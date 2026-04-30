13:35 Sejm wyraził zgodę na uchylenie immunitetu Antoniemu Macierewiczowi

Za głosowało 242 posłów, przeciw było 208. Sprawa dotyczy wniosku prokuratury w sprawie sejmowej wypowiedzi posła PiS o mianowanych przez premiera Donalda Tuska "agentach rosyjskich" w kierownictwie SKW.

13:29 Przemysław Czarnek: To nie jest koniec, a dopiero początek mobilizacji wszystkich

13:23 Marcelina Zawisza: Teraz to też wasza odpowiedzialność

13:14 Hennig-Kloska: Wygrały klimat i środowisko

13:11 Sejm odrzucił też wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Jolanty Sobierańskiej-Grendy

Za głosowało 450 posłów. 212 opowiedziało się za przyjęciem wniosku, 238 było przeciwnik. Żaden poseł nie wstrzymał się od głosu.

Czytaj więcej Polityka Wotum nieufności wobec minister zdrowia. Sejm zagłosował W Sejmie odbyło się głosowanie nad wotum nieufności wobec minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grendą. Wniosek nie został przyjęty, przeciw głosowa...

13:10 Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Pauliny Hennig-Kloski

Za głosowało 213 posłów, 238 było przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Czytaj więcej Polityka Wotum nieufności wobec Pauliny Hennig-Kloski odrzucone Rząd obronił Paulinę Hennig-Kloskę odrzucając wniosek o wotum nieufności wobec minister klimatu i środowiska. Za odwołaniem minister klimatu zagłos...

12:50 Sejm rozpoczyna głosowania

W parlamencie jest 451 posłów.

12:38 Premier: Każdego dnia pani minister mówi, że ciągle ma nadzieje

- Pani minister jest gotowa do rozmowy z każdym, niezależnie od pozycji i poglądów. Posłowie opozycji wiedzą o tym dobrze. W tej kwestii uznałem, że to jej opinie i postawa będą obowiązywały wszystkich, którzy się w ochronę zdrowia zaangażowali. Mówimy o potrzebie zwiększenia środków na ochronę zdrowia. W 2019 roku na ochronę zdrowia władza wydała 102 mld zł, a my w 2025 roku grubo ponad dwa razy więcej, 236 mld zł. Trudno będzie znaleźć więcej pieniędzy, jeśli wszyscy się zgodziliśmy na 5 proc. PKB na obronność - kontynuował Tusk.

12:33 Donald Tusk: Pani minister podjęła się bardzo trudnego zadania

- W ochronie zdrowia są zadania wyłącznie trudne. To zawsze jest droga przez mękę. Wszyscy ludzie potrzebują pomocy lekarza. Wszyscy praktycznie potrzebowali szpitala. Nie ma środków, które wystarczają na szybkie i skuteczne leczenie wszystkich przypadków. Polska nie jest wyjątkiem – mówił premier.

12:27 Sobierańska-Grenda: Dla mnie to odpowiedzialność za drugiego człowieka

- We wniosku jest dużo polityki i emocji, ale mało uczciwej analizy. To nie jest wniosek napisany z perspektywy pacjenta, ale z perspektywy tych, którzy chcą uciec od odpowiedzialności za decyzje i zaniechania. Dzisiejsze wotum nie jest aktem troski o pacjentów, ale partyjna kalkulacja. Od wielu lat wiemy, że problemy były zamiatane pod dywan. Obserwowałam to wszystko. Przez lata nie wprowadzono stabilnego modelu – kontynuowała minister zdrowia.

12:24 Minister zdrowia: Misja, odwaga i zaufanie doprowadziły mnie do tego miejsca

- Misja powinna łączyć nas w zdrowiu. Widzę, co się w polityce opłaca. Na pewno zbijanie na pacjentach politycznego kapitału. Powiedziałam premierowi, że brak odwagi politycznej powoduje, że reformy ochrony zdrowia się nie udają. Dziś się w tym utwierdzam, a ja tę odwagę mam – mówiła Jolanta Sobierańska-Grenda.

