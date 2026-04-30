Sejmowe głosowania nad odwołaniem ministry klimatu i ministry zdrowia zakończyły się bez zaskoczeń – obie pozostały na stanowiskach. Jednak, jak zauważa dziennikarz Rzeczpospolitej Jacek Nizinkiewicz – gość podcastu – nie wynik był tu najważniejszy, lecz to, co działo się wokół głosowań. – Pewnie zwróciłaś uwagę na to, że w telewizjach był żółty pasek, nie czerwony – komentuje, podkreślając, że sytuacja była istotna, ale nie przełomowa.
Dziennikarz zwraca uwagę, że całe wydarzenie miało charakter politycznego teatru. – Byliśmy świadkami pewnego spektaklu, do którego opozycja zawsze ma prawo – mówi, dodając, że prawdziwym problemem nie była troska o wynik głosowania, lecz napięcia w samej koalicji. Szczególnie krytycznie ocenia zachowanie Polski 2050: – Ten cyrk, mówię tutaj specjalnie, używając słowa cyrk, jaki urządziła Polska 2050, jest bardzo niebezpieczny dla koalicji.
Kluczowym problemem rządu – zdaniem Nizinkiewicza – jest brak zaufania między koalicjantami. – W koalicji 15 października, według moich informacji, nie ma tego zaufania – podkreśla. W jego ocenie Polska 2050 zaczyna funkcjonować jak opozycja wewnątrz rządu, co destabilizuje cały układ.
Sytuację dodatkowo komplikują wewnętrzne podziały w tym ugrupowaniu. – Polska 2050 Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz zachowuje się jak opozycja w koalicji – mówi dziennikarz. I dodaje mocno: – Nie da się płynąć wspólnie w jednym kierunku w sytuacji, w której jeden z pasażerów (...) zaczyna robić dziurę w łodzi.
W jego opinii Donald Tusk stoi dziś przed koniecznością podjęcia zdecydowanych kroków. – Albo te spory wewnętrzne ugasi (...), albo po prostu musi się z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz pożegnać – ocenia. Przeciąganie konfliktu może bowiem osłabić nie tylko rząd, ale i samego premiera.
Niepokojące są także dane sondażowe. – Polska 2050 w ostatnim sondażu IBRIS-u dla Rzeczpospolitej ma 0,5 proc. poparcia – zauważa Nizinkiewicz, dodając, że mimo to ugrupowanie nadal ma realny wpływ na stabilność rządu.
Wniosek o wotum nieufności wobec ministry był – zdaniem rozmówcy – zarówno merytoryczny, jak i polityczny. – Tak naprawdę chciała pewne show pokazać, wywołać z koalicją rządzącą i pokazać, jaki tam jest spór – mówi o działaniach opozycji.
Jednocześnie podkreśla, że Ministerstwo Zdrowia to zawsze łatwy cel ataku. – To jest zawsze taki dobry cel, w który można strzelać – tłumaczy, wskazując na chroniczne problemy systemu ochrony zdrowia, niezależne od tego, kto nim zarządza.
Mimo wygranej rządu, sytuacja pozostaje napięta. – Według mnie premier wygrał na punkty, bo problem jest i ten problem może wrócić jak bumerang – ocenia Nizinkiewicz. Szczególnie niepokojący jest precedens, gdy koalicjant waha się, czy poprzeć własnego ministra: – To jest polityczna schizofrenia.
Na koniec rozmowy pojawia się refleksja o przyszłości. Bez uporządkowania relacji w koalicji rząd może mieć poważne problemy w kolejnych miesiącach. – Podstawą zarówno w polityce, jak i w życiu prywatnym są relacje. Bezpieczeństwo i zaufanie – podsumowuje dziennikarz.
W tle pozostaje także kwestia ochrony zdrowia, która może odegrać istotną rolę w przyszłych wyborach. Niezadowolenie społeczne rośnie, a poprawa sytuacji w krótkim czasie wydaje się mało realna. To sprawia, że temat ten będzie wracał – zarówno w debacie publicznej, jak i w politycznych starciach.
