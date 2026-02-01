Z tego artykułu dowiesz się: Jakie samoloty USA zostały wysłane w kierunku Bliskiego Wschodu i dlaczego jest to istotne?

Jakie działania podejmują Stany Zjednoczone w kontekście możliwego konfliktu z Iranem?

Na czym polegają zapowiedziane przez USA ćwiczenia wojskowe na Bliskim Wschodzie?

Jaka jest strategia USA dotycząca projekcji siły w regionie Bliskiego Wschodu?

Czy groźby Donalda Trumpa wobec Iranu mogą prowadzić do konfliktu militarnego?

Jakie wyzwania stoją przed Iranem w świetle działań USA i wewnętrznych niepokojów?

Portal Defence Blog podaje, że samoloty HC-130J Combat King II należące do sił powietrznych Stanów Zjednoczonych wystartowały z bazy Patrick na Florydzie, a C-17 Globemaster III – samolot transportowy – z bazy sił powietrznych Moody w Georgii. Na pokładzie ostatniej z maszyn znajdować ma się sprzęt oraz personel 41. Eskadry Ratowniczej, która specjalizuje się w operacjach poszukiwawczo-ratowniczych w warunkach bojowych.

Defence Blog zauważa, że pierwszy typ samolotów – HC-130J Combat King II – to specjalistyczne maszyny, które rozmieszcza się w pobliżu pola bitwy przed walkami bądź w ich trakcie. Chodzi o zapewnienie ewentualnej ewakuacji. Wysyła się je wtedy, gdy dowódcy spodziewają się strat – czytamy.

Specjalne samoloty USA lecą w stronę Iranu

Jednocześnie serwis ItaMilRadar ustalił, że w kierunku Bliskiego Wschodu wysłano również sześć amerykańskich samolotów Growler EW do walki elektronicznej i zagłuszania obrony powietrznej, cztery tankowce KC-46A Pegasus, samolot WC-135R Constant Phoenix specjalizujący się w wykrywaniu broni nuklearnej oraz kilka samolotów transportowych C-5.