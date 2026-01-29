Aktualizacja: 29.01.2026 19:27 Publikacja: 29.01.2026 18:51
W tym roku zniknie kolejnych 12 niebezpiecznych miejsc z mapy Polski. Szczególnie zyska na tym Śląsk, który pozbędzie się aż... dziewięciu nielegalnych wysypisk odpadów niebezpiecznych, do tego jedna lokalizacja w województwie łódzkim i jedna w Pomorskiem. Chodzi o aż trzy lokalizacje w Sosnowcu, Kutno, Gdańsk, Łąziska, Szczekociny, Koziegłowy, Piekary Śląskie, Sławków i kontynuację w Siemianowicach i Mykanowie.
Kontynuację sprzątania Polski zapowiedziała w czwartek na konferencji Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska. - W ubiegłym roku zaczęliśmy sprzątać pierwszych 10 nielegalnych składowisk, sprzątnęliśmy łącznie 17 tys. ton niebezpiecznych odpadów, które stanowiły potencjalne największe zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, środowiska naturalnego, ujęć wody, a więc potencjalnie skażeń na wielką skalę - mówiła minister. Program został rozpoczęty w ubiegłym roku, przygotowania trwały przez cały 2024 r., niezbędna była zmiana ustawy, która pozwalała ministerstwo klimatu na udzielenie dotacji bezpośrednio samorządom, które mają takie składowiska na swoim terenie.
W ubiegłym roku sprzątanie nielegalnych, niebezpiecznych wysypisk kosztowało podatników 200 mln zł, tyle wynosiła dotacja z budżetu państwa. – Rozpoczęliśmy w ub. roku sprzątanie w 10 lokalizacjach, to Kutno, Szczerców, Sosnowiec, Stomporków, Siemianowice Śląskie, Pińczów, Spytkowice, Mykanów, Jastrowie i Stęszew. Siedem z nich uprzątnęliśmy całkowicie, w trzech największych lokalizacjach sprzątanie będzie kontynuowane – mówiła Paulina Hennig-Kloska.
Nie można sprzątać szybciej, ponieważ na takie tempo pozwala potencjał przerobowy spalarni odpadów niebezpiecznych. – Jednym z elementów, które blokują sprzątanie Polski po naszych poprzednikach jest wąskie gardło w spalarniach odpadów niebezpiecznych, które przerabiają odpady na bieżąco – mówi Paulina.
Kolejne pół miliarda zł przeznaczył na trzyletni program sprzątania kraju Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pierwsze 100 mln zł wykorzystano już w ubiegłym roku, NFOŚ został poproszony o przyspieszenie procesu podpisywania umów na ten cel z samorządami.
– NFOŚ w ciągu 2 tygodni powinien przyspieszyć obsługę 14 umów z ubiegłorocznego naboru – zapowiedziała minister. – W tegorocznym budżecie minister finansów zabezpieczył środki finansowe na kontynuację programu. W tym roku wygospodarowano kolejne 200 mln zł na sprzątanie dziewięciu nowych lokalizacji i ukończenie sprzątania trzech wysypisk jeszcze z ubiegłego roku.
Minister Paulina Hennig-Kloska informowała, że wpłynęło do ministerstwa aż 40 wniosków o sprzątanie kolejnych lokalizacji.
Co ministerstwo rozumie pod pojęciem niebezpiecznych odpadów? To wszelkiego rodzaju odpady chemiczne, oleje, rozpuszczalniki, farby i lakiery, odpady komunalne, zużyty sprzęt z substancjami niebezpiecznymi – wynika z prezentacji pokazanej w resorcie klimatu.
– Mieliśmy konkretne kryteria, wojewodowie wspólnie z inspektorami ochrony środowiska punktowali, czy dane składowisko zagraża bezpieczeństwu, a czasami życiu mieszkańców i jak jest przygotowana gmina. Najważniejszym kryterium było zagrożenie dla ludzi i środowiska oraz poziom przygotowania gminy do tego procesu – mówiła Anita Sowińska, wiceminister klimatu i środowiska.
Dla uniknięcia błędów poprzedników, które występowały, jak wykazywały panie minister, za rządów PiS, tym razem gminy musiały zagwarantować we wnioskach, że zutylizują te odpady, a nie jedynie przeniosą je... do innej lokalizacji. – To absolutnie nie może mieć miejsca, dlatego w programie to był warunek konieczny, by gminy zagwarantowały, że odpady będą unieszkodliwione trwale – mówiła Sowińska.
Kolejnym zadaniem jest ściągnięcie kosztów z właścicieli odpadów, choć, jak zauważyła minister, to może kosztować nawet wieloletni proces sądowy.
Ważna informacja padła na koniec konferencji. Resort przygotowuje Ocenę Skutków Regulacji do ustawy, by śledzić odpady niebezpieczne w całym łańcuchu, od wytworzenia odpadów do ich trwałego unieszkodliwienia.
