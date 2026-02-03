Aktualizacja: 04.02.2026 06:34 Publikacja: 03.02.2026 11:08
Pierwsze miesiące funkcjonowania systemu kaucyjnego były dość trudne
Foto: Adobe Stock
System kaucyjny ruszył formalnie 1 października 2025 r., jednak opakowania objęte kaucją zaczęły pojawiać się na sklepowych półkach w większych liczbach dopiero po zakończeniu okresu przejściowego, wraz z początkiem stycznia. Dla przypomnienia, kaucja wynosi 50 groszy dla butelek PET do 3 litrów i metalowych puszek do 1 litra, a konsument odzyskuje opłatę po oddaniu nieuszkodzonego opakowania w sklepie. W teorii, zasady wydają się jasne, jednak praktyka pokazała liczne trudności.
Jak donosi portal WNP, część sklepów, zwłaszcza spoza branży spożywczej, zaczęła ograniczać sprzedaż napojów objętych systemem, ponieważ zbiórka butelek okazała się dla nich zbyt problematyczna. W efekcie, pojawiło się więcej napojów w kartonach. W wielu punktach handlowych brakuje też sprawnych automatów. Poza tym, niektóre sklepy zwracają kaucję w formie bonów zamiast gotówki.
Eksperci, których wypowiedzi cytuje WNP, wskazują też na brak wystarczającej edukacji klientów, brak jednolitych standardów technicznych i trudności sklepów z obsługą zbiórek. W związku z tym, postulują korektę przepisów. Resort zapowiada rewizję systemu w połowie tego roku.
Czytaj więcej: Oszustwa, awarie, bony zamiast gotówki i woda w kartonie. Tak działa system kaucyjny w Polsce
