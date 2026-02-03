Aktualizacja: 03.02.2026 05:52 Publikacja: 03.02.2026 05:26
Donald Trump powiedział, że idzie mu dobrze z Rosją i Ukrainą tuż przed nocnym atakiem Rosji m.in. na Kijów
Foto: REUTERS
Trump wypowiedział się jeszcze przed doniesieniami o największym rosyjskim ataku powietrznym na Ukrainę od czasu ogłoszenia w ubiegłym tygodniu, że Rosja i Ukraina tymczasowo wstrzymają się od ataków na infrastrukturę energetyczną.
– Sądzę że idzie nam dobrze z Ukrainą i Rosją. Mówię to po raz pierwszy. Sądzę, że być może będziemy mieli do przekazania dobre wiadomości – mówił Trump odpowiadając na pytania dziennikarzy w Gabinecie Owalnym.
Trump po raz kolejny powtórzył, że wojna (którą nazwał „absurdalną”) Rosji z Ukrainą nie dotyka USA bezpośrednio, ale – jak zaznaczył – ginie na niej 25 tys. osób miesięcznie, a w grudniu zginęło, według słów amerykańskiego prezydenta, nawet 31 tys. osób. – Młodych ludzi. Dzieci, ich rodziców – mówił prezydent USA.
Prezydent USA zaznaczył też, że – w przeciwieństwie do Joe Bidena – doprowadził do sytuacji, w której USA otrzymują zapłatę za pomoc dostarczaną Ukrainie. Jak dodał, płacą za nią państwa europejskie (chodzi m.in. o program PURL w ramach którego państwa europejskie płacą za amerykańską broń dostarczaną Ukrainie – red.).
Wkrótce po wypowiedzi Trumpa z Ukrainy zaczęły płynąć doniesienia o pierwszym od czasu ogłoszenia zawieszenia broni dotyczącego ataków na infrastrukturę energetyczną (miało obowiązywać od 28 stycznia) zmasowanym ataku powietrznym z użyciem dronów i pocisków balistycznych na Ukrainę. 2 lutego dziennikarze pytali Dmitrija Pieskowa do kiedy zawieszenie broni będzie obowiązywać, ale ten nie udzielił na to odpowiedzi. Nocny atak na Kijów, a także infrastrukturę krytyczną w Charkowie wskazuje na to, że wspomniane zawieszenie broni już nie obowiązuje.
Czytaj więcej
W ciągu ostatniego miesiąca armia Kremla zdobyła najmniej terytorium Ukrainy i poniosła największ...
Do ataku doszło tuż przed kolejnymi rozmowami w formacie trójstronnym (z udziałem delegacji Ukrainy, Rosji i USA), które mają odbyć się 4 i 5 lutego w Abu Zabi.
W Kijowie w czasie ataku ranne zostały co najmniej dwie osoby. Mer miasta Witalij Kliczko i stojący na czele kijowskiej miejskiej administracji wojskowej Timur Tkaczenko poinformowali, że stolica Ukrainy była atakowana przy użyciu pocisków balistycznych, a wcześniej Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy podało, że w stronę Kijowa lecą rosyjskie drony.
Z doniesień władz Kijowa wynika, że w ataku ucierpiały wielopiętrowe budynki mieszkalne, budynek przedszkola oraz budynki niemieszkalne, parking i stacja benzynowa. Doniesienia o skutkach ataku płyną z rejonów: darnyckiego, desniańskiego, dniprowskiego, peczerskiego i szewczenkowskiego.
Kijów był w styczniu celem dwóch dużych ataków powietrznych – doszło do nich 9 i 20 stycznia. W wyniku ataków część miasta została pozbawiona prądu i ogrzewania w czasie, gdy Ukraina, podobnie jak inne kraje Europy środkowo-wschodniej, mierzy się z falą dużych mrozów.
Z kolei w Charkowie, w czasie trzygodzinnego ataku, ucierpiała infrastruktura krytyczna. W efekcie, jak podał mer miasta Ihor Terechow, 820 budynków mieszkalnych zostanie odciętych od ogrzewania. Terechow wyjaśnił, że ma to uchronić wodociągi przed zamarznięciem.
W nocy atakowany był też Konotop w obwodzie sumskim. W wyniku ataku, jak pisze w serwisie Telegram mer miasta Artiem Semenichin, uszkodzona została placówka edukacyjna, budynki mieszkalne i obiekty infrastruktury. Jeden budynek mieszkalny został całkowicie zniszczony. Agencja Ukrinform podała, że eksplozje rozległy się w nocy również w Dnieprze, stolicy obwodu dniepropietrowskiego.
W związku z nocnym atakiem na Ukrainę polskie Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych poinformowało o poderwaniu myśliwców – zarówno polskich, jak i sojuszniczych. „Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwane zostały myśliwce oraz samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości” – głosi komunikat Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Służby specjalne Kremla prowadzą „wojnę seksualną” z Zachodem. Kontrwywiady państw NATO bez przerwy łapią Rosjan...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
Choć jeszcze w piątek prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiadał, że kolejne negocjacje w sprawie wojny na Ukrainie...
W kierunku Bliskiego Wschodu lecą m.in. amerykańskie samoloty HC-130J Combat King II i C-17 Globemaster III – po...
Elon Musk odpowiedział szefowi resortu obrony Ukrainy na jego wpis, dotyczący wykorzystania przez Rosjan sieci S...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas