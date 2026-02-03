System kaucyjny ruszył formalnie 1 października 2025 r., jednak opakowania objęte kaucją zaczęły pojawiać się na sklepowych półkach w większych liczbach dopiero po zakończeniu okresu przejściowego, wraz z początkiem stycznia. Dla przypomnienia, kaucja wynosi 50 groszy dla butelek PET do 3 litrów i metalowych puszek do 1 litra, a konsument odzyskuje opłatę po oddaniu nieuszkodzonego opakowania w sklepie. W teorii, zasady wydają się jasne, jednak praktyka pokazała liczne trudności.

Problemy z funkcjonowaniem systemu kaucyjnego. O co chodzi?

Jak donosi portal WNP, część sklepów, zwłaszcza spoza branży spożywczej, zaczęła ograniczać sprzedaż napojów objętych systemem, ponieważ zbiórka butelek okazała się dla nich zbyt problematyczna. W efekcie, pojawiło się więcej napojów w kartonach. W wielu punktach handlowych brakuje też sprawnych automatów. Poza tym, niektóre sklepy zwracają kaucję w formie bonów zamiast gotówki.

Eksperci, których wypowiedzi cytuje WNP, wskazują też na brak wystarczającej edukacji klientów, brak jednolitych standardów technicznych i trudności sklepów z obsługą zbiórek. W związku z tym, postulują korektę przepisów. Resort zapowiada rewizję systemu w połowie tego roku.

