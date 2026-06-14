Zdjęcie ilustracyjne, samochód policji
Rzecznik PiS poinformował o incydencie za pośrednictwem mediów społecznościowych.
„Tak, rzeczywiście doszło do kolizji drogowej z udziałem samochodu, którym poruszał się kandydat na premiera prof. Przemysław Czarnek (nie był kierowcą)” – potwierdził rzecznik PiS Rafał Bochenek, odnosząc się do medialnych doniesień.
Jak przekazał Bochenek, „do zdarzenia doszło z powodu wymuszenia pierwszeństwa przejazdu przez kierowcę drugiego samochodu”. „Kierowca ten przyznał się do winy i przyjął mandat. Na szczęście nic poważnego nikomu się nie stało” – dodał rzecznik PiS.
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Portal Niezależna podaje, że do kolizji doszło w okolicach Smulska oraz że po wypadku do szpitala na badania zabrano pasażerkę samochodu, który spowodował wypadek i asystentkę Przemysława Czarnka.
Dziennik „Fakt” podaje natomiast, że kierowca, który doprowadził do kolizji, ma 19 lat.
Do wypadku doszło, kiedy Przemysław Czarnek wracał z Kalisza, gdzie odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości.
Podczas spotkania zaprezentowano trzy z 21 punktów programu, nazywając go „Planem Czarnka”.
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