Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Reuters: USA mogą zaatakować Iran w ciągu 24 godzin. Teheran grozi odwetem

Amerykańska interwencja wojskowa w Iranie może nastąpić w ciągu najbliższych 24 godzin - poinformowała w środę 14 stycznia wieczorem agencja Reuters, powołując się na dwóch europejskich urzędników.

Publikacja: 14.01.2026 22:00

W Iranie trwają najpoważniejsze od lat protesty. Według niesprawdzonych informacji zginęlo od kilkus

W Iranie trwają najpoważniejsze od lat protesty. Według niesprawdzonych informacji zginęlo od kilkuset do nawet 20 tysięcy demonstrantów

Foto: Reuters, Ammar Awad

Agnieszka Kazimierczuk

- Wszystko wskazuje na to, że atak USA jest bliski, ale tak właśnie działa amerykański rząd, podtrzymuje stan napięcia. Nieprzewidywalność jest częścią tej strategii - powiedział Reutersowi wojskowy jednego z państw zachodnich.

Izraelski urzędnik uzupełnił te informacje mówiąc, że wydaje się, iż prezydent USA Donald Trump już podjął decyzję o interwencji, chociaż jej dokładny czas i zakres pozostają niejasne. 

- Wydaje się, że decyzja zapadła, choć dokładny zakres operacji i jej termin nie zostały jeszcze oficjalnie ogłoszone - cytują źródło izraelskie media.

Ewakuacja amerykańskich baz

Najpoważniejszym sygnałem nadchodzącej eskalacji jest rozpoczęta w trybie pilnym ewakuacja personelu z placówek wojskowych. Źródła Reutersa oraz francuskiej AFP potwierdzają, że amerykańscy dowódcy otrzymali rozkaz odesłania części pracowników z bazy lotniczej Al-Udeid w Katarze – największej amerykańskiej placówki wojskowej na Bliskim Wschodzie, w której stacjonuje około 10 tysięcy żołnierzy.

Personelowi zalecono opuszczenie obiektu jeszcze przed środowym wieczorem, co sugeruje, że Waszyngton spodziewa się uderzenia odwetowego w bardzo krótkim czasie. Również Wielka Brytania zdecydowała się na podobny krok, ewakuując część swoich ludzi z tej samej bazy w Katarze.

Reklama
Reklama

Trump grozi Iranowi. W tle brutalna pacyfikacja protestów

Zaostrzenie kursu przez Biały Dom ma bezpośredni związek z wydarzeniami wewnątrz Iranu. Demonstracje, które wybuchły 28 grudnia 2025 roku na tle gospodarczym, błyskawicznie przekształciły się w masowy bunt przeciwko rządzącym ajatollahom. Według różnych szacunków mediów i organizacji pozarządowych podczas tłumienia protestów siły bezpieczeństwa zabiły od kilkuset do nawet 20 tysięcy demonstrantów.

Prezydent Trump wielokrotnie groził w ostatnich dniach Iranowi interwencją w związku z brutalnie dławionymi antyrządowymi protestami i zapowiadanymi przez irańskie władze wyrokami śmierci dla demonstrantów. W mediach społecznościowych wezwał Irańczyków do kontynuowania demonstracji, pisząc: "Protestujcie - przejmijcie wasze instytucje. Pomoc jest w drodze".

Irańskie groźby odwetu

Republika Islamska zmaga się z najpoważniejszym kryzysem wewnętrznym od rewolucji w 1979 roku. Dowódca irańskiej armii, generał Abdolrahim Mousavi, oświadczył, że Iran "nigdy nie spotkał się z taką skalą zniszczeń", winą obarczając "wrogów zewnętrznych".

Rząd w Teheranie zwrócił się w środę do innych krajów Bliskiego Wschodu z apelem o podjęcie działań, które "powstrzymają Stany Zjednoczone przed atakiem na Iran". Irański reżim ostrzegł, że w przypadku amerykańskiego ataku uderzy w bazy USA w całym regionie.

Dowódca irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) gen. Mohammad Pakpour ogłosił w środę, że jego formacja jest "w najwyższej gotowości do zdecydowanej odpowiedzi na błędną ocenę sytuacji przez wroga". Oskarżył też Trumpa i premiera Izraela Beniamina Netanjahu o to, że są "zabójcami irańskiej młodzieży".

Reklama
Reklama

Problemy z weryfikacją informacji

Ze względu na wprowadzoną przez władze w Teheranie blokadę internetu trudno uzyskać sprawdzone informacje dotyczące bieżących wydarzeń w Iranie. Według wielu ekspertów skala represji i brutalność reżimu wydają się przewyższać poprzednie fale antyrządowych wystąpień w tym kraju.

Na razie nic nie wskazuje jednak, by reżimowi groził upadek, a siły bezpieczeństwa wydają się wciąż kontrolować sytuację - zaznaczył Reuters, powołując się na ocenę zachodnich urzędników.

Izrael w najwyższej gotowości

Równocześnie w stan najwyższej gotowości postawiono siły obronne w Izraelu. Pojawiły się doniesienia o przemieszczaniu baterii systemu obrony powietrznej "Żelazna Kopuła" w różne rejony kraju.

Takie manewry wojskowe sugerują, że Tel Awiw spodziewa się natychmiastowej reakcji łańcuchowej i ostrzału rakietowego ze strony Iranu lub jego sojuszników - Hezbollahu w Libanie czy grup w Syrii.

Reakcja międzynarodowa - apele o ewakuację

Na niepokojące doniesienia zareagowały resorty dyplomacji na całym świecie. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało we wtorek Polaków przebywających w Iranie do natychmiastowego opuszczenia tego kraju. Podobne komunikaty wystosowały ambasady innych państw europejskich.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Miejsca Regiony Azja Iran Ameryka Północna Stany Zjednoczone
Uszkodzony w rosyjskim ataku szpital w Kijowie
Konflikty zbrojne
Rosja nie cofa się przed atakami na infrastrukturę medyczną
Rosyjscy żołnierze w okupowanym Mariupolu na Ukrainie
Konflikty zbrojne
Rosja szykuje kolejną agresję? Ruszyła propagandowa ofensywa
Na froncie rosyjskie ataki w mróz i śnieżycę: ogromne straty, niewielkie zyski
Konflikty zbrojne
Na froncie rosyjskie ataki w mróz i śnieżycę: ogromne straty, niewielkie zyski
Ukraina otrzyma pociski dalekiego zasięgu. Wielka Brytania ogłasza projekt Nightfall
Konflikty zbrojne
Ukraina otrzyma pociski dalekiego zasięgu. Wielka Brytania ogłasza projekt Nightfall
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Konflikty zbrojne
Zełenski chce pocisków obrony powietrznej z europejskich zapasów. „Są w magazynach”
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama