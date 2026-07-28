Kobieta, która zginęła w sobotę w ataku na Paradę Równości, to obywatelka Polski - przekazał burmistrz Berlina. Do tragedii doszło w samym centrum miasta, nieopodal Bramy Brandenburskiej oraz Placu Poczdamskiego. Auto prowadzone przez islamskiego zamachowca wjechało w tłum w berlińskim parku Tiergarten, nieopodal trwającej parady.
Obserwacja Abdula Ballouta, Niemca pochodzenia libańskiego, miała trwać kilka tygodni przed zamachem – pisze „Der Spiegel”. W jej trakcie nie wykryto jednak żadnych planów przeprowadzenia zamachu terrorystycznego.
Zainstalowana przez berlińską policję kamera zarejestrowała moment, w którym 21-latek opuszczał w sobotę przed zamachem budynek, w którym mieszkał.
Na nagraniu nie było widać żadnych oznak wskazujących na przygotowania do aktu przemocy – twierdzi „Der Spiegel”, powołując się na źródła w służbach bezpieczeństwa.
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Kobieta, która zginęła w sobotę w ataku na Paradę Równości, to obywatelka Polski - przekazał burmistrz Berlina. Do tragedii doszło w samym centrum...
W sobotę wieczorem 21-letni Ballout, sympatyk tzw. Państwa Islamskiego, wjechał furgonetką w tłum w alejce w berlińskim parku Tiergarten, nieopodal którego odbywała się Parada Równości. Zginęła jedna osoba, obywatelka Polski, a 29 zostało rannych. W niedzielę sprawcę zamachu zastrzelono podczas policyjnej obławy na terenie ogródków działkowych na zachodzie niemieckiej stolicy.
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