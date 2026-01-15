Aktualizacja: 15.01.2026 06:33 Publikacja: 15.01.2026 06:06
Lufthansa już omija przestrzeń powietrzną Iranu
Foto: PAP/DPA
Przestrzeń powietrzna nad Iranem została zamknięta o godzinie 23.15 czasu polskiego i pozostawała zamknięta przez blisko pięć godzin. Do zamknięcia irańskiej przestrzeni powietrznej doszło po tym, jak pojawiły się doniesienia, iż USA mogą w ciągu 24 godzin dokonać uderzenia na Iran. Przestrzeń powietrzna Iranu była zamknięta dla wszystkich samolotów oprócz tych, które realizowały połączenia międzynarodowe do i z Iranu. Przestrzeń powietrzna została ponownie otwarta tuż przed 4.00 czasu polskiego. Iran nie podał przyczyny zamknięcia przestrzeni lotniczej.
Władze w Teheranie poprzednio zdecydowały się na zamknięcie przestrzeni lotniczej w czerwcu 2025 roku, w czasie 12-dniowej wojny z Izraelem.
Wcześniej Iran miał ostrzec sojuszników USA na Bliskim Wschodzie, że jeśli Stany Zjednoczone przeprowadzą uderzenie na Iran, wówczas Teheran odpowie atakami na amerykańskie bazy w regionie. W środę pojawiły się doniesienia, że USA wycofują część swojego personelu z bliskowschodnich baz wojskowych – m.in. z największej bazy na Bliskim Wschodzie – Al Udeid w Katarze (stacjonuje tam ok. 10 tysięcy żołnierzy USA). Z kolei ambasada USA w Kuwejcie została poinstruowana, by jej personel unikał udawania się do baz wojskowych w tym kraju.
Niemiecki rząd ostrzegał w środę linie lotnicze z tego kraju przed wchodzeniem ich samolotów w irańską przestrzeń powietrzną. Lufthansa zdecydowała się na reorganizację swoich działań w rejonie Bliskiego Wschodu w związku z napięciami w regionie związanymi z protestami w Iranie. Do odwołania samoloty Lufthansy mają omijać irańską przestrzeń lotniczą. Z kolei administracja USA zakazała samolotom amerykańskich linii lotniczych latania nad Iranem. Z kolei włoski przewoźnik ITA Airways zapowiedział, że zawiesza obsługę nocnych lotów do Tel Awiwu do przyszłego wtorku.
W Iranie od 28 grudnia trwają protesty wywołane trudną sytuacją gospodarczą kraju. Donald Trump wielokrotnie groził władzom w Teheranie działaniami militarnymi, jeśli te będą krwawo tłumić protesty. Z informacji przekazywanych w środę wynikało, że w czasie protestów zginęło ponad 2,5 tysiąca osób, a ponad 18 tysięcy zostało aresztowanych.
W środę pojawiły się jednak sygnały, iż poziom napięcia wokół Iranu spada. Trump oświadczył, że otrzymał zapewnienia, iż egzekucje uczestników protestów w Iranie zostały wstrzymane (czego się domagał). – Dowiedzieliśmy się, że zabijanie w Iranie zatrzymuje się – mówił Trump. Z kolei szef MSZ Iranu Abbas Aragczi w rozmowie z Fox News zapowiedział, że chce przekazać Trumpowi, iż dyplomacja jest lepszym sposobem rozwiązywania konfliktów niż wojna. „New York Times” podał, że przygotowania USA do uderzenia na Iran zostały wstrzymane.
8 stycznia 2020 roku, w czasie gdy Iran spodziewał się amerykańskiego odwetu za atak rakietowy na bazy USA w Iraku, irańska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła samolot pasażerski ukraińskich linii lotniczych Ukraine International Airlines krótko po tym, jak ten wystartował z lotniska w Teheranie. Samolot został strącony przez zestaw przeciwlotniczy Tor-M1. W katastrofie zginęło 176 osób.