12:21 Paulina Matysiak: Dzisiaj polscy pacjenci nie mają bezpieczeństwa

- Państwo, które oszczędza na diagnostyce, później płaci o wiele więcej. Pacjent płaci zdrowiem, a często życiem – mówiła Paulina Matysiak. - Ministerstwo zdrowia mówi o reformach, ale pacjenci, pracownicy i samorządy nie widzą jasnego planu. Jasnej strategii nie ma. Jeśli rozwiązaniem jest wypychanie pacjentów do sektora prywatnego to powiedzmy sobie jasno, nie tędy droga. Zdrowie nie może być towarem dla wybranych – dodała. Zapowiedziała, że poprze wotum nieufności dla minister zdrowia.

12:17 Marcin Józefaciuk: To nie tylko polityczna decyzja. To decyzja o tym, czy państwo traktuje zdrowie obywateli poważnie

- Chcę zapytać o tych, o których zdrowiu mówi się za rzadko, o zdrowie mężczyzn. Fakty są brutalne. Mężczyźni żyją krócej, rzadziej się badają, później trafiają do lekarzy i później umierają na choroby, które można było wykryć wcześniej. Czy ministerstwo jest gotowe zlikwidować obowiązek skierowania do urologa dla mężczyzn? Czy rząd planuje finansowanie mobilnych punktów diagnostycznych dla mężczyzn? Czy powstanie narodowa strategia zdrowia mężczyzn? To nie pytania ideologiczne – pytał poseł niezrzeszony.

12:10 Włodzimierz Skalik: W kilka miesięcy minister pogłębiła chaos

- Pani minister ponosi pełną odpowiedzialność za pogłębianie się kryzysu finansowego NFZ, niewydolnego, kosztownego monopolisty. Zamiast pilnej reformy, są cięcia – powiedział członek Konfederacji Korony Polskiej.

12:05 Marcelina Zawisza: Konsekwencje przerzuca się na pacjentów

- Na komisji usłyszeliśmy, że pani minister zdaje sobie sprawę z tego, że brakuje pieniędzy w systemie ochrony zdrowia, ale nie brała udziału w przygotowywaniu budżetu. Mija kolejny miesiąc, a nie ma nowelizacji budżetu, który pozwoliłby zasypać dziurę 20 mld zł. Wiemy, co działo się w ubiegłym roku? Ludzie mieli odwoływane badania i operacje. W tym roku będzie to samo. To jest naprawdę żart. Konsekwencje przerzuca się na pacjentów – mówiła podczas debaty posłanka Razem.

12:00 Jarosław Sachajko: To debata nad odpowiedzialność za zapaść ochrony zdrowia

- Pani minister miała być fachowcem. Co mamy? Jeszcze większy chaos, jeszcze większe długi, jeszcze większe kolejki - powiedział poseł klubu Demokracja Bezpośrednia.

11:55 Wioleta Tomczak: Klub Polska 2050 zagłosuje przeciwko wnioskowi o wotum nieufności

- Wniosek o wotum nieufności powinien być oparty o fakty, a nie o emocje. Ochrona zdrowia to efekt wieloletnich zaniedbań, których nie da się odwrócić w krótkim czasie – powiedziała Wioleta Tomczak z Polski 2050.

11:51 Norbert Pietrykowski: Ochrona zdrowia to nie jest miejsce do politycznych gierek

- Ochrona zdrowia jest fundamentem państwa. Kobiety takie jak Jolanta Sobierańska-Grenda wnoszą do polityki coś, czego na tej sali bardzo często brakuje: odpowiedzialność, konsekwencję i długofalową perspektywę działania. W ochronie zdrowia ta perspektywa jest kluczowa. Decyzja wpływają bezpośrednio na decyzje całych rodzin – powiedział poseł klubu Centrum.

11:44 Witold Tumanowicz: Polska opieka zdrowotna jest w zapaści

- Minister Sobierańska-Grenda odpowiada za stan polskiej służby zdrowia, a każda jej decyzja pogarsza sytuację. Pani minister ma szansę przejść do historii jako najgorszy minister zdrowia, a konkurencja jest spora. Jest jedynym ministrem, który zatrzymał dobry trend znoszenia limitów na świadczenia zdrowotne - mówił podczas debaty poseł Konfederacji.

