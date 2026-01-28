Jak informuje portal pulshr.pl, praca w charakterze sprzedawcy lub kasjera przestaje być już tak pewna, jak była jeszcze niedawno. Dane z rynku pracy potwierdzają trend spadkowy, jeśli chodzi o zatrudnienie w handlu.

Sklepy zatrudniają mniej pracowników. Automatyzacja nie jest jedyną przyczyną

Jak wynika z najnowszego badania przeprowadzanego przez firmę Grant Thornton „Oferty pracy w Polsce”, spadek liczby ogłoszeń jest szczególnie widoczny w handlu. Liczba ofert pracy dla kasjerów i sprzedawców w grudniu 2025 roku była aż o 24 proc. niższa niż w tym samym okresie rok wcześniej. Tendencję potwierdzają także dane Głównego Urzędu Statystycznego. O zwolnieniach informowały w ostatnim czasie również same sieci handlowe. Zdaniem ekspertów trudno jednoznacznie określić przyczynę zmian, które obserwujemy.

– Można jednak wskazać wspólny mianownik, którym jest dostosowanie do nowych realiów rynkowych. Obejmuje on m.in.: rosnącą konkurencję cenową, dynamiczny rozwój sprzedaży online oraz postępującą automatyzację procesów – mówi portalowi pulshr.pl Magdalena Marcinowska, partner w Departamencie Outsourcingu Grant Thornton

