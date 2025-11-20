– Kompleks mieszkaniowy na Kleczkowie połączy industrialną historię Wrocławia z nowoczesnym stylem życia – zapowiada RealCo Property Investment and Development.

Mieszkania, usługi, gastronomia

W zabytkowym elewatorze i w dwóch nowych budynkach u zbiegu ul. Zakładowej i Rychtalskiej powstaną mieszkania i lofty. Deweloper planuje w sumie 372 lokale – od kompaktowych kawalerek i mieszkań dwupokojowych, po duże mieszkania dwu- i trzypokojowe. Na parterach znajdą się lokale usługowe i gastronomiczne.

Inwestycja ma wystartować w ciągu najbliższych tygodni. Jej zakończenie deweloper planuje na pierwszy kwartał 2028 r.

Pod okiem konserwatora zabytków

– Elewator zbożowy, który powstał w latach 1938-1939, ocalał w niemal niezmienionym kształcie, co czyni go wyjątkowym przykładem zachowanej modernistycznej architektury przemysłowej we Wrocławiu – mówią przedstawiciele dewelopera. – Rewitalizacja budynku pozwoli zachować jego industrialny charakter, jednocześnie przystosowując go do współczesnych standardów energetycznych i użytkowych.