– Wyniki sondażu świadczą o tym, że odrobiliśmy swoją lekcję i jako społeczeństwo wiemy już na czym polega współczesny kapitalizm. Startowaliśmy 35 lat temu praktycznie od zera: biedny kraj – w praktyce bankrut z szalejącą hiperinflacją, z nikłą wiedzą o gospodarce i rynku, pełni złudzeń i – co trzeba po latach przyznać – nieraz byliśmy wykorzystywani przez biznesowych partnerów. Dzisiaj jesteśmy 20. gospodarką świata i wiemy, że musimy myśleć po polsku, mówić językiem korzyści i działać w polskim interesie – komentuje dla „Rzeczpospolitej” Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych. – W tym kontekście wyniki badań nie zaskakują. Polacy wiedzą, że musimy dbać o swoją gospodarkę, bronić swoich interesów, ale robić to w sposób mądry i wyważony. To, co zaskakuje, ale też cieszy, to fakt, że tak wielu Polaków ma wyrobione zdanie na temat local content – dodaje.

Minister Balczun wskazuje, że Polska realizuje dziś bezprecedensowe w historii projekty inwestycyjne w najbardziej strategicznych branżach, które w perspektywie dekady będą kosztować biliony złotych. To transformacja energetyczna, w tym modernizacja sieci energetycznych, polska elektrownia jądrowa, Port Polska. – Zachowując wszystkie kwestie dotyczące regulacji unijnych, chcemy stworzyć jak najlepsze warunki dla polskich przedsiębiorstw do włączania ich w łańcuchy dostaw, tak aby mogły być realnymi beneficjentami tych wielkich projektów. To jest nasz cel na najbliższe lata, który będzie motorem wzrostu na dekady. Polacy to wiedzą i czują, o co idzie gra – tłumaczy szef resortu aktywów państwowych.

Local content jako „dobry ruch” dla gospodarki. Efekty mnożnikowe dla PKB

– Promocja własnej produkcji, nie tylko przez firmy, ale też przez rządy krajów, w których te firmy działają, jest dzisiaj codziennością – mówi Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP. – Takie praktyki stosują Chiny, a ostatnio cały świat został pozbawiony złudzeń w tym zakresie przez Donalda Trumpa, który wymaga nie tylko, żeby firmy, które chcą sprzedawać na rynku amerykańskim, inwestowały i produkowały w USA, ale też by partnerzy kupowali amerykańskie produkty. Największe mocarstwa promują swoje. Podobną politykę stosuje Japonia. UE późno, ale też zaczyna się budzić, na co wskazuje m.in. nowa polityka przemysłowa – dodaje Sobolewski.

Jak tłumaczy, dokonywanie zakupów obronnych w kraju powoduje, że ożywia się polska gospodarka i polska produkcja. – Mamy efekty mnożnikowe. Mamy pracę dla ludzi, zamówienia, dochody z podatków od pracowników i firm, no i mamy dochody ze składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne. To oznacza, że wydatki ukierunkowane na rynek wewnętrzny podbijają nam PKB – mówi główny ekonomista Pracodawców RP. – Tymczasem wydatki kierowane za granicę podbijają PKB innych krajów. Gdyby były to Niemcy, to można jeszcze argumentować, że koniunktura w tym kraju ma wpływ na koniunkturę w Polsce. Ale jeśli te wydatki poszły do Korei Południowej, to nie ma to sensu, bo Koreańczycy nic nie kupią od nas tylko dlatego, że im się dzięki naszym zakupom poprawi. Z punktu widzenia gospodarki i PKB taki wydatek dodaje się jako inwestycja rządowa i odejmuje się jako import. Efekt dla produkcji krajowej jest zerowy – dodaje.