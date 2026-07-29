W środę po godz. 18 prezydent Ukrainy opuścił Lubelski Urząd Wojewódzki, gdzie spotkał się z premierem Tuskiem.

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„Odbyliśmy w Lublinie spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem. Omówiliśmy wiele kwestii dwustronnych, w tym dialog historyczny między naszymi państwami. Opowiedziałem o naszych działaniach dyplomatycznych w Waszyngtonie” – napisał Zełenski w serwisach społecznościowych.

„Rozmawialiśmy również o współpracy obronnej i najważniejszych kwestiach związanych z ochroną naszych miast i społeczności przed brutalnymi rosyjskimi atakami. Obrona przeciwrakietowa jest priorytetem. Bezpieczeństwo i ochrona Ukrainy oznaczają także bezpieczeństwo i ochronę Polski. Nasza współpraca wzmacnia zarówno nasz region, jak i całą Europę” – podkreślił.

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Zełenski zwrócił także uwagę na sytuację obywateli Ukrainy w Polsce.

„Osobno omówiliśmy wyzwania dotyczące bezpieczeństwa, z którymi niestety mierzą się także nasi obywatele. Ważne jest, by Ukraińcy, którzy z powodu wojny opuścili swoje domy i znaleźli schronienie w Polsce, czuli się bezpiecznie. Dziękuję” – zaznaczył prezydent Ukrainy.Po spotkaniu z Zełenskim premier Donald Tusk przekazał na X, że omówiono m.in. kwestie polskich inwestycji w Ukrainie, współpracy antybalistycznej i wsparcia Ukrainy w jej walce z rosyjskim agresorem.