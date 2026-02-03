LivUp – firma działająca na polskim rynku PRS (najem instytucjonalny) – rozpoczęła rewitalizację kamienicy przy ul. Moniuszki 8 w Warszawie. Prace mają się zakończyć w drugiej połowie 2027 roku. Generalnym wykonawcą jest firma TECHBAU Budownictwo.

Mieszkanie na wynajem i lokale usługowe

Budynek przy Moniuszki zostanie przebudowany i rozbudowany, a jego funkcja zmieni się z biurowo-usługowej na mieszkalną. W odrestaurowanym obiekcie liczącym sześć pięter mieszkaniowych, na powierzchni 2,6 tys. mkw., powstanie 65 lokali od 25 do 64 mkw. Każde mieszkanie będzie klimatyzowane.

Mieszkańcy będą mogli korzystać m.in. z lobby z recepcją, przestrzeni wspólnej do pracy i odpoczynku, siłowni, stref rekreacyjnych, ogrodu.

Na dachu LivUp planuje zielony taras z widokiem na panoramę miasta. Na parterze i dwóch podziemnych kondygnacjach powstaną lokale usługowe i gastronomiczne. Na funkcję komercyjną przeznaczono w sumie 1,2 tys. mkw.