Kolejny antyukraiński incydent. tym razem w pociągu pod Warszawą
Na stacji Zielonka pod Warszawą doszło do incydentu z udziałem dwóch nietrzeźwych mężczyzn, podróżujących pociągiem. Agresorzy obrażali jednego z pasażerów, wykrzykując wulgarne, ksenofobiczne hasła wymierzone w Ukraińców i Białorusinów.
Gdy konduktor próbował interweniować, wywiązała się szarpanina i jeden z mężczyzn uderzył pracownika kolei. Wtedy jednak zareagowali pasażerowie – obezwładnili sprawców i wyprowadzili ich z pociągu.
Na miejsce wezwano policję, która zatrzymała obu mężczyzn – dalsze czynności prowadzone są w kierunku przestępstw na tle narodowościowym.
Zdarzenie wpisuje się w szerszy, odnotowywany przez policję i media wzrost liczby ataków słownych i fizycznych na obywateli Ukrainy w Polsce w ostatnich tygodniach:
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Według danych Komendy Głównej Policji cytowanych przez media, w pierwszym półroczu 2026 r. obywatele Ukrainy złożyli 180 zawiadomień o przestępstwach z nienawiści wobec nich, co oznacza wzrost o ponad 30 proc. względem analogicznego okresu roku poprzedniego. Jeśli obecny trend się utrzyma, do końca roku liczba zgłoszeń może sięgnąć około 360 przypadków.
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180 zawiadomień o przestępstwach z nienawiści wobec obywateli Ukrainy w ciągu zaledwie pół roku - to wzrost o ponad 30 proc. Winni są nie tylko pol...
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