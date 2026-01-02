Deweloperzy, architekci, samorządowcy, a także wojewodowie, do których trafiałyby sprawy sporne przekonali resort, że obowiązujące przepisy zostawiają pole do tak wielu różnych interpretacji, że jedynym wyjściem jest ich zmiana. W grudniu MSWiA przedstawiło drugą wersję projektu nowelizacji ustawy.

– Wynika z niej, że przy wyliczeniu pojemności MDS powierzchnia użytkowa mieszkalna ma być dzielona przez 20, a wynik tego równania da nam liczbę osób, które ma pomieścić MDS. W pierwszej wersji projektu wskaźnik wynosił nawet 25. Warto więc obserwować, jaki zostanie ostatecznie przyjęty podczas prac parlamentarnych nad ustawą. Ustalenie tego jest kluczowe dla prawidłowego zaprojektowania liczby docelowych toalet czy wyjść zapasowych – dodaje ekspertka PZFD, podkreślając, że doprecyzowanie przepisów jest zasługą współpracy wszystkich stron procesu budowlanego z MSWiA i Ministerstwem Rozwoju i Technologii.

Projekt doprecyzowuje też przepisy dla budynków użyteczności publicznej i budowli podziemnych wykorzystywanych do transportu. Procedowana nowelizacja zakłada, że inwestor będzie informował o zamiarze wykonania inwestycji właściwego wójta (burmistrza lub prezydenta). A ten będzie miał określony termin na przekazanie wytycznych dla budowli ochronnej.

W projekcie znalazł się dodatkowo przepis, pozwalający wojewodzie zezwolić na odstępstwo od wymagań, jakie musi spełnić MDS, gdy nie ma możliwości ich zrealizowania. Ustalono też wyjątki, pozwalające nie stosować przepisów o MDS. Chodzi o budynki, w których są nie więcej niż cztery lokale mieszkalne lub powierzchnia użytkowa w budynku przeznaczona na potrzeby użyteczności publicznej jest nie większa niż 250 mkw., ewentualnie powierzchnia garażu podziemnego jest nie większa niż 75 mkw.

Mogą być kłopoty z pozwoleniami na budowę

Konsultacje nowego projektu ustawy mają się zakończyć 5 stycznia. Zanim trafi on do Sejmu i zostanie przyjęty przez parlament oraz podpisany przez prezydenta miną co najmniej tygodnie. A projektanci od miesięcy pracują nad projektami budynków wielorodzinnych, w których muszą uwzględnić MDS. Kto mógł, złożył wniosek o pozwolenie na budowę przed końcem roku. Architekci i inwestorzy przewidywali bowiem, że przy tak niejasnych przepisach od 1 stycznia może być kłopot z uzyskaniem pozwolenia na budowę, a nawet jeśli uda się przejść ten etap, to mnogość interpretacji może spowodować problemy z odbiorem ukończonych budynków przez nadzór budowlany. Stowarzyszenie Architektów RP informowało swoich członków, że wątpliwości interpretacyjne, grożą paraliżem inwestycyjnym po 1 stycznia 2026 r.