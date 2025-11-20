Aktualizacja: 20.11.2025 17:20 Publikacja: 20.11.2025 17:15
Kompleks mieszkaniowy na Kleczkowie połączy industrialną historię Wrocławia z nowoczesnym stylem życia
Foto: mat.prasowe
– Kompleks mieszkaniowy na Kleczkowie połączy industrialną historię Wrocławia z nowoczesnym stylem życia – zapowiada RealCo Property Investment and Development.
W zabytkowym elewatorze i w dwóch nowych budynkach u zbiegu ul. Zakładowej i Rychtalskiej powstaną mieszkania i lofty. Deweloper planuje w sumie 372 lokale – od kompaktowych kawalerek i mieszkań dwupokojowych, po duże mieszkania dwu- i trzypokojowe. Na parterach znajdą się lokale usługowe i gastronomiczne.
Inwestycja ma wystartować w ciągu najbliższych tygodni. Jej zakończenie deweloper planuje na pierwszy kwartał 2028 r.
Foto: mat.prasowe
– Elewator zbożowy, który powstał w latach 1938-1939, ocalał w niemal niezmienionym kształcie, co czyni go wyjątkowym przykładem zachowanej modernistycznej architektury przemysłowej we Wrocławiu – mówią przedstawiciele dewelopera. – Rewitalizacja budynku pozwoli zachować jego industrialny charakter, jednocześnie przystosowując go do współczesnych standardów energetycznych i użytkowych.
Inwestycja powstanie na podstawie decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zgoda obejmuje m.in. szereg prac związanych z odtworzeniem historycznych elementów konstrukcyjnych i ozdobnych, takich jak odtworzenie herbu i elementów technicznych – kielichów i stropów.
Inwestycja powstanie na podstawie decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Foto: mat.prasowe
– To jeden z najbardziej rozpoznawalnych obiektów w tej części miasta, element lokalnego krajobrazu i historii Wrocławia. Chcemy tę przestrzeń odnowić i przekazać mieszkańcom. Nasza inwestycja połączy miejski charakter dzielnicy Śródmieście z komfortową przestrzenią do życia nadodrzańskich bulwarów – mówi cytowany w komunikacie Piotr Jaśkowski, członek zarządu spółki RealCo Property Investment and Development. – To będzie nasza kolejna wrocławska adaptacja zabudowy przemysłowej na cele mieszkalne po Młynie Maria.
W ramach inwestycji powstaną drogi wewnętrzne, naziemne i podziemne miejsca postojowe, boksy i stacje rowerowe, a także plac zabaw i wybieg dla psów. Projekt przewiduje zagospodarowanie zieleni i elementy małej architektury.
Firma deweloperska RealCo Property Investment to część polskiej grupy kapitałowej Warsaw Equity Group. RealCo wspiera inicjatywy promujące sztukę i historię przestrzeni miejskiej. Przykładem jest instalacja rzeźby Oskara Zięty na dziedzińcu Apartamentów przy Parku Szczytnickim we Wrocławiu.
W portfolio firmy są m.in. takie inwestycje jak Młyn Maria, Apartamenty przy Parku Szczytnickim, Nowa Pabianicka czy podwarszawskie Michałowice Parkowa.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
