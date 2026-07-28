Do zdarzenia doszło w niedzielę we Wrocławiu. Zatrzymani w tej sprawie mają 27 i 45 lat. Są znani policji i byli wielokrotnie notowani.

Brutalne pobicie pary Ukraińców we Wrocławiu. Dwóch podejrzanych zatrzymanych

Według informacji PAP jeden z podejrzewanych został we wtorek przed południem doprowadzony do wrocławskiej prokuratury. Wcześniej w rozmowie z PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prok. Jakub Dłubacz powiedział, że czynności z podejrzewanymi mają rozpocząć się około 12.00.

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Do zdarzenia doszło w niedzielę na ul. Okulickiego we Wrocławiu. Podkomisarz Aleksandra Freus, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, powiedziała PAP, że ofiarami pobicia są 20-latka oraz 21-letni mężczyzna, oboje narodowości ukraińskiej. Na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych widać, jak trzej mężczyźni brutalnie biją Ukraińca oraz jego partnerkę, która próbuje go bronić przed agresorami.

Podejrzewani o to przestępstwo mężczyźni w wieku 27 i 45 lat zostali zatrzymani w poniedziałek wieczorem. Według „Gazety Wyborczej” „jeden z nich to Adam C. ps. Cycu, gangster z więzienną przeszłością i bokser walczący na gołe pięści, a drugi to pseudokibic walczący w MMA”.

Policja szuka trzeciego napastnika. Śledczy badają motyw narodowościowy

Pierwszy o zatrzymaniu agresorów poinformował na platformie X szef MSWiA Marcin Kierwiński.

„Wrocławscy policjanci zatrzymali 2 mężczyzn podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu obywateli Ukrainy. Mężczyźni byli notowani. Jeden z nich został zatrzymany przez policyjnych kontrterrorystów, gdy próbował opuścić Wrocław” – poinformował w poniedziałek wieczorem. Podkreślił, że „brutalna przemoc nigdy nie będzie bezkarna.”

Policja szuka jeszcze trzeciego ze sprawców napaści.

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Moment pobicia został zarejestrowany na filmie, który opublikowano w mediach społecznościowych. Ranni kobieta i mężczyzna zostali przewiezieni do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego. Z opublikowanych zdjęć wynika, że kobieta wymagała szycia rany ucha.

– Początkiem agresji była sprzeczka w kolejce w sklepie, później mężczyźni zaatakowali obywatela Ukrainy na ulicy – powiedziała wcześniej PAP podkomisarz Aleksandra Freus, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Dodała, że w sprawie pojawia się motyw agresji na tle narodowościowym. 