Kirył Dmitriew i Steven Witkoff
„Z powrotem w Miami” – napisał Dmitriew w sobotę na Instagramie, kończąc swój post emotikonką gołębicy symbolizującej pokój. Nie wdawał się w szczegóły.
Dmitriew, specjalny wysłannik prezydenta Rosji Władimira Putina, udał się na spotkanie z członkami delegacji USA w Miami o godzinie 8:00 czasu lokalnego, poinformowała Agencja Reuters powołując się na swoje źródła.
Nieco bardziej wylewny po rozmowach z wysłannikiem Kremla okazał się główny negocjator ze strony Stanów Zjednoczonych, Steve Witkoff.
We wpisie na platformie X napisał, że amerykańska delegacja, w której skład wchodzili oprócz niego sekretarz skarbu Scott Bessent, Jared Kushner i starszy doradca Białego Domu Josh Gruenbaum, oceniła, że spotkanie z Dmitriewem było „produktywne i konstruktywne”.
„spotkanie to napawa nas optymizmem, gdyż Rosja działa na rzecz zapewnienia pokoju na Ukrainie i jesteśmy wdzięczni za decydujące przywództwo prezydenta Donalda Trumpa w dążeniu do trwałego pokoju” – napisał Witkoff.
Rosyjskie media przypominają, że w zeszłym tygodniu w Abu Zabi odbyło się pierwsze spotkanie trójstronnej grupy roboczej ds. bezpieczeństwa, z udziałem przedstawicieli Moskwy, Kijowa i Waszyngtonu. Za zamkniętymi drzwiami strony omawiały nierozstrzygnięte kwestie amerykańskiego planu pokojowego. Kolejne spotkanie zaplanowano na 1 lutego. Według sekretarza stanu Marco Rubio, będzie ono dwustronne, ale Stany Zjednoczone mogą dołączyć do uczestników.
Rozmowy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich poprzedziło spotkanie Putina z delegacją amerykańską pod przewodnictwem Stevena Witkoffa. Jak zauważył Kreml, Amerykanie uznali, że bez rozwiązania kwestii terytorialnej zgodnie z formułą uzgodnioną w Anchorage nie ma nadziei na trwałe rozwiązanie. Warunkiem, od którego Rosja nie zamierza odstąpić, jest wycofanie Ukrainy z Donbasu.
Reuters pisze, że na prośbę prezydenta USA Donalda Trumpa Rosja zgodziła się tymczasowo wstrzymać ataki na infrastrukturę energetyczną, powołując się na ekstremalne zimno i rozległe zniszczenia w Kijowie i innych miastach. Ataki na inne cele są kontynuowane.
Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział w piątek, że ograniczone zawieszenie broni potrwa tylko do niedzieli i ma na celu stworzenie „dobrej podstawy” do rozmów pokojowych.
Tymczasem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że nie ma formalnego porozumienia w sprawie takiego zawieszenia broni, ale obiecał, że Ukraina nie zaatakuje rosyjskich celów energetycznych, jeśli Rosja wywiąże się ze swojego zobowiązania.
24 lutego miną 4 lata, od kiedy Rosja napadła na Ukrainę i zapoczątkowała pełnoskalową wojnę.
