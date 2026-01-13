Aktualizacja: 13.01.2026 19:17 Publikacja: 13.01.2026 19:01
Prezydent USA Donald Trump
Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein
Po wybuchu protestów w Iranie Donald Trump kilkakrotnie deklarował, że jest gotów przyjść z pomocą protestującym. Ostrzegał także, że jeśli władze Iranu będą brutalnie pacyfikować protesty, USA mogą zdecydować się nawet na interwencję militarną. Wykluczył jednak możliwość pojawienia się na terytorium Iranu żołnierzy USA. Interwencja militarna mogłaby mieć formę ataku powietrznego USA na obiekty związane z działaniem irańskich służb bezpieczeństwa, które biorą udział w pacyfikowaniu protestów. W administracji Trumpa mają pojawiać się jednak głosy, że taki atak mógłby zaszkodzić protestującym, ponieważ mógłby wywołać niezamierzony efekt w postaci skupienia się Irańczyków wokół władz wobec agresji z zewnątrz.
Prezydent USA w poniedziałek zwrócił się bezpośrednio do mieszkańców Iranu we wpisie opublikowanym w należącym do niego serwisie Truth Social. Polityk wezwał w nim między innymi do dalszych antyrządowych protestów i „przejmowania instytucji”.
Czytaj więcej
„Ze skutkiem natychmiastowym każdy kraj, który robi interesy z Islamską Republiką Iranu, będzie o...
„Irańscy patrioci, PROTESTUJCIE DALEJ – PRZEJMIJCIE SWOJE INSTYTUCJEI!!! Zapisujcie nazwiska morderców i oprawców. Zapłacą wysoką cenę” – czytamy we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych przez Donalda Trumpa.
Prezydent USA przekazał także, że „odwołał wszystkie spotkania z irańskimi urzędnikami do czasu, aż bezsensowne zabijanie protestujących ZOSTANIE ZATRZYMANE”. „POMOC JEST W DRODZE. MIGA!!! (Uczyńmy Iran znów wielkim!!!)” – podkreślił polityk.
Czytaj więcej
Największy od trzech lat protest w Iranie zderzył się z całą machiną państwowych represji, łączni...
Wcześniej Trump – tego samego dnia – opublikował także inny wpis dotyczący Iranu. „Ze skutkiem natychmiastowym każdy kraj, który robi interesy z Islamską Republiką Iranu, będzie objęty 25-proc. cłem na każdy biznes robiony ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki” – napisał. „Decyzja ma charakter ostateczny i wiążący” – dodał Trump.
Irańskie przedstawicielstwo przy ONZ odmówiło komentarza ws. ceł wtórnych ogłoszonych przez Trumpa.
Głównymi partnerami handlowymi Iranu, odbiorcami irańskiej ropy są Chiny, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Turcja i Indie. Trump nie przedstawił żadnych szczegółów dotyczących ceł wtórnych, jakie zamierza nakładać na kraje handlujące z Iranem. W 2025 r. Trump skorzystał już z mechanizmu ceł, by „ukarać” Indie za sprowadzanie rosyjskiej ropy – latem nałożył na Indie 25-proc. karne cło za kupowanie tego surowca z Rosji.
Czytaj więcej
Donald Trump rozważa różne potencjalne opcje militarne dotyczące interwencji USA w Iranie, w zwią...
Trump ogłosił wprowadzenie ceł wtórnych na kraje prowadzące wymianę handlową z Iranem w czasie, gdy w Islamskiej Republice dochodzi do największych od trzech lat protestów społecznych. Z Iranu płyną doniesienia o co najmniej setkach zabitych w czasie protestów wywołanych trudną sytuacją gospodarczą kraju, do której przyczyniły się sankcje Stanów Zjednoczonych wobec Iranu przywrócone w czasie pierwszej kadencji Trumpa w Białym Domu (USA jednostronnie zerwały wówczas porozumienie nuklearne z Iranem zawarte przez zachodnie mocarstwa w 2015 r.).
HRANA, agencja informacyjna skupiająca się na kwestii ochrony praw człowieka z siedzibą w USA podaje, że udało jej się potwierdzić śmierć 646 osób w związku z protestami – 505 ofiar to protestujący, 113 – przedstawiciele służb bezpieczeństwa, pozostałe ofiary to przypadkowe osoby niebiorące udziału w protestach. Protesty rozpoczęły się 28 grudnia. Aresztowanych miało zostać już ponad 10 tysięcy osób.
Tymczasem cytowany przez agencję Reutera przedstawiciel irańskich władz poinformował we wtorek, że w wyniku protestów zginęło już ok. 2 tysięcy osób, w tym funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa. To pierwszy raz, gdy przedstawiciel władz w Teheranie podał liczbę ofiar protestów. Rozmówca Reutera mówił, że za ofiarami śmiertelnymi stoją „terroryści”.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Zespół specjalnego prokuratora Cho Eun-suka, prowadzącego sprawę byłego prezydenta Korei Południowej Yoon Suk-ye...
Departament Obrony USA przez ponad rok testował kupione w ramach tajnej operacji urządzenie, które może odpowiad...
Senator Mark Kelly (Partia Demokratyczna), były kapitan Sił Powietrznych USA, a także były astronauta NASA (spęd...
Kraje nadbałtyckie kładą nacisk na maksymalne uniezależnienie się od Rosji. Portal WNP analizuje działania Łotwy...
Delcy Rodríguez musi zadowolić tak Amerykanów, jak antyamerykańskie siły zbrojne w kraju. Jeśli straci kontrolę...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas