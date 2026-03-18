Z tego artykułu się dowiesz: Jaka jest reakcja władz kubańskich na eskalację retoryki ze strony Stanów Zjednoczonych?

Jakie czynniki przyczyniły się do obecnego kryzysu energetycznego i gospodarczego na Kubie?

Jakie działania podjęła administracja USA, uznając Kubę za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego?

W jaki sposób oficjele obu krajów charakteryzują wzajemne relacje i obecną sytuację?

Jak bieżące wydarzenia polityczne i ekonomiczne rzutują na codzienne funkcjonowanie społeczeństwa kubańskiego?

W ostatnim czasie na Kubie dochodzi do częstych, wielogodzinnych przerw w dostawach prądu w różnych częściach kraju, co jest w dużej mierze konsekwencją odcięcia Hawany od dostaw ropy z Wenezueli i presji administracji Donalda Trumpa na innych dostawców ropy na Kubę, w tym przede wszystkim Meksyk, by nie wspierał komunistycznego reżimu.

Pod koniec stycznia prezydent Trump wprowadził stan nadzwyczajny wobec wyspy, uznając ten kraj za „nadzwyczajne zagrożenie” zewnętrzne dla Stanów Zjednoczonych i ich bezpieczeństwa narodowego oraz polityki zagranicznej. Trump nakazał stworzenie mechanizmu celnego, który pozwoli nakładać USA dodatkowe cła na import z państw, które pośrednio lub bezpośrednio sprzedają lub w inny sposób dostarczają ropę Kubie. Obecnie największym dostawcą ropy na Kubę jest wspomniany wyżej Meksyk.

Trump w ostatnich tygodniach wiele razy wypowiadał się o Kubie, twierdząc, że znajduje się ona na krawędzi załamania lub że jest bliska zawarcia porozumienia z USA. Tydzień temu stwierdził, że Kuba może być obiektem „przyjaznego przejęcia”, choć zastrzegł, że „to może nie być przyjazne przejęcie”.