11:39 Anna Maria Żukowska: Lewica nie może brać odpowiedzialności za decyzje podejmowane w Ministerstwie Zdrowia

- Decyzją pana premiera Ministerstwo Zdrowia zostało odpolitycznione. Koalicjanci, w tym Lewica, nie mają tam swojego reprezentanta i nie mogą brać odpowiedzialności za decyzje. Niezależnie od tego, jakie zapadają, Salomon z pustego nie naleje. Jeżeli pan premier nie zmieni swojego podejścia do finansowania ochrony zdrowia, to będziemy mieli problem z wygraniem kolejnych wyborów. Ten temat jest najważniejszy dla wszystkich, niezależnie od poglądów – mówiła do Donalda Tuska posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska.

11:32 Poseł PSL: Pani minister jest praktykiem. Nie jest politykiem i to jej ogromny atut

- Należy docenić, że zdecydowała się przyjąć jeden z najtrudniejszych resortów. Potrafi wskazać, gdzie są największe wyzwania systemu. Za diagnozą idą konkretne działania. Minister nie zajmuje się polityką. Zajmuje się ochroną systemu. Wniosku nie należy traktować inaczej, niż atak polityczny. Ochrona zdrowia nie powinna być miejsce uprawiania polityki – mówił Radosław Lubczyk, poseł PSL

11:27 Zbigniew Konwiński: Mejza wam nie przeszkadzał, gdy oszukiwał ludzi, że leczy nieuleczalne

- Mejza wam nie przeszkadzał, gdy oszukiwał ludzi, że jest w stanie wyleczyć to, co jest nieuleczalne. Nie przeszkadzał wam, gdy zgromadził 160 punktów karnych. Przeszkadza wam, gdy chce się zamknąć w klatce. To jest ciekawe – powiedział poseł KO.

11:21 Czesław Hoc: Dzisiaj pacjent przegrywa z systemem, zanim stanie się pacjentem

- Pani minister tonącej ochronie zdrowia i szpitalom podaje koło ratunkowe z betonu – mówił poseł PiS. - Minister zdrowia nie rozumie etosu służby zdrowia, nie rozumie fundamentalnych zasad w medycynie - dodał.

11:20 Donald Tusk w Sejmie: Zdejmij marynarkę chłopie, bo będziesz dziwnie wyglądał w klatce

Premier w czasie debaty nad wnioskiem o wotum nieufności dla minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski nawiązał do publikacji „Rzeczpospolitej”, w której ujawniliśmy, że poseł Łukasz Mejza rozważa udział w gali freak fightów.

11:13 Marta Golbik przedstawia sprawozdanie komisji zdrowia

- Wczoraj na komisji zdrowia politycy opozycji chcieli wzniecić wojnę domową. Wniosek był wnioskiem pełnym słów, które nigdy nie powinny się pojawić w debacie publicznej – powiedziała posłanka KO.

11:08 Sójka: Czy premier weźmie na siebie odpowiedzialność?

- Czy weźmie pan na siebie piekło kobiet, 12,8 mld zł wydarte dzieciom z chorobami rzadkimi, że na korytarzach gaśnie życie ludzi? - pytała Katarzyna Sójka.

10:59 Katarzyna Sójka: Rządy Jolanty Sobierańskiej-Grendy to znieczulica

- Pani minister z Ministerstwa Zdrowia stworzyła ministerstwo zawodu. Pani minister nie leczy polskiego systemu, z zimną krwią go likwiduje – powiedziała posłanka PiS.

10:58 Rozpoczyna się debata w sprawie minister zdrowia

10:57 Tusk: Przeliczyliście się. Zobaczycie, że koalicja jest zjednoczona

- Możemy się różnić, możemy się sprzeczać, ale nam chodzi o Polskę. Nie bawimy się w walki szaleńców w klatce. Ciężko pracujemy. Dziękuje wam, że cała Polska zobaczy, iż koalicja 13 października nie da się podzielić - mówił dalej szef rządu.

