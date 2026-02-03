Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Donald Trump powiedział, że „idzie mu dobrze z Ukrainą i Rosją”. Potem Rosja zaatakowała Kijów

Sądzę, że idzie nam dobrze z Ukrainą i Rosją. Mówię to po raz pierwszy - powiedział Donald Trump w Białym Domu, odpowiadając w poniedziałek wieczorem na pytania dziennikarzy. Wkrótce po tej wypowiedzi, w nocy z 2 na 3 lutego, Rosja przeprowadziła zmasowany atak powietrzny na Kijów. Atakowany był też Charków, gdzie ucierpiała infrastruktura krytyczna.

Publikacja: 03.02.2026 05:26

Donald Trump powiedział, że idzie mu dobrze z Rosją i Ukrainą tuż przed nocnym atakiem Rosji m.in. n

Donald Trump powiedział, że idzie mu dobrze z Rosją i Ukrainą tuż przed nocnym atakiem Rosji m.in. na Kijów

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Co Donald Trump mówił 2 stycznia w Białym Domu o Rosji i Ukrainie?
  • Jakie były skutki zmasowanego ataku powietrznego na Kijów i Charków?
  • Jak na nocny atak Rosji na Ukrainę zareagowała Polska?

Trump wypowiedział się jeszcze przed doniesieniami o największym rosyjskim ataku powietrznym na Ukrainę od czasu ogłoszenia w ubiegłym tygodniu, że Rosja i Ukraina tymczasowo wstrzymają się od ataków na infrastrukturę energetyczną. 

Donald Trump o Rosji i Ukrainie: Sądzę, że będziemy mieć do przekazania dobre wiadomości

– Sądzę że idzie nam dobrze z Ukrainą i Rosją. Mówię to po raz pierwszy. Sądzę, że być może będziemy mieli do przekazania dobre wiadomości – mówił Trump odpowiadając na pytania dziennikarzy w Gabinecie Owalnym.

Trump po raz kolejny powtórzył, że wojna (którą nazwał „absurdalną”) Rosji z Ukrainą nie dotyka USA bezpośrednio, ale – jak zaznaczył – ginie na niej 25 tys. osób miesięcznie, a w grudniu zginęło, według słów amerykańskiego prezydenta, nawet 31 tys. osób. – Młodych ludzi. Dzieci, ich rodziców – mówił prezydent USA. 

Prezydent USA zaznaczył też, że – w przeciwieństwie do Joe Bidena – doprowadził do sytuacji, w której USA otrzymują zapłatę za pomoc dostarczaną Ukrainie. Jak dodał, płacą za nią państwa europejskie (chodzi m.in. o program PURL w ramach którego państwa europejskie płacą za amerykańską broń dostarczaną Ukrainie – red.). 

Reklama
Reklama

Po wypowiedzi Donalda Trumpa Rosja przeprowadziła zmasowany atak powietrzny na Ukrainę. Celami były m.in. Kijów i Charków

Wkrótce po wypowiedzi Trumpa z Ukrainy zaczęły płynąć doniesienia o pierwszym od czasu ogłoszenia zawieszenia broni dotyczącego ataków na infrastrukturę energetyczną (miało obowiązywać od 28 stycznia) zmasowanym ataku powietrznym z użyciem dronów i pocisków balistycznych na Ukrainę. 2 lutego dziennikarze pytali Dmitrija Pieskowa do kiedy zawieszenie broni będzie obowiązywać, ale ten nie udzielił na to odpowiedzi. Nocny atak na Kijów, a także infrastrukturę krytyczną w Charkowie wskazuje na to, że wspomniane zawieszenie broni już nie obowiązuje. 

Czytaj więcej

Wojna w Ukrainie. Rosyjskie straty niewarte zdobyczy
Konflikty zbrojne
Wojna w Ukrainie. Rosyjskie straty niewarte zdobyczy

Do ataku doszło tuż przed kolejnymi rozmowami w formacie trójstronnym (z udziałem delegacji Ukrainy, Rosji i USA), które mają odbyć się 4 i 5 lutego w Abu Zabi. 

W Kijowie w czasie ataku ranne zostały co najmniej dwie osoby. Mer miasta Witalij Kliczko i stojący na czele kijowskiej miejskiej administracji wojskowej Timur Tkaczenko poinformowali, że stolica Ukrainy była atakowana przy użyciu pocisków balistycznych, a wcześniej Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy podało, że w stronę Kijowa lecą rosyjskie drony.

Z doniesień władz Kijowa wynika, że w ataku ucierpiały wielopiętrowe budynki mieszkalne, budynek przedszkola oraz budynki niemieszkalne, parking i stacja benzynowa. Doniesienia o skutkach ataku płyną z rejonów: darnyckiego, desniańskiego, dniprowskiego, peczerskiego i szewczenkowskiego.

Reklama
Reklama

Kijów był w styczniu celem dwóch dużych ataków powietrznych – doszło do nich 9 i 20 stycznia. W wyniku ataków część miasta została pozbawiona prądu i ogrzewania w czasie, gdy Ukraina, podobnie jak inne kraje Europy środkowo-wschodniej, mierzy się z falą dużych mrozów. 

Z kolei w Charkowie, w czasie trzygodzinnego ataku, ucierpiała infrastruktura krytyczna. W efekcie, jak podał mer miasta Ihor Terechow, 820 budynków mieszkalnych zostanie odciętych od ogrzewania. Terechow wyjaśnił, że ma to uchronić wodociągi przed zamarznięciem.

W nocy atakowany był też Konotop w obwodzie sumskim. W wyniku ataku, jak pisze w serwisie Telegram mer miasta Artiem Semenichin, uszkodzona została placówka edukacyjna, budynki mieszkalne i obiekty infrastruktury. Jeden budynek mieszkalny został całkowicie zniszczony. Agencja Ukrinform podała, że eksplozje rozległy się w nocy również w Dnieprze, stolicy obwodu dniepropietrowskiego.

Polska poderwała myśliwce w związku z nocnym atakiem Rosji na Ukrainę

W związku z nocnym atakiem na Ukrainę polskie Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych poinformowało o poderwaniu myśliwców – zarówno polskich, jak i sojuszniczych. „Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwane zostały myśliwce oraz samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości” – głosi komunikat Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Rosja Ukraina Kijów Ameryka Północna Stany Zjednoczone
Anna Chapman, słynna rosyjska kobieta-szpieg
Konflikty zbrojne
Jak Władimir Putin wykorzystuje Rosjanki jako tajną broń przeciw Zachodowi
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1439
Konflikty zbrojne
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1439
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Konflikty zbrojne
Wiadomo, kiedy odbędą się kolejne rozmowy ws. pokoju na Ukrainie
Prezydent USA Donald Trump
Konflikty zbrojne
W stronę Bliskiego Wschodu lecą samoloty USA. Trump poważnie rozważa uderzenie na Iran?
Elon Musk
Konflikty zbrojne
Elon Musk skrytykował Radosława Sikorskiego, ale zadziałał. „Dajcie nam znać”
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama