Rzecznik PiS poinformował o incydencie za pośrednictwem mediów społecznościowych.

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Jest komunikat rzecznika PiS ws.. kolizji Czarnka. Kto zawinił na drodze?

„Tak, rzeczywiście doszło do kolizji drogowej z udziałem samochodu, którym poruszał się kandydat na premiera prof. Przemysław Czarnek (nie był kierowcą)” – potwierdził rzecznik PiS Rafał Bochenek, odnosząc się do medialnych doniesień.

Jak przekazał Bochenek, „do zdarzenia doszło z powodu wymuszenia pierwszeństwa przejazdu przez kierowcę drugiego samochodu”. „Kierowca ten przyznał się do winy i przyjął mandat. Na szczęście nic poważnego nikomu się nie stało” – dodał rzecznik PiS.

Dwie osoby w szpitalu. Kim był sprawca kolizji?

Portal Niezależna podaje, że do kolizji doszło w okolicach Smulska oraz że po wypadku do szpitala na badania zabrano pasażerkę samochodu, który spowodował wypadek i asystentkę Przemysława Czarnka.

Dziennik „Fakt” podaje natomiast, że kierowca, który doprowadził do kolizji, ma 19 lat.

Polityk wracał z ważnego wydarzenia. Co działo się wcześniej?

Do wypadku doszło, kiedy Przemysław Czarnek wracał z Kalisza, gdzie odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości.

Podczas spotkania zaprezentowano trzy z 21 punktów programu, nazywając go „Planem Czarnka”.