Od 28 lutego USA i Izrael prowadzą ataki powietrzne na Iran, które pociągnęły za sobą ataki odwetowe Iranu na Izrael, amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie i bliskowschodnie państwa, które są sojusznikami USA. Tymczasem w niedzielę, na pokładzie prezydenckiego Air Force One, Trump wskazał kolejny kraj, który może stać się celem amerykańskiej interwencji.

Donald Trump o Kubie: Rozmawiamy, zawrzemy umowę albo zrobimy to, co trzeba zrobić

Tym państwem jest Kuba, rządzona przez komunistyczny reżim wyspa położona niedaleko wybrzeża Florydy. Relacje między Waszyngtonem a Hawaną są napięte – pod koniec stycznia Trump wprowadził stan nadzwyczajny wobec Kuby uznając ten kraj za „nadzwyczajne zagrożenie” zewnętrzne dla Stanów Zjednoczonych i ich bezpieczeństwa narodowego oraz polityki zagranicznej. W związku z decyzją o wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego wobec wyspy prezydent USA nakazał stworzenie mechanizmu celnego, który pozwoli nakładać USA dodatkowe cła na import z państw, które pośrednio lub bezpośrednio sprzedają lub w inny sposób dostarczają ropę Kubie. Kuba już wcześniej, po styczniowej interwencji USA w Wenezueli, straciła jednego z najważniejszych dostawców ropy.

- Kuba chce zawrzeć porozumienie i sądzę, że dość szybko albo zawrzemy umowę, albo zrobimy cokolwiek trzeba będzie zrobić - powiedział Trump w rozmowie z dziennikarzami. - Rozmawiamy z Kubą, ale najpierw zajmiemy się Iranem, przed Kubą - dodał.

Przed podjęciem interwencji zbrojnej w Iranie administracja USA również prowadziła rozmowy z Teheranem, które miały doprowadzić do zawarcia porozumienia. Porozumienie to miało dotyczyć irańskiego programu nuklearnego (USA chciały jego poważnego ograniczenia, żądając od Teheranu, by ten zaprzestał wzbogacania uranu na swoim terytorium) oraz programu rakietowego. Ostatnia runda tych rozmów odbyła się 26 lutego, dwa dni przed rozpoczęciem przez USA i Izrael ataków na cele powietrzne w Iranie.