianą, zgodną z historycznymi podziałami i kolorystyką zatwierdzoną przez konserwatora. Po zakończeniu rewitalizacji na fasadę budynku powróci również tablica upamiętniająca bohaterski czyn Jana Krysta „Alana”, żołnierza Armii Krajowej, który 22 maja 1943 r. przeprowadził w Adrii samotną akcję wymierzoną w niemieckich funkcjonariuszy.

– Moniuszki 8 to projekt, który wymagał od nas szczególnej wrażliwości. To budynek głęboko wpisany w pamięć miasta, a jednocześnie miejsce, które dziś zaczyna zupełnie nowy etap. Chcieliśmy, aby w tej rewitalizacji było czuć zarówno rytm międzywojennej Warszawy, jak i energię współczesnego centrum – mówi Piotr Lasek, prezes APMD Architect. – Pracując nad formą i detalem, staraliśmy się przywrócić fasadzie jej pierwotną estetykę, a całemu gmachowi nadać lekkości i świeżości.

Za projekt wnętrz odpowiada warszawska pracownia IDSTUDIO, która przygotowała autorską interpretację stylistyki międzywojennej.

Nieruchomości Mieszkania Nieruchomości Komercyjne wynajem długoterminowy
