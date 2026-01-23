Rzeczpospolita
Irański prokurator zaprzecza twierdzeniom Donalda Trumpa. Rośnie liczba ofiar, egzekucje trwają

Prokurator generalny Iranu Mohammad Mowahedi zaprzeczył informacjom podanym przez Donalda Trumpa, że jego interwencja wstrzymała egzekucję 800 uczestników ogólnokrajowych protestów.

Publikacja: 23.01.2026 14:25

Donald Trump po powrocie z Davos

Foto: Reuters/Kylie Cooper

Bartosz Lewicki

Donald Trump wielokrotnie powtarzał, że Iran wstrzymał egzekucję 800 osób zatrzymanych podczas protestów, nie podając jednak źródła tych twierdzeń. Mowahedi  stanowczo zaprzeczył tym doniesieniom i nazwał komentarze Trumpa „całkowicie fałszywymi”. – Taka liczba nie istnieje, a wymiar sprawiedliwości nie podjął żadnej takiej decyzji – powiedział Mowahedi, cytowany przez portal irańskiego wymiaru sprawiedliwości Mizan. Dodał, że w Iranie „obowiązuje podział władzy, obowiązki każdej instytucji są jasno określone i pod żadnym pozorem nie przyjmujemy instrukcji od obcych mocarstw”. 

Czytaj więcej

Lufthansa już omija przestrzeń powietrzną Iranu
Polityka
Iran na kilka godzin zamknął swoją przestrzeń powietrzną

Bilans ofiar śmiertelnych represji wobec demonstrantów w Iranie

Tymczasem, jak podała AP, cytując irańskich aktywistów, łączna liczba ofiar śmiertelnych krwawych represji wobec demonstracji w całym kraju wzrosła do co najmniej 5002. Jednak organizatorzy protestów mają trudności z potwierdzeniem informacji, ponieważ największa w historii Iranu awaria internetu trwa już ponad dwa tygodnie.

Napięcie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem utrzymuje się, a amerykańska grupa lotniskowców zbliża się do Bliskiego Wschodu. Trump w czwartkowych komentarzach dla dziennikarzy nazwał to „armadą”. Analitycy wojskowi twierdzą, że wzmocnienie sił zbrojnych mogłoby dać Trumpowi możliwość przeprowadzenia ataków na Iran, choć jak dotąd unikał tego pomimo wielokrotnych ostrzeżeń pod adresem Teheranu. Masowe egzekucje więźniów były jedną z jego czerwonych linii dla siły militarnej. Drugą – przypomina agencja AP – było zabijanie uczestników pokojowych protestów.

Czytaj więcej

Donald Trump do Irańczyków: Przejmujcie instytucje. Mordercy zapłacą
Polityka
Irański duchowny wyśmiewa Donalda Trumpa. „Mężczyzna o żółtej twarzy”

Przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości nazwali niektórych z zatrzymanych „mohareb” („wrogami Boga”). Zarzut ten podlega karze śmierci. Został on wykorzystany, wraz z innymi, do przeprowadzenia masowych egzekucji w 1988 r., w których zginęło co najmniej 5 tys. osób.

Czytaj więcej

Iran – rewolta inna niż zwykle
Społeczeństwo
Iran – rewolta inna niż zwykle

Mohammad Javad Haji Ali Akbari, lider piątkowej modlitwy w Teheranie, wyśmiał Trumpa, nazywając go „mężczyzną zhańbionym, o żółtej twarzy, żółtych włosach”, który jest „jak pies, który tylko szczeka”. - Ten głupi człowiek uciekł się do gróźb wobec narodu, zwłaszcza z powodu tego, co powiedział o irańskim przywódcy – powiedział duchowny w komentarzu wyemitowanym przez irańskie radio państwowe. – Gdyby doszło do jakiejkolwiek szkody, wszystkie wasze interesy i bazy w regionie stałyby się jasnymi i precyzyjnymi celami dla sił irańskich – zagroził.


Źródło: rp.pl

