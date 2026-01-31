Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Witkoff po rozmowach z Dmitriewem: Rosja działa na rzecz pokoju na Ukrainie

Negocjator Kremla Kirył Dmitriew spotkał się na Florydzie z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych przed kolejną rundą rozmów pokojowych między Ukrainą a Rosją, zaplanowaną na niedzielę w Abu Zabi.

Publikacja: 31.01.2026 18:03

Kirył Dmitriew i Steven Witkoff

Kirył Dmitriew i Steven Witkoff

Foto: PAP/EPA

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Kto uczestniczył w rozmowach pokojowych na Florydzie i jakie były ich wyniki?
  • Jakie warunki uzgodniono podczas rozmów w Abu Zabi i jakie są ich konsekwencje dla przyszłości?
  • Czy tymczasowe zawieszenie broni wpłynie na sytuację energetyczną Ukrainy?
  • Jakie są stanowiska stron uczestniczących w konflikcie odnośnie zawieszenia broni i przyszłych negocjacji?

„Z powrotem w Miami” – napisał Dmitriew w sobotę na Instagramie, kończąc swój post emotikonką gołębicy symbolizującej pokój. Nie wdawał się w szczegóły. 

Dmitriew, specjalny wysłannik prezydenta Rosji Władimira Putina, udał się na spotkanie z członkami delegacji USA w Miami o godzinie 8:00 czasu lokalnego, poinformowała Agencja Reuters powołując się na swoje źródła.

Witkoff chwali Rosję i Trumpa

Nieco bardziej wylewny po rozmowach z wysłannikiem Kremla okazał się główny negocjator ze strony Stanów Zjednoczonych, Steve Witkoff.

Reklama
Reklama

 We wpisie na platformie X napisał, że amerykańska delegacja, w której skład wchodzili oprócz niego sekretarz skarbu Scott Bessent, Jared Kushner i starszy doradca Białego Domu Josh Gruenbaum, oceniła, że spotkanie z Dmitriewem było „produktywne i konstruktywne”.

spotkanie to napawa nas optymizmem, gdyż Rosja działa na rzecz zapewnienia pokoju na Ukrainie i jesteśmy wdzięczni za decydujące przywództwo prezydenta Donalda Trumpa w dążeniu do trwałego pokoju” – napisał Witkoff.

Negocjacje z Ukrainą

Rosyjskie media przypominają, że w zeszłym tygodniu w Abu Zabi odbyło się pierwsze spotkanie trójstronnej grupy roboczej ds. bezpieczeństwa, z udziałem przedstawicieli Moskwy, Kijowa i Waszyngtonu. Za zamkniętymi drzwiami strony omawiały nierozstrzygnięte kwestie amerykańskiego planu pokojowego. Kolejne spotkanie zaplanowano na 1 lutego. Według sekretarza stanu Marco Rubio, będzie ono dwustronne, ale Stany Zjednoczone mogą dołączyć do uczestników.

Rozmowy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich poprzedziło spotkanie  Putina z delegacją amerykańską pod przewodnictwem Stevena Witkoffa. Jak zauważył Kreml, Amerykanie uznali, że bez rozwiązania kwestii terytorialnej zgodnie z formułą uzgodnioną w Anchorage nie ma nadziei na trwałe rozwiązanie. Warunkiem, od którego Rosja nie zamierza odstąpić, jest wycofanie Ukrainy z Donbasu. 

Przerwa w atakach na system energetyczny Ukrainy na prośbę Trumpa?

Reuters pisze, że na prośbę prezydenta USA Donalda Trumpa Rosja zgodziła się tymczasowo wstrzymać ataki na infrastrukturę energetyczną, powołując się na ekstremalne zimno i rozległe zniszczenia w Kijowie i innych miastach.  Ataki na inne cele są kontynuowane.

Reklama
Reklama

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział w piątek, że ograniczone zawieszenie broni potrwa tylko do niedzieli i ma na celu stworzenie „dobrej podstawy” do rozmów pokojowych.

Tymczasem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że nie ma formalnego porozumienia w sprawie takiego zawieszenia broni, ale obiecał, że Ukraina nie zaatakuje rosyjskich celów energetycznych, jeśli Rosja wywiąże się ze swojego zobowiązania.

24 lutego miną 4 lata, od kiedy Rosja napadła na Ukrainę i zapoczątkowała pełnoskalową wojnę. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą
Tankowiec Grinch, przechwycony przez Francję pod zarzutem działania pod fałszywą banderą i przynależ
Konflikty zbrojne
Osiem tankowców rosyjskiej „floty cieni” w kanale La Manche
Trump, Putin
Konflikty zbrojne
Tydzień bez rosyjskich uderzeń? Kreml komentuje słowa Donalda Trumpa
Bruksela. Zgromadzenie zwolenników umieszczenia Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej na czarnej l
Konflikty zbrojne
Unia Europejska uznała irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej za organizację terrorystyczną
Donald Trump
Konflikty zbrojne
Wyborców Donalda Trumpa poproszono o wskazanie celu następnej interwencji militarnej. Oto wynik
Lotniskowiec USS Abraham Lincoln
Konflikty zbrojne
Donald Trump grozi Iranowi. USA wysyłają lotniskowce na Bliski Wschód
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama