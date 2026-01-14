Reuters: USA mogą zaatakować Iran w ciągu 24 godzin. Teheran grozi odwetem

- Wszystko wskazuje na to, że atak USA jest bliski, ale tak właśnie działa amerykański rząd, podtrzymuje stan napięcia. Nieprzewidywalność jest częścią tej strategii - powiedział Reutersowi wojskowy jednego z państw zachodnich.

Izraelski urzędnik uzupełnił te informacje mówiąc, że wydaje się, iż prezydent USA Donald Trump już podjął decyzję o interwencji, chociaż jej dokładny czas i zakres pozostają niejasne.

- Wydaje się, że decyzja zapadła, choć dokładny zakres operacji i jej termin nie zostały jeszcze oficjalnie ogłoszone - cytują źródło izraelskie media.

Ewakuacja amerykańskich baz

Najpoważniejszym sygnałem nadchodzącej eskalacji jest rozpoczęta w trybie pilnym ewakuacja personelu z placówek wojskowych. Źródła Reutersa oraz francuskiej AFP potwierdzają, że amerykańscy dowódcy otrzymali rozkaz odesłania części pracowników z bazy lotniczej Al-Udeid w Katarze – największej amerykańskiej placówki wojskowej na Bliskim Wschodzie, w której stacjonuje około 10 tysięcy żołnierzy.

Personelowi zalecono opuszczenie obiektu jeszcze przed środowym wieczorem, co sugeruje, że Waszyngton spodziewa się uderzenia odwetowego w bardzo krótkim czasie. Również Wielka Brytania zdecydowała się na podobny krok, ewakuując część swoich ludzi z tej samej bazy w Katarze.