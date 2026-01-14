Z tego artykułu dowiesz się: Co przekazuje Iran sojusznikom USA na Bliskim Wschodzie?

Dlaczego Donald Trump grozi interwencją militarną w Iranie?

Jakie są obawy Izraela dotyczące ewentualnej interwencji USA w Iranie?

To reakcja na groźby Donalda Trumpa – prezydent USA kilkukrotnie groził interwencją militarną w Iranie w przypadku, gdyby władze w Teheranie nadal krwawo tłumiły protesty, jakie wstrząsają krajem od 28 grudnia. Zajmująca się obroną praw człowieka agencja informacyjna HRANA informuje, że w wyniku protestów zginęło już co najmniej 2 571 osób (to zarówno uczestnicy protestów, jak i funkcjonariusze służb bezpieczeństwa). We wtorek przedstawiciel władz w Iranie w rozmowie z agencją Reutera mówił o 2 tysiącach ofiar.

Donald Trump grozi interwencją militarną w Iranie

We wtorek Trump apelował do uczestników protestów, by „przejmowali instytucje” i zapewniał, że pomoc USA dla nich „jest w drodze”. Nie sprecyzował jednak o jaką pomoc chodzi.

W poniedziałek Trump ogłosił, że nakłada 25-procentowe cła wtórne na kraje, które prowadzą interesy z Iranem. Nie podał jednak żadnych dalszych szczegółów dotyczących tego kroku.