Przeciw wotum nieufności, które oznaczałoby odwołanie minister ze stanowiska, zagłosowało 238 posłów. „Za” było 213. Żaden poseł nie wstrzymał się od głosu.

„Dziś wygrały klimat i środowisko. Wygrało bezpieczeństwo energetyczne i ochrona przyrody. Wygrała Polska, wygrali Polacy” – skomentowała wynik głosowania Hennig-Kloska.

Z kolei Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, liderka Polski 2050, partii, z której Hennig-Kloska wyszła wraz z grupą posłów napisała w serwisie X, że minister klimatu „wypełniła pierwsze zobowiązanie wobec Polski 2050”. Zobowiązaniem tym jest „przesłanie rachunków pozwalających rozliczyć pierwsze 500 mln zł unijnych funduszy” z programu Czyste Powietrze.

Wotum nieufności wobec Pauliny Hennig-Kloski: Jak głosowały kluby i koła?

Za wotum nieufności wobec Hennig-Kloski spośród posłów koalicji rządzącej zagłosował poseł Polski 2050 Bartosz Romowicz. Wniosek o wotum nieufności poparło też 186 posłów PiS (wszyscy uczestniczący w głosowaniu), 14 posłów Konfederacji (wszyscy uczestniczący w głosowaniu), dwoje posłów niezrzeszonych (Marek Jakubiak i Paulina Matysiak), całe koło Razem (4 posłów), 2 posłów Konfederacji Korony Polskiej (wszyscy uczestniczący w głosowaniu), całe koło Demokracja Bezpośrednia (4 posłów).

Przeciw wotum nieufności zagłosowało 155 posłów KO (wszyscy uczestniczący w głosowaniu), 32 posłów PSL (wszyscy uczestniczący w głosowaniu), 20 posłów Lewicy (wszyscy uczestniczący w głosowaniu), 15 posłów klubu Centrum (wszyscy uczestniczący w głosowaniu), 12 posłów Polski 2050 (wszyscy uczestniczący w głosowaniu), 4 posłów niezrzeszonych (Marcin Józefaciuk, Joanna Mucha, Paweł Zalewski i Tomasz Zimoch).

W głosowaniu nie wzięło udziału dziewięcioro posłów – nieobecni w Polsce posłowie PiS (Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski), jeden poseł KO (Robert Dowhan), dwóch posłów Konfederacji (Sławomir Mentzen i Ryszard Wilk), dwoje posłów Polski 2050 (Agnieszka Buczyńska i Piotr Górnikiewicz) i jeden poseł Konfederacji Korony Polskiej (Roman Fritz).

Udzielenia Paulinie Hennig-Klosce wotum nieufności chciały PiS i Konfederacja

Pod wnioskiem o wotum nieufności podpisali się posłowie PiS i Konfederacji. W uzasadnieniu czytamy, że „dotychczasowe działania kierownictwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska wskazują (...) na poważne braki kompetencyjne, liczne błędy w procesie legislacyjnym oraz decyzje podejmowane w sposób chaotyczny i pozbawiony odpowiedzialnej analizy skutków społecznych i gospodarczych”.

Wnioskodawcy zarzucali minister m.in. brak działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków unijnej polityki klimatycznej dla Polski, szczególnie w zakresie systemu (...) ETS; chaos wokół programu „Czyste Powietrze”, brak nadzoru nad dofinansowaniami i zarządzaniem oraz marnotrawstwo środków publicznych i działania na rzecz lobby wiatrakowego i OZE.

– Tak naprawdę tak słabego uzasadnienia dla wotum nieufności jeszcze w tej izbie nie słyszałem – mówił z sejmowej mównicy premier Donald Tusk, broniąc swojej minister. Tusk mówił też, że resort klimatu „poświęca bardzo dużo czasu na sprzątanie śmieci po rządach PiS”. Przekonywał również, że opozycja zgłaszając wotum nieufności wobec Hennig-Kloski chciała doprowadzić do podziałów w koalicji rządzącej.

Po głosowaniu szef rządu stwierdził, że potwierdziło ono jedność koalicji.