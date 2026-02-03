Z tego artykułu dowiesz się: Co Donald Trump mówił 2 stycznia w Białym Domu o Rosji i Ukrainie?

Jakie były skutki zmasowanego ataku powietrznego na Kijów i Charków?

Jak na nocny atak Rosji na Ukrainę zareagowała Polska?

Trump wypowiedział się jeszcze przed doniesieniami o największym rosyjskim ataku powietrznym na Ukrainę od czasu ogłoszenia w ubiegłym tygodniu, że Rosja i Ukraina tymczasowo wstrzymają się od ataków na infrastrukturę energetyczną.

Donald Trump o Rosji i Ukrainie: Sądzę, że będziemy mieć do przekazania dobre wiadomości

– Sądzę że idzie nam dobrze z Ukrainą i Rosją. Mówię to po raz pierwszy. Sądzę, że być może będziemy mieli do przekazania dobre wiadomości – mówił Trump odpowiadając na pytania dziennikarzy w Gabinecie Owalnym.

Trump po raz kolejny powtórzył, że wojna (którą nazwał „absurdalną”) Rosji z Ukrainą nie dotyka USA bezpośrednio, ale – jak zaznaczył – ginie na niej 25 tys. osób miesięcznie, a w grudniu zginęło, według słów amerykańskiego prezydenta, nawet 31 tys. osób. – Młodych ludzi. Dzieci, ich rodziców – mówił prezydent USA.

Prezydent USA zaznaczył też, że – w przeciwieństwie do Joe Bidena – doprowadził do sytuacji, w której USA otrzymują zapłatę za pomoc dostarczaną Ukrainie. Jak dodał, płacą za nią państwa europejskie (chodzi m.in. o program PURL w ramach którego państwa europejskie płacą za amerykańską broń dostarczaną Ukrainie – red.).