10:54 Premier: Tak słabego uzasadnienia dla wotum nieufności jeszcze nie słyszałem

- Wiem, że waszą intencją jest zamienić Polskę, coraz więcej mamy dowodów, że robicie to na zewnętrzne zamówienie, w pole nieustającej walki i konfrontacji. Bez powodu i merytorycznego przesłania. Byle Polska stała się polem wojny domowej. Dobrze, że dzisiaj dwukrotnie będziecie demonstrowali swoje polityczne intencje. Dobrze wiecie, ile Ministerstwo Klimatu i Środowiska poświęca czasu na sprzątanie śmieci po ośmiu latach waszych rządów. To nie jest tylko metafora – kontynuował Tusk.

10:50 Donald Tusk: Wystąpienie minister obnażyło prawdziwe podłoże wniosku

- Pierwsze skojarzenie było z popularnymi w obozie opozycji freak fightami. Kiedy dowiedziałem się wczoraj, że podjęliście rozpaczliwą próbę, by poseł Mejza nie kojarzył się więcej z wami, ale zawsze będzie się z wami kojarzył, z narastającym zaskoczeniem oglądaliście walki w klatkach takich ludzi jak pan poseł Czarnecki czy konfederata Korczarowski. Gdy słyszałem wystąpienie Janusza Kowalskiego, to pomyślałem, że jest to kolejna wersja takiego spektaklu. Chcecie zamienić Sejm w wielką klatkę – mówił premier.

10:47 Hennig-Kloska: Premierze, melduję wykonanie zadania

- Weto prezydenta nas nie zatrzyma. Jest tu rozporządzenie Rady Ministrów tworzące obwód ochronny Doliny Dolnej Odry Drawieńskiego Parku Narodowego – mówiła minister.

10:35 Minister klimatu: Sprzątamy bałagan po rządzie PiS

- Kolejny zarzut, który stawia się w tym wniosku, dotyczy zagrożenia energetycznego Polski. Taki zarzut w ustach ludzi, którzy w 2023 roku zostawili system energetyczny w stanie przedzawałowym, robi wrażenie. Niedobory mocy to był bilans zamknięcia 2023 roku. Największym grzechem było pozostawienie bez rozwiązania bloków węglowych, które stabilizują polski system energetyczny. Gdybyśmy nie podjęli działań, w Polsce byłoby dziś ciemno – kontynuowała Hennig-Kloska.

10:33 Paulina Hennig-Kloska zabrała głos

- Wniosek to największy fikołek intelektualny ostatnich czasów w wykonaniu opozycji. Konfederacja napisała wniosek, posłowie PiS go podpisali, a dopiero dwa dni temu zorientowali się, że to akt oskarżenia przeciwko ośmiu latom ich rządów. Już na pierwszej stronie postawiono diagnozę, że po 8 latach rządów PiS polityka klimatyczna UE w niewystarczającym stopniu uwzględnia polskie interesy i trzeba to zmienić. Słusznie, naprawiamy to od dwóch lat – powiedział minister.

10:28 Marek Jakubiak: W przedsiębiorstwach wymienia się kierownika, gdy źle zarządza

- Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie działa efektywnie. Ponad 13 tys. ludzi jest poszkodowanych w wyniku programu Czyste Powietrze. To osoby, które zaufały rządowi, zaufały tej opowieści. Czy z nami leci pilot? Wiatraki i fotowoltaiki załatwią temat? To brednie. Nie warto mówić modnych rzeczy. Żyjemy w Polsce, tu jest węgiel i drewno – mówił Marek Jakubiak.

10:23 Paulina Matysiak: Program Czyste Powietrze miał pomóc rodzinom. Resort nie umiał zapanować nad chaosem

Przy programie Czyste Powietrze są osoby oszukane przez nierzetelnych wykonawców, ale są też osoby, które czują się oszukane przez instytucje państwa. Transformacja energetyczna nie może wyglądać tak, że najpierw mówi się o zmianie ogrzewania i poniesieniu kosztów, a później zostawia się ich w labiryncie procedur – powiedziała posłanka niezrzeszona.

10:20 Włodzimierz Skalik: PiS ma problem, bo jeszcze niedawno sami wdrażali klimatyczny obłęd

- O ostatecznym losie Pauliny Hennig-Kloski zdecyduje kwestia trwałości koalicji i chęć utrzymania władzy, a nie znaczenie i waga merytorycznych argumentów – mówił poseł Konfederacji Korony Polskiej.

10:16 Jarosław Sachajko: Polska nie potrzebuje ideologicznych eksperymentów. Potrzeba taniej energii

- Mówimy o ministerstwie, które miało odpowiadać za bezpieczeństwo energetyczne, środowisko i miliardy publicznych pieniędzy. Stało się symbolem chaosu, ideologii i niekompetencji. Paulina Hennig-Kloska nie panuje nad resortem, nad programami publicznymi, legislacją i skutkami decyzji, które uderzają w obywateli, samorząd, przedsiębiorców i polską wieś - mówił poseł klubu Demokracja Bezpośrednia.

10:12 Marcelina Zawisza: Razem poprze wniosek

- Zagłosujemy za odwołaniem minister Hennik-Kloski z zupełnie innych powodów. Zapaść programu Czyste Powietrze to jest fakt. Tempo realizacji celów jest bardzo wolne. W obecnym tempie cel programu zostanie zrealizowany za ok. 40 lat. Ministerstwo wiedziało o nieprawidłowościach i nie zrobiło nic – powiedziała posłanka Razem. - Zaufania do państwa w bardzo ważnych obszarach, które dotyczą środowisku i klimatu, leży na ziemi - dodała.

10:05 Bożenna Hołownia: Przedstawia się tu spojrzenie z XIX wieku

- Słuchając wystąpień kolegów, czuje się tak, jak bym się cofnęła do XIX wieku. Szermuje się hasłami o niesłuchaniu naukowców. To, co mówicie na temat lasów, wody i powietrza to spojrzenie z końca XIX wieku. Radzę czytać nieco bardziej aktualną literaturę naukową – wskazała posłanka Polski 2050 zwracając się do posłów Konfederacji.

10:02 Ryszard Petru: Kto stał za krytykowaną dziś polityką klimatyczną?

- To rządy Mateusza Morawieckiego i Przemysława Czarnka podpisywały ETS, neutralność klimatyczną i wsparcie dla OZE – mówił poseł klubu Centrum. - To PiS jest głównym winowajcą regulacji, które dziś krytykuje - dodał.

09:53 Witold Tumanowicz: Głosując za minister zdradzi się leśników i myśliwych

- Pani minister czegokolwiek by się nie dotknęła, to jest klęska. Wniosek jest wynikiem nieudolnych rządów pod hasłem polityki klimatycznej. Pani minister jest deficinicją tego, jak zniszczyć wszystko, czego się dotknie. Żaden film propagandowy tego nie zmieni, a lista klęsk jest długa – powiedział w Sejmie poseł Konfederacji.

09:49 Arkadiusz Sikora: Inwestycje uniezależniają nas od Rosji

- Ten wniosek to nie wniosek oparty na faktach. To wniosek polityczny. Patrząc na liczby, zobaczymy nie porażkę, ale ogromny postęp względem tego, co dostaliśmy po PiS-ie. PiS jest przeciwko taniej energii, wasz prezydent zawetował ustawę wiatrakową, bo chroni interesy handlarzy węglem – mówił poseł Lewicy.

09:41 PSL poprze Hennig-Kloskę

- Klub PSL będzie za odrzuceniem wniosku o odwołanie minister środowiska. Skład rząd to decyzja koalicji. Premier wnioskuje, kto ma być ministrem w tym rządzie, to on składa wniosek. To nie jest uprawnienie opozycji. W przeszłości też składaliśmy wnioski o wotum nieufności, by wywołać debatę w istotnych problemach. Pamiętacie wielki bój o puszczę - przypomniał poseł PSL Andrzej Grzyb.

09:34 Zbigniew Konwiński: To wspólny wniosek koalicji Zondacrypto

- Niby oficjalnie pojedynek na filmiki, kto uratuje wartości i kto jest lepszy na prawicy, a jak co do czego przychodzi, to jest wspólny wniosek koalicji, kryptokoalicja, żeby być bardziej precyzyjnym, Zondacrypto koalicji, bo w tej sprawie również współdziałaliście, połączyła was koalicja Zondacrypto. Tym wszystkim, którzy przez wasze decyzje stracili pieniądze nie jest do śmiechu. Posłowie Konfederacji podpisali się pod wnioskiem wspólnie z tymi, którzy przez osiem lat kierowali Ministerstwem Środowiska. Pod tym wszystkim, co oni robili, jest dziś podpis Konfederacji – mówił poseł KO.

09:28 Małgorzata Golińska: Ministerstwo Środowiska w praktyce jest resortem szkodnictwa przyrodniczego i niebezpiecznej propagandy

- Z ust minister i osób jej broniących usłyszymy informacje celowo tak ukształtowane, by ukryć prawdziwe, niszczycielskie działania i intencje, odwrócić uwagę od braku jakichkolwiek kompetencji i skierować uwagę na każdego innego, byle nie na tych, którzy ponoszą winę - mówiła posłanka PiS.

09:23 Elżbieta Burkiewicz przedstawia sprawozdanie komisji

- Wniosek PiS-u i Konfederacji nie jest dokumentem merytorycznym. To dokument strachu przed prawdą, kontrolą i końcem ery bezkarności plus – powiedziała członkini klubu Centrum.

09:15 Janusz Kowalski: Rząd broni najbardziej niekompetentnego ministra

- Lista zarzutów jest długa. My chcemy taniej energii i ciepła. Co zrobili przez 868 dni? Nie wystąpili nawet o rewizję EU ETS, nie chcieli obniżyć kosztów energii. Mieli prezydencję Polski w UE, nawet nie podnieśli tego tematu - mówił poseł PiS.

09:07 Krzysztof Mulawa: Paulina Hennig-Kloska nie powinna zajmować żadnego eksponowanego miejsca

- Niekompetencja w każdym obszarze, ideologia klimatyczna, lobby wiatrakowe, sabotaż bezpieczeństwa energetycznego oraz grabarz polskiego przemysłu to krótka charakterystyka minister Hennig-Kloski – mówił przedstawiciel wnioskodawców Krzysztof Mulawa (Konfederacja).

09:02 Komisja zdrowia negatywnie o wniosku ws. minister zdrowia

08:51 Sejm zdecyduje też o przyszłości minister zdrowia

Posłowie opozycji zarzucają minister Sobierańskiej-Grendzie, że prowadzony przez nią resort doprowadził do pogorszenia sytuacji w systemie zdrowia.

- Jest przykładem na to, jak można demolować jedną z najważniejszych płaszczyzn działania tego państwa – tłumaczył wiceprezes PiS Przemysław Czarnek.

08:40 Donald Tusk: To test koalicji

Premier oczekuje, że cała koalicja zagłosuje za członkami swojego rządu. – Jeśli jesteśmy koalicją, to musimy działać solidarnie i lojalnie wobec siebie. Jeśli chcemy szkodzić, to znaczy, że stajemy się opozycją – mówił.

– Powiedziałem otwarcie. Jeśli się okaże, że nie jesteście z nami, to się pożegnamy. Jeśli zdacie ten test koalicyjnej lojalności i solidarności, będziemy dalej pracować – podkreślał Donald Tusk.

08:30 Ponad 80 podpisów pod wnioskiem o odwołanie Pauliny Hennig-Kloski

Parlamentarzyści, którzy podpisali się pod wnioskiem o odwołanie minister klimatu, zarzucają jej błędy w realizacji programu "Czyste powietrze" oraz przy wprowadzaniu systemu kaucyjnego. Politycy koalicji rządowej deklarują, że zagłosują przeciwko odwołaniu. We wtorek sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa negatywnie zaopiniowała wniosek stosunkiem głosów 21 do 15.