Papier toaletowy to także kategoria z jednym z wyższych udziałów marek własnych.

Papier toaletowy stanowi około 55 proc. rynku papierowych wyrobów higienicznych w Polsce, więc musimy być w nim obecni. Gdybyśmy postawili tylko na naszą markę Velvet, nie uwzględniając tego segmentu, to zamknęlibyśmy oczy na to, jak naprawdę wygląda rynek. Mamy dwutorową strategię rozwoju i chcemy umacniać zarówno brand Velvet (i Veltie na niektórych rynkach zagranicznych), jak i rozwijać się w markach dla sieci handlowych. Ilościowy wzrost sprzedaży to nie jest łatwa sprawa, może poza wyjątkami, które stanowią kategorie z jeszcze niską penetracją, jak np. papier nawilżany – w niej potencjał wzrostu jest jeszcze bardzo duży. W papierze toaletowym suchym wzrost jest trudny, dlatego też staramy się budować wartość kategorii poprzez wprowadzanie innowacji oraz nowych, lepszych produktów.

Czyli w sklepie może być tak, że konkurujecie też trochę sami ze sobą.

Można tak powiedzieć. Mamy silną pozycję, jesteśmy istotnym producentem w naszej kategorii, więc to prawda, że w tych samych sieciach jesteśmy obecni zarówno z brandem Velvet, jak i pod ich własnymi markami. Natomiast pamiętajmy o tym, że sieci dywersyfikują swoich dostawców. Nie jest tak, że są uzależnieni od jednego producenta, dlatego ciągle musimy być uważni na sygnały płynące z rynku i efektywnie wychodzić z atrakcyjną ofertą – zarówno dla sieci, jak i dla konsumentów.

No i też widać, że inwestują w jakość, bo marki własne się bardzo zmieniły.

Wynika to także z naszego aktywnego działania i rozwijania produktów, które są dobre jakościowo. Dyskonty 20 czy 10 lat temu wyglądały zupełnie inaczej – najniższa jakość, najniższa cena. Zdobywały tym klientów. Na tym etapie rozwoju stawiały na silną ekspansję, co chwilę powstawał nowy dyskont. To dziś się zmieniło, trudno jest budować tak wiele nowych sklepów jak kiedyś i jednocześnie się nie kanibalizować. Dlatego dzisiaj sieci rosną nie tyle przez wzrost liczby lokalizacji, co raczej budując wartość obecnych na półkach kategorii. Żeby to było możliwe, sieci muszą podejmować dwojakiego rodzaju działania – po pierwsze współpracować z markami, reagować na trendy rynkowe, a po drugie dostarczać lepszej jakości produkty marki własnej, które mogą być wyżej pozycjonowane.

W Polsce udział marek własnych jeszcze nie jest aż tak wysoki, jak na przykład w Szwajcarii czy nawet Niemczech.

Marki własne bardzo się w Polsce rozwinęły i w wielu kategoriach, w tym w higienie papierowej, stanowią większość rynku. Widzimy często luksusowe auta podjeżdżające pod dyskont, by zrobić jak najtaniej zakupy spożywcze. Udział marek własnych w Polsce jest wysoki, między innymi właśnie dlatego, że dyskonty zdominowały nasz rynek. Wciąż może jeszcze nie są tak silne jak w Niemczech, natomiast jeśli porównamy Polskę do Anglii czy Francji, to udział marek własnych jest już naprawdę duży. W większości rodzajów produktów chemicznych mówimy już o 50, 60 proc. lub nawet więcej i to w takich kategoriach, w których byśmy się tego nie spodziewali. Na rynku spożywczym jest inaczej, wciąż relatywnie dużo się sprzedaje żywności w małych, niezależnych sklepach. Z kolei na duże zakupy chemiczne (w tym także po nasze produkty) idzie się właśnie do dyskontu, hipermarketu albo do drogerii. Mniejsze sklepy tracą na znaczeniu, rynek się wciąż zmienia.

Czy poza Niemcami zerkacie na inne rynki?

Tak, oczywiście. Prowadzimy równolegle dwa procesy. Jeden to rozbudowa mocy produkcyjnych w naszym kraju, organiczny wzrost, budowa nowej fabryki w Sulęcinie oraz związane z nią plany ekspansji na nowe rynki. Ale jednocześnie cały czas także sprawdzamy w całej Europie, kogo możemy potencjalnie kupić, żeby zwiększyć zasięg działania. Nasz biznes jest dość specyficzny. Nasze produkty są lekkie, ale objętościowe, dlatego logistyka jest relatywnie droga. Nie zdobędziemy przykładowo Hiszpanii, Francji czy Rumunii produkując w Polsce. Żeby zdobyć kolejne, oddalone od nas geograficznie rynki, musimy mieć tam na miejscu swoją bazę produkcyjną. Naszych wyrobów nie da się wozić efektywnie kosztowo po całej Europie. Nie da się produkować w Polsce i zapewniać atrakcyjną ofertę np. dla rynku francuskiego. Dlatego też układamy strategię biorąc pod uwagę specyfikę naszej branży – jesteśmy w zaawansowanym procesie analizy firm, które możemy kupić, żeby zdynamizować ekspansję zagraniczną.

Macie jakiś budżet na ten cel?

Nie mamy konkretnej kwoty, kierujemy się w tym wypadku dwoma kryteriami. Pierwsze to geograficzne – potencjał rynku, który możemy zdobyć, także w regionie. Drugie to oczywiście rachunek ekonomiczny. Nie kupimy nowego podmiotu wyłącznie, by kupić, wszystko musi mieć solidny fundament finansowy. Nasze inwestycje finansujemy ze środków własnych, muszą się nam zwrócić.