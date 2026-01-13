Z tego artykułu się dowiesz: Jakie opcje interwencji militarnej ze strony USA są rozważane?

Jakie są skutki ekonomiczne decyzji Trumpa dotyczące Iranu?

Jak przebiegają protesty społeczne w Iranie i jakie są ich konsekwencje?

Kto jest odpowiedzialny za ofiary konfliktu według różnych źródeł?

Po wybuchu protestów w Iranie Donald Trump kilkakrotnie deklarował, że jest gotów przyjść z pomocą protestującym. Ostrzegał także, że jeśli władze Iranu będą brutalnie pacyfikować protesty, USA mogą zdecydować się nawet na interwencję militarną. Wykluczył jednak możliwość pojawienia się na terytorium Iranu żołnierzy USA. Interwencja militarna mogłaby mieć formę ataku powietrznego USA na obiekty związane z działaniem irańskich służb bezpieczeństwa, które biorą udział w pacyfikowaniu protestów. W administracji Trumpa mają pojawiać się jednak głosy, że taki atak mógłby zaszkodzić protestującym, ponieważ mógłby wywołać niezamierzony efekt w postaci skupienia się Irańczyków wokół władz wobec agresji z zewnątrz.

Reklama Reklama

Prezydent USA w poniedziałek zwrócił się bezpośrednio do mieszkańców Iranu we wpisie opublikowanym w należącym do niego serwisie Truth Social. Polityk wezwał w nim między innymi do dalszych antyrządowych protestów i „przejmowania instytucji”.

Donald Trump wzywa Irańczyków do protestów

„Irańscy patrioci, PROTESTUJCIE DALEJ – PRZEJMIJCIE SWOJE INSTYTUCJEI!!! Zapisujcie nazwiska morderców i oprawców. Zapłacą wysoką cenę” – czytamy we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych przez Donalda Trumpa.