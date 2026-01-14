Aktualizacja: 14.01.2026 06:08 Publikacja: 14.01.2026 05:36
Protesty w Iranie trwają od 28 grudnia
Foto: REUTERS
Wśród ofiar śmiertelnych protestów ma być 12 osób niepełnoletnich – poinformował CNN rzecznik agencji HRANA. We wtorek przedstawiciel władz w Teheranie informował agencję Reutera o 2 tysiącach ofiar śmiertelnych – to zarówno protestujący, jak i funkcjonariusze służb bezpieczeństwa.
Czytaj więcej
Największy od trzech lat protest w Iranie zderzył się z całą machiną państwowych represji, łączni...
Trump w rozmowie z CBS News powiedział, że jeśli władze w Teheranie będą przeprowadzać egzekucje protestujących, wówczas USA mogą podjąć „bardzo zdecydowane działania”. Trump nie sprecyzował jednak o jakie działania chodzi. W ostatnich dniach Trump sugerował kilkukrotnie, że Stany Zjednoczone mogą podjąć działania militarne przeciw Iranowi. W poniedziałek prezydent USA ogłosił wprowadzenie ceł wtórnych, w wysokości 25 proc., na kraje, które będą utrzymywać relacje gospodarcze z Iranem. We wtorek Trump brał udział w spotkaniu z członkami administracji odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo narodowe, którzy mieli przedstawiać mu potencjalne scenariusze działania.
We wtorkowym wpisie w serwisie Truth Social Trump wezwał Irańczyków do kontynuowania protestów. „Protestujcie – przejmijcie wasze instytucje. Pomoc jest w drodze” – napisał.
Departament Stanu informował we wtorek, że władze w Teheranie w środę planują egzekucję jednego z protestujących, 26-letniego Erfana Soltaniego. W rozmowie z CBS Trump mówił, że nie słyszał doniesień o planowanych egzekucjach, ale ostrzegł, że jeśli do nich dojdzie, odpowiedzią mogą być zdecydowane działania USA.
Jak intensywne są protesty w Iranie?
Foto: PAP
Tymczasem NBC News informuje, że przedstawiciele izraelskich władz sugerują administracji Trumpa, by ta nie spieszyła się z ewentualnymi działaniami militarnymi przeciw Iranowi i poczekała do momentu, gdy reżim w Teheranie zostanie jeszcze bardziej osłabiony. Z kolei państwa arabskie – jak wynika z informacji NBC News – „nie okazują entuzjazmu” dla amerykańskich działań przeciw Iranowi.
NBC News podaje, że przedstawiciele władz Izraela, a także arabscy sojusznicy USA w regionie w ostatnich dniach przekonywali administrację Donalda Trumpa, iż reżim w Teheranie nie został jeszcze osłabiony protestami na tyle, by amerykańska operacja wojskowa w tym kraju mogła być decydującym ciosem, który doprowadzi do zmiany władzy. NBC News uzyskał takie informacje z pięciu źródeł – od przedstawiciela administracji USA, byłego przedstawiciela administracji znającego kulisy rozmów, osoby z kręgu izraelskich władz i dwóch przedstawicieli władz państw arabskich.
Sojusze na Bliskim Wschodzie
Foto: PAP
Izrael i arabscy sojusznicy USA mają przekonywać administrację Trumpa, by ta wstrzymała się z ewentualnym atakiem militarnym na cele w Iranie i poczekała na rozwój sytuacji oraz ewentualne dalsze osłabienie pozycji władz w Teheranie. W ocenie Izraela i arabskich państw regionu sytuacja w Iranie zmienia się bardzo gwałtownie, dlatego należy poczekać na dalszy rozwój wydarzeń.
Już wcześniej pojawiały się doniesienia, że część przedstawicieli administracji Donalda Trumpa obawia się, iż przedwczesna interwencja militarna w Iranie może wywołać niezamierzony efekt w postaci zjednoczenia Irańczyków wokół władz wobec ataku z zewnątrz.
Przedstawiciele władz Izraela mieli przekazać administracji Trumpa, że choć wspierają zmianę władzy w Iranie i wysiłki USA, które mają do tego doprowadzić, to jednak w ich ocenie interwencja wojskowa USA w tym momencie nie doprowadzi do takiego rezultatu. Izrael sugeruje, by zamiast tego podjąć działania, które wesprą protestujących – ułatwić im komunikację pomagając przełamać blokadę internetu w Iranie, wzmocnić sankcje gospodarcze nałożone na Iran, przeprowadzić cyberatak lub nawet przeprowadzić precyzyjne ataki na konkretnych przedstawicieli irańskiej elity władzy.
Amir Saeid Irawani, ambasador Iranu przy ONZ wezwał Radę Bezpieczeństwa ONZ, by ta potępiła USA i Izrael w związku z podżeganiem do przemocy i mieszaniem się w wewnętrzne sprawy Iranu. Wpis Trumpa zachęcający Irańczyków do dalszych protestów dyplomata określił mianem „lekkomyślnego oświadczenia, które wprost zachęca do politycznej destabilizacji, podżega do przemocy i zagraża suwerenności, integralności terytorialnej i bezpieczeństwu narodowemu Islamskiej Republiki Iranu”. Dyplomata chce, aby RB ONZ potępiła „wszelkie formy podżegania do przemocy, groźby użycia siły i mieszanie się w wewnętrzne sprawy Iranu przez USA” oraz by wezwała USA i Izrael do „natychmiastowego wstrzymania destabilizacyjnej polityki”.
Z kolei arabscy sojusznicy USA w regionie mają sygnalizować „brak entuzjazmu” w sąsiedztwie Iranu dla działań militarnych Waszyngtonu wobec Teheranu. Oni również wyrażają obawy, że interwencja wojskowa USA zjednoczy Irańczyków wokół władz.
W oficjalnym komunikacie wydanym przez Biały Dom czytamy, że „wszystkie opcje działania są do dyspozycji prezydenta Trumpa”, jeśli chodzi o Iran. Biały Dom zapewnia, że Trump zdecyduje się na działania, które uzna za najlepsze w obecnej sytuacji. W poniedziałek rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt stwierdziła, że wśród możliwych działań USA są naloty na cele w Iranie. W czerwcu 2025 roku USA zbombardowały ośrodki nuklearne w Iranie w czasie 12-dniowej wojny między Iranem a Izraelem. Leavitt mówiła jednocześnie, że zawsze najbardziej preferowanym rozwiązaniem jest dyplomacja.
Protesty w Iranie, które trwają od 28 grudnia 2025 roku, wybuchły na tle trudnej sytuacji gospodarczej kraju, która jest m.in. wynikiem amerykańskich sankcji, przywróconych przez Donalda Trumpa w czasie jego pierwszej kadencji w Białym Domu.
Protesty wspiera przebywający na wygnaniu w USA Reza Pahlawi, syn ostatniego irańskiego szacha, obalonego w 1979 roku w czasie rewolucji islamskiej. Pahlawi zaapelował do irańskich żołnierzy, by ci dołączyli do protestów i chronili życie obywateli Iranu. – Jesteście armią Iranu, nie armią Islamskiej Republiki. Macie obowiązek chronienia życia swoich rodaków. Nie macie dużo czasu. Dołączcie do nich tak szybko, jak to możliwe – oświadczył w nagraniu umieszczonym w serwisie X.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Łukaszenka wodzi amerykańską administrację za nos. Amerykanie nie są naiwni i doskonale to rozumieją. Ale nie mo...
Po raz pierwszy Irańczycy mają prawdziwego lidera, Rezę Pahlawiego, syna ostatniego szacha. Blisko jest nowy Ira...
„Irańscy patrioci, protestujcie dalej – przejmujcie swoje instytucje. Zapisujcie nazwiska morderców i oprawców....
Zespół specjalnego prokuratora Cho Eun-suka, prowadzącego sprawę byłego prezydenta Korei Południowej Yoon Suk-ye...
Departament Obrony USA przez ponad rok testował kupione w ramach tajnej operacji urządzenie, które może odpowiad...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas