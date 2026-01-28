Aktualizacja: 28.01.2026 18:25 Publikacja: 28.01.2026 16:29
Handel ogranicza zatrudnienie. Liczba ofert pracy dla kasjerów i sprzedawców znacząco spadła
Foto: Adobe Stock
Jak informuje portal pulshr.pl, praca w charakterze sprzedawcy lub kasjera przestaje być już tak pewna, jak była jeszcze niedawno. Dane z rynku pracy potwierdzają trend spadkowy, jeśli chodzi o zatrudnienie w handlu.
Jak wynika z najnowszego badania przeprowadzanego przez firmę Grant Thornton „Oferty pracy w Polsce”, spadek liczby ogłoszeń jest szczególnie widoczny w handlu. Liczba ofert pracy dla kasjerów i sprzedawców w grudniu 2025 roku była aż o 24 proc. niższa niż w tym samym okresie rok wcześniej. Tendencję potwierdzają także dane Głównego Urzędu Statystycznego. O zwolnieniach informowały w ostatnim czasie również same sieci handlowe. Zdaniem ekspertów trudno jednoznacznie określić przyczynę zmian, które obserwujemy.
– Można jednak wskazać wspólny mianownik, którym jest dostosowanie do nowych realiów rynkowych. Obejmuje on m.in.: rosnącą konkurencję cenową, dynamiczny rozwój sprzedaży online oraz postępującą automatyzację procesów – mówi portalowi pulshr.pl Magdalena Marcinowska, partner w Departamencie Outsourcingu Grant Thornton
Czytaj więcej: Praca w handlu przestaje być pewniakiem. „Sklepy chcą zrobić z ludzi roboty”
Komisja Europejska zawarła historyczną umowę o wolnym handlu. Hindusi nazywają ją „matką wszystkich umów handlow...
Za pięć lat nasze marketplace może być zauważalnym biznesem grupy - mówi Marek Piechocki, prezes LPP, o nowym pr...
Zmalała liczba transakcji, spadają ceny, klienci szukają młodszych pojazdów. W 2026 r. po raz kolejny skurczy si...
Komisja Europejska narzuciła karne cła na chiński stopiony tlenek glinu. To efekt skargi francuskiej firmy Imery...
Przed nami pierwsza w tym roku niedziela handlowa. 25 stycznia sklepy w całym kraju będą otwarte zgodnie z obowi...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas