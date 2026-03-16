To kolejny cel Donalda Trumpa? „Najpierw zajmiemy się Iranem”

Prezydent USA Donald Trump w rozmowie z dziennikarzami na pokładzie Air Force One wskazał kolejny kraj, z którym „będzie chciał zawrzeć porozumienie, lub zrobić to, co trzeba zrobić”.

Publikacja: 16.03.2026 05:52

Donald Trump na pokładzie samolotu Air Force One

Artur Bartkiewicz

Od 28 lutego USA i Izrael prowadzą ataki powietrzne na Iran, które pociągnęły za sobą ataki odwetowe Iranu na Izrael, amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie i bliskowschodnie państwa, które są sojusznikami USA. Tymczasem w niedzielę, na pokładzie prezydenckiego Air Force One, Trump wskazał kolejny kraj, który może stać się celem amerykańskiej interwencji. 

Donald Trump o Kubie: Rozmawiamy, zawrzemy umowę albo zrobimy to, co trzeba zrobić

Tym państwem jest Kuba, rządzona przez komunistyczny reżim wyspa położona niedaleko wybrzeża Florydy. Relacje między Waszyngtonem a Hawaną są napięte – pod koniec stycznia Trump wprowadził stan nadzwyczajny wobec Kuby uznając ten kraj za „nadzwyczajne zagrożenie” zewnętrzne dla Stanów Zjednoczonych i ich bezpieczeństwa narodowego oraz polityki zagranicznej. W związku z decyzją o wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego wobec wyspy prezydent USA nakazał stworzenie mechanizmu celnego, który pozwoli nakładać USA dodatkowe cła na import z państw, które pośrednio lub bezpośrednio sprzedają lub w inny sposób dostarczają ropę Kubie. Kuba już wcześniej, po styczniowej interwencji USA w Wenezueli, straciła jednego z najważniejszych dostawców ropy. 

- Kuba chce zawrzeć porozumienie i sądzę, że dość szybko albo zawrzemy umowę, albo zrobimy cokolwiek trzeba będzie zrobić - powiedział Trump w rozmowie z dziennikarzami. - Rozmawiamy z Kubą, ale najpierw zajmiemy się Iranem, przed Kubą - dodał.

Przed podjęciem interwencji zbrojnej w Iranie administracja USA również prowadziła rozmowy z Teheranem, które miały doprowadzić do zawarcia porozumienia. Porozumienie to miało dotyczyć irańskiego programu nuklearnego (USA chciały jego poważnego ograniczenia, żądając od Teheranu, by ten zaprzestał wzbogacania uranu na swoim terytorium) oraz programu rakietowego. Ostatnia runda tych rozmów odbyła się 26 lutego, dwa dni przed rozpoczęciem przez USA i Izrael ataków na cele powietrzne w Iranie. 

Marco Rubio mówił wprost: USA chcą zmiany reżimu na Kubie

W styczniu, w czasie wysłuchania przez senacką komisję spraw zagranicznych szef amerykańskiej dyplomacji, Marco Rubio nie krył, że Stany Zjednoczone chciałyby, aby doszło do zmiany reżimu na Kubie. – To nie oznacza, że zamierzamy dokonać tam zmiany reżimu. Ale chcielibyśmy, aby zmiana zaszła. Nie ma wątpliwości, że byłoby to z wielką korzyścią dla USA, gdyby Kuba nie była już rządzona przez autokratyczny reżim – stwierdził. 

Prezydent Kuby Miguel Díaz-Canel mówił 13 marca, że jego kraj jest otwarty na rozmowy z USA. - Te rozmowy miałyby na celu znalezienie rozwiązań różnic, jakie są między dwoma państwami, poprzez dialog - podkreślał. Prezydent Kuby wyraził nadzieję, że negocjacje doprowadziłyby do „odejścia od konfrontacji”. 

Hawana, wobec presji i sankcji USA oraz w obliczu interwencji Stanów Zjednoczonych w Wenezueli, która dotychczas była bliskim sojusznikiem komunistycznych władz wyspy, boryka się z jednym z najostrzejszych kryzysów gospodarczych od dekad. 

Poważnym problemem Kuby jest zakłócenie dostaw ropy, na której opiera się na Kubie nie tylko transport, ale też sektor energetyczny. W związku z deficytem ropy na wyspie dochodzi do częstych przerw w dostawach prądu. 

Trump w ostatnich tygodniach wiele razy wypowiadał się o Kubie twierdząc, że znajduje się ona na krawędzi załamania lub że jest bliska zawarcia porozumienia z USA. Tydzień temu stwierdził, że Kuba może być obiektem „przyjaznego przejęcia”, choć zastrzegł, że „to może nie być przyjazne przejęcie”. 

