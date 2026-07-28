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Prokurator spotkał się na Bliskim Wschodzie z Przemysławem Kralem. Ma dla niego propozycję

W jednym z państw Zatoki Perskiej miało dojść do potajemnego spotkania polskich służb z Przemysławem Kralem, szefem Zondacrypto. Jest on od trzech miesięcy nieuchwytnym dla polskich organów ścigania. Prokuratura ma negocjować z nim status świadka koronnego – twierdzą źródła „Rzeczpospolitej”.

Aktualizacja: 28.07.2026 06:34 Publikacja: 27.07.2026 04:31

Przemysław Kral

Przemysław Kral

Foto: Zondacrypto

Izabela Kacprzak

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie były kulisy tajnego spotkania polskich służb z nieuchwytnym szefem Zondacrypto w jednym z krajów Zatoki Perskiej.
  • Dlaczego prokuratura negocjuje z Przemysławem Kralem status świadka koronnego i co może zyskać każda ze stron.
  • Jakie kluczowe informacje na temat prania pieniędzy i zaginięcia założyciela giełdy może ujawnić jego następca.
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O zagranicznej delegacji jednego z naczelników delegatury CBA oraz prokuratora Marka Wełny, naczelnika śląskiego wydziału Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, wie tylko wąskie grono osób. Delegacja – nietypowa jak na standardy w prokuraturze – miała tajny charakter. Według informatorów „Rzeczpospolitej” jej celem miało być spotkanie z Przemysławem Kralem, szefem Zondacrypto, od trzech miesięcy nieuchwytnym nie tylko dla tysięcy klientów estońskiej giełdy, ale również organów ścigania. Śledztwo w sprawie oszustwa i prania pieniędzy w połowie kwietnia wszczęła Prokuratura Regionalna w Katowicach. Drugie śledztwo – formalnie dotyczy zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay (poprzednika Zondacrypto) – toczy się w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej, którą od lutego tego roku kieruje prok. Marek Wełna. Kral nigdy nie został na tę okoliczność przesłuchany, od dawna mieszkał w Monako. 

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