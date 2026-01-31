Witkoff po rozmowach z Dmitriewem: Rosja działa na rzecz pokoju na Ukrainie

We wpisie na platformie X napisał, że amerykańska delegacja, w której skład wchodzili oprócz niego sekretarz skarbu Scott Bessent, Jared Kushner i starszy doradca Białego Domu Josh Gruenbaum, oceniła, że spotkanie z Dmitriewem było „produktywne i konstruktywne”.

„spotkanie to napawa nas optymizmem, gdyż Rosja działa na rzecz zapewnienia pokoju na Ukrainie i jesteśmy wdzięczni za decydujące przywództwo prezydenta Donalda Trumpa w dążeniu do trwałego pokoju” – napisał Witkoff.

Negocjacje z Ukrainą

Rosyjskie media przypominają, że w zeszłym tygodniu w Abu Zabi odbyło się pierwsze spotkanie trójstronnej grupy roboczej ds. bezpieczeństwa, z udziałem przedstawicieli Moskwy, Kijowa i Waszyngtonu. Za zamkniętymi drzwiami strony omawiały nierozstrzygnięte kwestie amerykańskiego planu pokojowego. Kolejne spotkanie zaplanowano na 1 lutego. Według sekretarza stanu Marco Rubio, będzie ono dwustronne, ale Stany Zjednoczone mogą dołączyć do uczestników.

Rozmowy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich poprzedziło spotkanie Putina z delegacją amerykańską pod przewodnictwem Stevena Witkoffa. Jak zauważył Kreml, Amerykanie uznali, że bez rozwiązania kwestii terytorialnej zgodnie z formułą uzgodnioną w Anchorage nie ma nadziei na trwałe rozwiązanie. Warunkiem, od którego Rosja nie zamierza odstąpić, jest wycofanie Ukrainy z Donbasu.

Przerwa w atakach na system energetyczny Ukrainy na prośbę Trumpa?

Reuters pisze, że na prośbę prezydenta USA Donalda Trumpa Rosja zgodziła się tymczasowo wstrzymać ataki na infrastrukturę energetyczną, powołując się na ekstremalne zimno i rozległe zniszczenia w Kijowie i innych miastach. Ataki na inne cele są kontynuowane.