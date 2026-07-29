Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że Anatolij Krywonóżko – dowódca Sił Powietrznych Ukrainy – przedstawił mu raport dotyczący zagrożenia kolejnym rosyjskim atakiem.

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Raport na biurku Zełenskiego. Rosja uderzy tej nocy?

„Dowódca Sił Powietrznych Ukrainy Anatolij Krywonóżko przedstawił raport. Rosjanie już kilka dni temu przygotowali się do przeprowadzenia zmasowanego ataku i istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że dojdzie do niego właśnie tej nocy” – czytamy we wpisie opublikowanym przez Zełenskiego w serwisie Telegram.

W komunikacie polityk podkreślił również znaczenie zagranicznego wsparcia. Jak zaznaczył, partnerzy Ukrainy powinni zdawać sobie sprawę z obecnej sytuacji. „Ważne jest, aby nasi partnerzy w pełni rozumieli, co się dzieje oraz że ochrona życia ludzi bezpośrednio zależy od ich gotowości lub braku gotowości do dostarczania rakiet dla obrony powietrznej” – wskazał prezydent Ukrainy.

Apel do USA i sojuszników. „Doskonale rozumieją konsekwencje zwłoki”

Apel skierowano przede wszystkim do USA, ale nie tylko. „Dotyczy to przede wszystkim Stanów Zjednoczonych oraz tych partnerów, którzy dysponują rakietami do systemów Patriot i mogą w ten sposób wesprzeć naszą obronę. Każdy z partnerów wie, czego potrzebujemy i doskonale rozumie konsekwencje zwłoki” – stwierdził Zełenski.

W związku z zagrożeniem mieszkańcy wszystkich regionów Ukrainy zostali wezwani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

„Proszę, we wszystkich regionach Ukrainy zwracajcie dziś uwagę na alarmy przeciwlotnicze i dbajcie o swoje bezpieczeństwo” – podkreślił Wołodymyr Zełenski we wpisie na Telegramie.