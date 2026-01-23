Aktualizacja: 23.01.2026 14:36 Publikacja: 23.01.2026 14:25
Donald Trump wielokrotnie powtarzał, że Iran wstrzymał egzekucję 800 osób zatrzymanych podczas protestów, nie podając jednak źródła tych twierdzeń. Mowahedi stanowczo zaprzeczył tym doniesieniom i nazwał komentarze Trumpa „całkowicie fałszywymi”. – Taka liczba nie istnieje, a wymiar sprawiedliwości nie podjął żadnej takiej decyzji – powiedział Mowahedi, cytowany przez portal irańskiego wymiaru sprawiedliwości Mizan. Dodał, że w Iranie „obowiązuje podział władzy, obowiązki każdej instytucji są jasno określone i pod żadnym pozorem nie przyjmujemy instrukcji od obcych mocarstw”.
Tymczasem, jak podała AP, cytując irańskich aktywistów, łączna liczba ofiar śmiertelnych krwawych represji wobec demonstracji w całym kraju wzrosła do co najmniej 5002. Jednak organizatorzy protestów mają trudności z potwierdzeniem informacji, ponieważ największa w historii Iranu awaria internetu trwa już ponad dwa tygodnie.
Napięcie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem utrzymuje się, a amerykańska grupa lotniskowców zbliża się do Bliskiego Wschodu. Trump w czwartkowych komentarzach dla dziennikarzy nazwał to „armadą”. Analitycy wojskowi twierdzą, że wzmocnienie sił zbrojnych mogłoby dać Trumpowi możliwość przeprowadzenia ataków na Iran, choć jak dotąd unikał tego pomimo wielokrotnych ostrzeżeń pod adresem Teheranu. Masowe egzekucje więźniów były jedną z jego czerwonych linii dla siły militarnej. Drugą – przypomina agencja AP – było zabijanie uczestników pokojowych protestów.
Przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości nazwali niektórych z zatrzymanych „mohareb” („wrogami Boga”). Zarzut ten podlega karze śmierci. Został on wykorzystany, wraz z innymi, do przeprowadzenia masowych egzekucji w 1988 r. w których zginęło co najmniej 5 tys. osób.
Mohammad Javad Haji Ali Akbari, lider piątkowej modlitwy w Teheranie, wyśmiał Trumpa, nazywając go „mężczyzną zhańbionym, o żółtej twarzy, żółtych włosach”, który jest „jak pies, który tylko szczeka”. - Ten głupi człowiek uciekł się do gróźb wobec narodu, zwłaszcza z powodu tego, co powiedział o irańskim przywódcy – powiedział duchowny w komentarzu wyemitowanym przez irańskie radio państwowe. – Gdyby doszło do jakiejkolwiek szkody, wszystkie wasze interesy i bazy w regionie stałyby się jasnymi i precyzyjnymi celami dla sił irańskich – zagroził.
